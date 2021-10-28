Лучший видеоредактор для Андроид. Какой он

Все-таки обидно, что даже в 2021 году большинство приложений выходит сначала на iOS и iPadOS, а только потом на Android. В связи с этим многие художники, монтажеры и дизайнеры вынуждены пользоваться яблочными устройствами. Благо с редактированием видео в скором времени дело будет обстоять лучше, ведь разработчики одного из самых популярных приложений для монтажа LumaFusion объявили о разработке своей программы для Android и Chrome OS. В статье предлагаю поговорить о самом приложении, обсудить его уникальные фишки и обсудить аналоги.

LumaFusion – профессиональная программа для обработки видео с множеством различных элементов управления и функций.

По сути, приложение максимально приближено к легендарному Final Cut Pro, которым пользуется большинство видеоредакторов. Из других аналогов можно отметить Adobe Premier Rush, однако его функциональность едва может сравниться с «Luma».

Приложение очень часто упоминают, когда сравнивают iPad с полноценным ПК. Часто в интернете можно услышать мнение, что для монтирования уже давно не нужен ноутбук, ибо iPad уже имеет LumaFusion на борту.

Возможности Lumafusion

Говоря о возможностях приложения, даже и не знаешь с чего следовало бы начать. Функциональность без границ, так я бы его описал. Ниже постараюсь привести лишь основные фишки, которые отлично пригодились бы мне:

Возможность одновременной работы с шестью дорожками (3 для аудио, фото, видео, 3 для музыки и звуковых эффектов).

Внутри дорожки можно разрезать данные на фрагменты, перетаскивать их, менять в них звук.

Эффекты слоев: зеленый экран, люмакей и хромакей, размытия, искажения, стили и цвет

Анимация с неограниченным количеством ключевых кадров.

Замедленные или ускоренные ролики, в прямом или обратном воспроизведении.

Точная настройка звука на графическом эквалайзере.

Уровни звука по ключевым кадрам, панорамы и эквалайзер для миксов.

Удобная публикация роликов с контролем разрешения, качества и формата.

Сказать, что это все функции, которые может предложить LumaFusion, было бы смешно. Выше я указал лишь те, которые использую сам при монтаже. Без них я бы даже не садился за это дело. Тогда уж проще дождаться пока дойдешь до ПК и сделать все там.

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LumaFusion на Android

Команда LumaTouch не озвучила никаких конкретных временных рамок по запуску своего приложения на Android, однако обратилась к к тем, кто будет тестировать бета-версии на своем официальном сайте:

Это большой шаг для LumaTouch. С нетерпением ждем, когда сможем запустить LumaFusion на Android и Chrome OS, дав возможность большему количеству видеоредакторов монтировать свои ролики в нашем приложении. Мы сообщим подробную информацию о поддерживаемых устройствах, функциональности и многом другом в ближайшие несколько месяцев.

Странно, что несмотря на то, что приложение почти всегда находится в топе платных в App Store, LumaTouch только сейчас задумалась о возможности переноса своего софта на Android.

С другой стороны, крупные производители в последнее время не очень-то часто выпускают годные планшеты на рынок. Идея Android-таблетов все больше уходит в лету, а редактировать видео на смартфоне с таким количеством инструментов и настроек будет весьма сложной задачей.

Благо Xiaomi недавно выпустили качественное решение. С ним и монтировать можно, и фильм перед сном посмотреть, и ребенку поиграть.

Для того чтобы понять насколько LumaFusion крут, не стоит верить мне на слово. Достаточно обратиться к читателям наших коллег из AppleInsider.ru. В их Телеграм-чате уже не раз спрашивали о лучшем видеоредакторе на iPad, где получали один ясный ответ — LumaFusion, и только.

Интересно еще, как разработчики организуют систему оплаты. С одной стороны, сейчас в App Store приложение не имеет никаких подписок и распространяется по цене в 2 790,00 рублей, и, возможно, на Android будет то же самое. С другой, в таком случае возрастает вероятность пиратства, что может негативно сказаться на продажах.

Плюс, глупо отрицать очевидное: у Apple более платежеспособная аудитория. И именно по этой причине большинство приложений сначала выходят на iOS, iPadOS и macOS, а только потом появляются на других платформах.

А что вы думаете по поводу новинки? Будете пользоваться? Предлагаю рассказать об этом в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.