MAX готовит крупное обновление: сервисы, магазины и банки будут внутри одного приложения

Российский мессенджер MAX скоро перестанет быть просто чатом для домохозяек. Разработчики готовят масштабное обновление, которое превратит приложение в комбайн из повседневных цифровых сервисов. Внутри MAX появятся мини-приложения банков, маркетплейсов Ozon и Wildberries, сервисов путешествий, школ, ЖКХ и других компаний. Пожалуй, это очень веская причина скачать MAX на телефон.

Идея проста: вместо набора отдельных приложений и сайтов все будет доступно в одном месте. Это новая модель использования смартфона, когда нужные сервисы находятся не на разных вкладках и рабочих столах, а буквально под рукой — точнее, внутри привычного мессенджера.

Стоит ли устанавливать MAX на телефон

Сегодня почти все наши повседневные задачи перекочевали в интернет. Мы оплачиваем коммунальные услуги, получаем уведомления о доставке, следим за оценками ребенка, читаем новости и общаемся с поддержкой — все онлайн. Но при этом нужные сервисы разбросаны по разным страницам, программам и каналам. Что-то приходит в мессенджеры, что-то на почту, что-то требует отдельного приложения или регистрации на сайте.

Даже универсальный мессенджер вроде Telegram не решает эту проблему: многие сервисы там существуют только в виде ботов, а за серьезными функциями все равно приходится идти в сторонние приложения. В итоге удобство есть, но оно очень условное. Именно его и хотят улучшить разработчики MAX: собрать все ключевые сервисы внутри одного приложения.

Как будут работать мини-приложения в MAX

Ходят слухи, что в ближайшем обновлении появятся полноценные мини-приложения крупных российских компаний. Это не обычные чат-боты, а отдельные встроенные сервисы с нормальным интерфейсом, кнопками, меню, корзиной, профилем пользователя и другими элементами. Они открываются прямо внутри мессенджера и работают как обычные приложения, только их не нужно скачивать отдельно.

Например, в MAX можно будет открыть мини-приложение Ozon или WB, выбрать товары, оформить заказ и тут же получить уведомление о доставке. То же самое касается служб доставки еды, сервисов путешествий, например Ozon Travel, и других онлайн-площадок.

Для ЖКХ тоже все станет еще проще: передавать показания, оплачивать счета или оставлять заявки можно будет прямо в мессенджере, без переходов на сайты и звонков диспетчеру. Школы получат удобный способ выставлять расписание, оценки и делать объявления там же, где уже есть родительские чаты.

Можно ли открывать банк в MAX

Отдельного внимания заслуживают банковские сервисы. Сегодня пользователи iPhone сталкиваются с ограничениями: многие банковские приложения приходится ставить через чужие Apple ID или обходные пути. Владельцы Android тоже не рады — они вынуждены вручную скачивать APK-файлы и самостоятельно следить за выходом новых версий.

Мини-приложения MAX решают обе проблемы. Банковский сервис запускается внутри мессенджера, обновляется автоматически и работает как нативное приложение: без скачивания APK, без сторонних аккаунтов и риска нарваться на подделку. Это безопаснее, проще и позволяет не задумываться о технических нюансах. Для обычных людей это, в первую очередь, удобство. Все важные функции (переводы, оплата услуг, покупки, запись ко врачу, школьные уведомления) собираются в одном привычном интерфейсе.

Для компаний обновление тоже открывает новые возможности. Вместо разработки отдельного мобильного приложения бизнес сможет создать собственное мини-приложение в MAX и быстро встроиться в экосистему. Это снижает расходы и упрощает взаимодействие с клиентами.

Фактически мессенджер становится «супераппом»: универсальным приложением, как WeChat в Китае. Через одно такое приложение можно не только переписываться, но еще и заказывать товары, оплачивать услуги, пользоваться банковскими функциями и использовать государственные сервисы. Если к платформе действительно подключатся крупные игроки вроде Ozon, Wildberries, российских банков, школ и ЖКХ, то MAX может стать первой отечественной экосистемой, которая объединит в себе и общение, и сервисы, и финансы.