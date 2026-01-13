Китай сделал приложение Nihao China для российских туристов: что оно умеет, и где его скачать

15 сентября 2025 года Китайская Народная Республика отменила визовый режим для туристов из России. Теперь в Поднебесной можно находиться до 30 дней, лишь предъявив на паспортном контроле загран. Но для россиян Китай все равно продолжает оставаться местом, будто из другой планеты: иная культура, иной менталитет и совершенно непонятный язык. Поэтому, чтобы иностранным туристом было легче ориентироваться в Поднебесной, разработчики из КНР создали приложение Nihao China, где есть буквально все для приезжего.

Где скачать Nihao China

Скачать Nihao China можно на официальной странице приложения в Google Play. Увы, в альтернативных магазинах, будь то RuStore или AppGallery, программу для туристов не найти.

Nihao China в Google Play

Поэтому, у кого нет Google Play, придется искать APK Nihao China. Но на момент публикации материала установочного файла приложения нет в открытом доступе.

Что умеет приложение Nihao China

Nihao China — приложение для туристов. Не только российских, но и любых других. Здесь есть гид по достопримечательностям, карты и расписание общественного транспорта. Но российские туристы в Китае оценят Nihao China по другим функциям.

Во-первых, через приложение можно оформить eSIM, чтобы пользоваться услугами связи на территории Китая. Тарифы доступны по демократичным ценам. Во-вторых, по своему номеру телефона через Nihao China можно привязать карту UnionPay российских банков АТБ и РСХБ, чтобы оплачивать покупки в Поднебесной:

Нажмите кнопку «Pay», расположенную на главном экране. Укажите российский номер, который начинается с «+7», и подтвердите его с помощью кода из SMS. Нажмите «+» в окне добавления карт. Введите номер банковской карты платежной системы UnionPay и нажмите «Next».

Единственный недостаток приложения — отсутствие русского языка. Но, если у вас современный Android, проблема решается функцией «Обвести и найти» от Google. О том, как ею пользоваться, мы рассказывали в отдельном материале.