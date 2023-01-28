Лучшие VPN для Android, которые работают, несмотря ни на что

Начиная с прошлого года, в нашей стране активно блокируют ВПН. С каждым днем становится доступно все меньше сервисов маскировки подключения к интернету. Но пока рано посыпать голову пеплом, думая, будто ничего не осталось и нам вот-вот придется пользоваться ГОСТ VPN от Ростелеком. Альтернативные сервисы есть и их довольно много. В качестве примера взгляните на лучшие бесплатные VPN, которые можно установить на смартфон и защитить свое подключение к сети.

VPN Super — с безопасным браузером

Приложение, с которого я предлагаю начать, уверенно занимает первое место в категории «Инструменты» Google Play, опережая по количеству скачиваний за последнее время и Яндекс, и Госуслуги. Это бесплатный VPN на русском языке, автоматически выбирающий сервер для наиболее быстрого подключения.

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Откровенно говоря, скорость соединения в VPN Super нередко оставляет желать лучшего. Однако внутри вы найдете более сотни масок для виртуального подключения с территории Швеции, Нидерландов, Великобритании, Бельгии и Франции. Эти серверы предлагаются бесплатно, а для расширенного доступа придется оформить подписку за 900 р/мес или 4 899 р/год. Правда, оплата через Google Play не пройдет.

В VPN Super нет встроенной рекламы, которая, судя по всему, отключена для российских пользователей. Зато есть приватный браузер, позволяющий оценить скорость подключения к выбранному серверу, а также беспрепятственно искать информацию в интернете.

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Stolitomson VPN — бесплатный русский ВПН

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Следующий бесплатный VPN для телефона имеет встроенную рекламу, но вместе с тем обеспечивает намного более высокую скорость соединения. Как это обычно бывает, по умолчанию выбирается самый быстрый сервер, после чего у вас появляется возможность изменить маску, выбрав в качестве локации один из городов Франции или Германии.

Недостаток этого сервиса заключается в лимите на время подключения. Бесплатно пользоваться ВПН можно на протяжении двух часов, а затем приходится переподключаться. Для снятия всех ограничений необходимо купить код активации за 199 ₽ (1 месяц), 594 ₽ (6 месяцев) или 948 ₽ (12 месяцев). Реквизиты для оплаты подписки вы получите на электронную почту.

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Oko VPN — бесплатный ВПН без рекламы

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Больше всего виртуальных локаций вы найдете в Oko VPN — полностью бесплатном сервисе, чье приложение высоко оценили пользователи Google Play, поставив ему 4,8 балла. На выбор доступны маски из 17 государств от Литвы до Российской федерации. Причем из каждой страны выделено несколько серверов.

Также в бесплатном VPN для Android отсутствуют встроенные покупки. С одной стороны, это хорошо, с другой — подозрительно. Вы ведь знаете, что пользоваться бесплатными ВПН не очень безопасно? Если нет, то прочитайте наш материал, посвященный этой теме. А я лишь отмечу, что мне не удалось встретить ни одного негативного отзыва на приложение Oko VPN, хотя скорость соединения нельзя назвать самой высокой среди всех протестированных ВПН.

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VPN Fast — хороший ВПН на телефон Андроид

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В моем субъективном рейтинге скорости этот быстрый ВПН для Андроид занимает второе место. При его использовании я почти не почувствовал разницу между стандартным подключением и маскировкой. Но к VPN Fast у меня есть одна претензия, чья суть сводится к огромному количеству рекламы. Причем это не какие-то статичные баннеры, а видеоролики, которые нельзя пропустить, не потратив на их просмотр хотя бы 10-15 секунд.

Реклама вылезает после каждого нажатия. Зато VPN Fast сразу выбирает оптимальный сервер из Германии, Франции, Италии, Ирландии, Испании или Сингапура, так что о навязчивом спаме можно сразу забываешь, как только покидаешь приложение ВПН и открываешь привычный браузер. Убрать назойливую рекламу и получить доступ к еще большему количеству масок можно за 299 р/мес или 2 399 р/год. Но среди способов оплаты предлагается только неактуальный Google Play.

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Tomato VPN — самый быстрый ВПН

Завершить подборку хочу определенно самым быстрым ВПН, который мне довелось встретить на просторах Google Play. Как и в случае с предыдущим приложением, Tomato VPN имеет встроенную рекламу. Но она здесь не такая назойливая, поскольку отображается только при подключении и отключении.

Скачать Tomato VPN

От Stolitomson VPN этот сервис почерпнул ограничение на время использования. По умолчанию доступно около полутора часов, а для продления нужно либо посмотреть еще один рекламный ролик, либо оформить подписку, что из нашей страны сделать невозможно.

Если вы включаете ВПН на телефоне от случая к случаю, а не пользуетесь им сутки напролет, то ограничения Tomato VPN не доставят существенных неудобств. Напротив, приложение порадует простотой настройки и парой дополнительных инструментов, включающих в себя проверку качества соединения и переподключение к еще более быстрому серверу.