25 июня в музее современного искусства в Лондоне (Галерея Саарчи) прошло соревнование среди инди-разработчиков Google Play Indie Games Showcase. Всего в финал прошли 20 команд из 10 стран. В результате голосования, в котором, в том числе, приняла участие команда Google Play, были выбраны 10 лучших проектов, из которых в дальнейшем жюри соревнования выбрало 3 игры.

Победителями Indie Games Showcase стали Иван Ковалов с проектом «G30 — A Memory Maze», разработчик Loju с игрой «Orida» и EightyEight Games, разработчик которой представил игру «Photographs».

G30 — A Memory Maze

В игре необходимо решать головоломки. Всего в G30 – A Memory Maze представлено 7 глав, каждая из которых включает десятки головоломок. Почему же игре удалось произвести впечатление на жюри? Всё дело в уникальной игровой механике и истории. Головоломки — это воспоминания человека с когнитивным расстройством. Он пытается вспомнить что-нибудь из прошлого, и наша задача — помочь ему в этом.

Особую атмосферу создаёт уникальная звуковая дорожка, поэтому играть рекомендуется в наушниках. Суть геймплея заключается в поворотах деталей. При соответствующем положении должен получиться рисунок, который соответствует текстовым подсказкам, формирующимся на основе поворотов фигур. Части изображения различаются по цвету, а форму фигур в каждом цвете можно менять. Один из цветов является базовым, а круг в центре позволяет движением указателя выбрать цвет и затем изменить его форму.

Легче всего понять игру можно, если поиграть в неё. Она получила 5 наград:

Победитель Indie Games Showcase от Google;

«Самая инновационная игра», Casual Connect USA и Kyiv;

«Лучшая мобильная игра», CEEGA Awards;

«Совершенство геймдизайна», DevGAMM;

«Лучшая мобильная игра» и «Выбор критиков», GTP Indie Cup;

В Google Play игра оценена в 199 рублей, но, на мой взгляд, Иван заслуживает этого.

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Ordia

Из всех игр, представленных в списке, Ordia кажется самой интересной. Это «one-tap»-платформер, в который можно играть одной рукой. Мы управляем небольшим существом, который только-только начал свой путь в этом мире. В борьбе за жизнь ему необходимо проходить уровни, встречая на пути врагов. Он может прыгать, отталкиваться от стен, хвататься за парящие шары. Игра радует вниманием к деталям, разнообразными уровнями с интересными препятствиями.

Ordia, на мой взгляд, самая приятная игра 2019 года. К тому же в Google Play она получила внушительные 4,7 звезды от пользователей, что говорит о многом. К тому же с учётом сложной векторной графики игра работает крайне плавно даже на слабом железе.

В Google Play Ordia стоит 299 рублей и это тот случай, когда игра стоит своих денег.

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Photographs — Загадочные истории

Нельзя сказать, что Photographs очень интересна, но она цепляет своими историями, а не геймплеем. Всего в игре 7 историй, каждая из которых различается сюжетом, прорисовкой и самими головоломками. В одной из историй нужно будет попадать шаром в бассейн, в другой — пытаться разложить фигуры людей по заданным позициям. Сами задачки действительно сложные и довольно забавные, однако геймплей мне кажется всё же скучным и неинтересным. Единственное, что может действительно зацепить, это качественная прорисовка, интересные истории и хорошее звуковое сопровождение.

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Разработчик продаёт игру за 299 рублей, что не так уж и мало, к тому же прохождение занимает около трёх часов, что не делает её такой уж выгодной покупкой. Но, на видеоролике выше можно заметить, что полное прохождение заняла и вовсе еще меньше — 2 часа. Однако нас уверяют в том, что чем игра короче, тем лучше, ведь время — деньги. Но стоит понимать, что более долгая проработка историй заняла бы слишком много времени, ведь это не просто уровни, сгенерированные программой, все сюжетные линии сделаны вручную, включая анимации персонажей и их озвучка, поэтому если оценивать игру как продукт искусства, она, конечно стоит своих денег.

Это 3 лучшие инди-игры 2019 года. Интересно узнать, понравились ли вам они, и какую из игр вы бы назвали лучше? Я ставлю на Ordia! Если вы не согласны, можем обсудить это в Телеграм.