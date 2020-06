Лучшие приложения для ремонта и стройки на Android

Судя по очередям в магазинах строительных материалов, товаров для ремонта и дома, с такими работами сталкивается плюс-минус каждый. Разработчики приложений тоже это понимают и готовят для пользователей смартфонов приложения, которые отлично помогут в этом. Некоторые являются справочником и сборником советов, другие готовы предложить инструменты, вроде уровня и рулетки, а третьи просто позволяют морально подготовиться к такому непростому делу, как ремонт. Если вы уже начали или только хотите что-то сделать с вашим домом, вам отлично подойдут приложения из этого списка.

Bosch Toolbox — для работы и дома

Есть поговорка: «Мой дом — моя крепость». Чтобы гарантировать, что мы чувствуем себя абсолютно комфортно в своем жилище, мы прилагаем все возможные усилия с точки зрения ремонта и дизайна, чтобы нам было комфортно в этой крепости на долгие годы вперед. Приложения, которые помогают в этом, принято называть ”Сделай сам” или в английском варианте DIY (Do It Yourself). Вот несколько отличных приложений из этой категории.

Bosch Toolbox — тот самый Bosch

В Bosch Toolbox вы найдете несколько действительно полезных функций. Например, вы можете получить доступ к функции измерительной камеры. Сделайте снимок, а потом нанесите на него все особенности помещения. Например, проводка, соединения, вентиляция, усилители и прочее.

Заметки могут быть сделаны вручную, голосом или видео для дальнейшего использования. Профессиональный мастер также может использоваться приложением Bosch Toolbox для расширения своей повседневной работы, создавая отчеты о ходе работы, которые впоследствии можно экспортировать в форматы PDF и TXT. Так намного проще отправлять результаты своей работы заказчику.

Для использования функции измерительной камеры требуется дать приложению разрешение на использование камеры, доступ к файлам и данным о местоположении.

Последнее на момент публикации статьи обновление вышло в апреле 2020 года. Что немаловажно, приложение бесплатное и в нем нет встроенных покупок.

Скачать Bosch Toolbox

Toolbox — такой вот инструмент

Если вам не нужна такая производительность с упором на профессиональную деятельность и вы просто хотите иметь самые необходимые инструменты прямо в вашем смартфоне, вы можете взглянуть на приложение Toolbox. Оно включает в себя полезные функции, такие, как сканер штрих-кода, транспортир, уровень, линейка, отвес и измеритель громкости звука. Пользоваться приложением довольно просто, но есть и раздел помощи, в котором можно найти ответы и советы.

Это приложение тоже бесплатное, и если вам нужен просто набор инструментов, то, возможно, этот вариант будет самым правильным выбором.

Скачать Toolbox

DIY 4 Beginners — все с начала

Если вы только начинаете делать что-то своими силами, вы столкнетесь с некоторыми трудностями. Это совершенно нормально и каждый, кто сталкивается с чем-то новым для себя, некоторое время не понимает, что вообще происходит вокруг него.

Если вы оказались в такой ситуации, приложение DIY 4 Beginners подойдет очень хорошо. В настройках можно выбрать один из 17 языков. Помимо стандартных функций, таких, как калькулятор-конвертер и гироскоп, есть и другие полезные вещи, которые смогут облегчить вам жизнь.

В приложении вы сможете найти полезные статьи на разные строительные и ремонтные темы. Из них вы узнаете, как что-то лучше делать, а как что-то делать нельзя. Этих статей очень много и почти все они сделаны с фотографиями, изучив которые, вы узнаете об интересующей теме намного больше.

Скачать DIY 4 Beginners из Google Play

Room Planner — удобная планировка дома

Чтобы дома действительно было комфортно, нужно понимать, как вы хотите все там сделать. Например, цвет стен, полов, окон и вообще, нужно полное представление того, как комната будет выглядеть после окончания работ. Это и является основной задачей приложения Room Planner. Правда, вы не сможете создать план помещения с чертежной точность — некоторые допущения все же будут, но так все равно будет намного понятнее, чем по рисунку карандашом на бумаге.

В режиме корректировки плана предусмотрено уменьшение и увеличение, изменение расположения дверей и окон и некоторые другие вещи. Вы также сможете заполнить эскизы мебелью (например, мебелью от IKEA) на ваш выбор. Если IKEA вам не нравится, все равно, разместив шкаф и кресло даже из этого магазина, будет намного понятнее, как будет выглядеть комната даже с другими предметами мебели.

Скачать Room Planner из Goolge Play

Все приложения, приведенные в этой статье, бесплатные, но, например, в Room Planner есть встроенные покупки. Тут уже надо понимать, что нужно именно вам, но с этими приложениями ремонт или строительство могут быть хоть чуточку, но проще. Ведь те, кто сталкивался с ремонтом, прекрасно понимают, что это такое и как хочется хоть немного упростить этот процесс.

