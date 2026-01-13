Китай сделал приложение Nihao China для российских туристов: что оно умеет, и где его скачать

15 сентября 2025 года Китайская Народная Республика отменила визовый режим для туристов из России. Теперь в Поднебесной можно находиться до 30 дней, лишь предъявив на паспортном контроле загран. Но для россиян Китай все равно продолжает оставаться местом, будто из другой планеты: иная культура, иной менталитет и совершенно непонятный язык. Поэтому, чтобы иностранным туристом было легче ориентироваться в Поднебесной, разработчики из КНР создали приложение Nihao China, где есть буквально все для приезжего.

Китай сделал приложение Nihao China для российских туристов: что оно умеет, и где его скачать. Качаем приложение для туристов на Android. Фото.

Качаем приложение для туристов на Android

Где скачать Nihao China

Скачать Nihao China можно на официальной странице приложения в Google Play. Увы, в альтернативных магазинах, будь то RuStore или AppGallery, программу для туристов не найти.

Nihao China в Google Play

Поэтому, у кого нет Google Play, придется искать APK Nihao China. Но на момент публикации материала установочного файла приложения нет в открытом доступе.

Что умеет приложение Nihao China

Nihao Chinaприложение для туристов. Не только российских, но и любых других. Здесь есть гид по достопримечательностям, карты и расписание общественного транспорта. Но российские туристы в Китае оценят Nihao China по другим функциям.

Что умеет приложение Nihao China. В приложении есть все для туристов. Фото.

В приложении есть все для туристов

Во-первых, через приложение можно оформить eSIM, чтобы пользоваться услугами связи на территории Китая. Тарифы доступны по демократичным ценам. Во-вторых, по своему номеру телефона через Nihao China можно привязать карту UnionPay российских банков АТБ и РСХБ, чтобы оплачивать покупки в Поднебесной:

  1. Нажмите кнопку «Pay», расположенную на главном экране.
  2. Укажите российский номер, который начинается с «+7», и подтвердите его с помощью кода из SMS.
  3. Нажмите «+» в окне добавления карт.
  4. Введите номер банковской карты платежной системы UnionPay и нажмите «Next».
Что умеет приложение Nihao China. Карта добавляется за несколько шагов. Фото.

Карта добавляется за несколько шагов

Единственный недостаток приложения — отсутствие русского языка. Но, если у вас современный Android, проблема решается функцией «Обвести и найти» от Google. О том, как ею пользоваться, мы рассказывали в отдельном материале.

Заставляют скачивать MAX — законно ли это и можно ли отказаться

Приложение MAX — яркий пример сервиса, который стал сверхпопулярным не за счет высокого качества и грамотно выстроенного маркетинга, а путем едва ли не силового навязывания. Рост популярности национального мессенджера совпал с ограничением работы конкурентов, а в СМИ и личных беседах все чаще фигурируют слухи о том, что кого-то заставляют устанавливать MAX. Вот только насколько это законно? За блокировки в России отвечает специальное ведомство, на работу которого не может повлиять отдельно взятый гражданин. А как насчет принудительной установки мессенджера под угрозой увольнения или отчисления? Что делать, если заставляют скачивать MAX?

Можно ли пользоваться мессенджером MAX за границей

После ограничения звонков в других приложениях MAX стал едва ли не безальтернативным средством коммуникации через интернет для жителей России. Сервис позиционирует себя как национальный мессенджер, но подойдет ли он для международного общения, если вы решите уехать из страны в отпуск или пообщаться с родственниками из-за границы? Разберемся, работает ли MAX за рубежом, и с какими проблемами можно столкнуться при его использовании вне России.

Зачем нужен Менеджер паролей Google или как узнать пароль на Android

Работа большинства Android-смартфонов завязана на сервисах Google. Почти на каждом устройстве есть карты, облачное хранилище и почта от американской компании. Но мало кто знает о сервисе Менеджер паролей Google, хотя регулярно взаимодействует с ним. У него есть собственное приложение, и он решает множество проблем. В частности, позволяет посмотреть пароли на Android. Как это сделать, и при чем здесь сервис от Google — читайте в нашей инструкции.

