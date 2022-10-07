Корпоративный мессенджер и видеосвязь. Чем заменить ушедшие сервисы в 2022 году

Казалось бы, за десять месяцев 2022 года из России ушли все известные компании, включая поставщиков ПО, однако по сей день многие из них раздумывают, остаться или приостановить работу. Безусловно, такие «качели» не устроят ни одного руководителя даже самого небольшого предприятия — не лучше ли сразу перейти с иностранного софта на отечественный? Рассказываем, какой корпоративный мессенджер или видеосвязь для компании от российских разработчиков выбрать в качестве замены западным сервисам в 2022 году.

Не так давно компания «Прикладные Технологии» представила корпоративный мессенджер AtChat и сервис видеосвязи MeeVox: разработки являются полностью российскими и без труда заменят западные аналоги.

Корпоративный мессенджер на своем сервере — какой выбрать

AtChat — это мессенджер для компании, который поддерживает все необходимые функции: личные и групповые чаты, аудиозвонки, демонстрацию экрана, передачу файлов и многое другое, чем все мы привыкли пользоваться на работе. Команда работает над внедрением видеозвонков, так что, они появятся очень скоро. В отличие от ряда других корпоративных приложений, AtChat имеет клиенты для всех популярных платформ: для iOS, Android (можно скачать в RuStore), HarmonyOS, Windows и macOS.

Основное преимущество российского корпоративного мессенджера в том, что во всех клиентах доступны одни и те же функции, включая демонстрацию экрана, уведомления о сообщениях и поиск в истории сообщений по отправителю или дате. Все вложения вы также сможете найти, отсортировав по дате. Можно настроить уведомления, указав свой рабочий график, чтобы в выходные вас никто не беспокоил.

AtChat работает на собственном сервере или в облаке: для активации вам потребуется лицензия, в которую можно добавлять новых пользователей. Кстати, если у вас небольшой коллектив, в котором не более 20 человек, то вы можете воспользоваться бесплатным тарифом «Старт»: он включает в себя мессенджер, работающий на облаке с хранилищем до 5 Гб на команду и до 20 000 сообщений в истории — довольно выгодное предложение для малого бизнеса вместо того, чтобы по старинке решать все вопросы в WhatsApp. Есть также AtChat для крупных компаний.

Тариф «Команда»: можно использовать облако на 5 Гб для каждого пользователя или собственный сервер с с любым объемом хранилища, а также хранить неограниченную историю сообщений.

Тариф «Корпорация» для крупных огранизаций: здесь доступно только облако с хранилищем от 10 Гб на пользователя, а также неограниченная история сообщений.

Мессенджер AtChat безопасен в использовании и работает на защищенных протоколах с использованием шифрования. Удобно то, что инженеры AtChat регулярно вносят коррективы и исправляют баги в работе мессенджера, поэтому разработка постоянно совершенствуется. Для того, чтобы попробовать AtChat бесплатно, необходимо оставить заявку, указав все необходимые данные о вашей компании.

Начать пользоваться AtChat

Российское ПО для видеоконференций

Компания «Прикладные технологии» также разрабатывает сервис корпоративной видеосвязи MeeVox на 100 участников и больше с демонстрацией экрана одного или нескольких участников. По сути, MeeVox — полноценная замена Zoom. Российская программа поможет безболезненно перейти с зарубежного сервиса без лишней головной боли: тут и понятный интерфейс, и все необходимые функции, включая чат и обмен файлами.

MeeVox сможет запланировать видеоконференцию: в личном кабинете вам нужно всего лишь внести дату, время, тему встречи и указать список участников, которым придет приглашение на электронную почту. Ведущий же сможет модерировать встречу, включая микрофон у отдельных участников — это лучший способ избежать посторонних звуков от пользователей во время конференции.

Разработчики постоянно улучшают его, поэтому скоро появится помощник видеоконференции, с помощью которого можно будет сделать разметку видео по докладчикам, записать конференцию полностью, а после ознакомиться с отчетом и сделать рассылку другим участникам буквально в один клик. Вы сможете самостоятельно проводить поиск по истории чата, добавлять новых участников или пересматривать запись видеоконференции.

Сервис видеосвязи MeeVox безопасен в использовании и даже защищен от непрошенных гостей: в программе есть «комната ожидания» — функция, доступная организатору, в которой перед началом встречи находятся все участники. Благодаря ей организатор сам сможет решать, пускать участников или нет.

Начать пользоваться MeeVox

У MeeVox также есть три тарифа («Команда», «Компания» и «Корпорация»), каждый из которых по-своему выгоден и для небольших фирм, и для крупных организаций. Для того, чтобы получить демо-доступ к MeeVox на 14 дней, необходимо оставить заявку. Пока он доступен в виде веб-версии, но уже в скором времени должны появиться клиенты и для других популярных платформ.

Можно с уверенностью сказать, что 2022 год не только проверяет компании на прочность, но еще и дает новые возможности: например, наконец перейти на отечественный софт, который в чем-то будет лучше западных аналогов, и не боится санкций.