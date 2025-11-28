MAX готовит крупное обновление: сервисы, магазины и банки будут внутри одного приложения

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Юрий Кудлович

Российский мессенджер MAX скоро перестанет быть просто чатом для домохозяек. Разработчики готовят масштабное обновление, которое превратит приложение в комбайн из повседневных цифровых сервисов. Внутри MAX появятся мини-приложения банков, маркетплейсов Ozon и Wildberries, сервисов путешествий, школ, ЖКХ и других компаний. Пожалуй, это очень веская причина скачать MAX на телефон.

MAX готовит крупное обновление: сервисы, магазины и банки будут внутри одного приложения. MAX становится универсальным комбайном услуг и технологий. Фото.

MAX становится универсальным комбайном услуг и технологий

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Идея проста: вместо набора отдельных приложений и сайтов все будет доступно в одном месте. Это новая модель использования смартфона, когда нужные сервисы находятся не на разных вкладках и рабочих столах, а буквально под рукой — точнее, внутри привычного мессенджера.

Стоит ли устанавливать MAX на телефон

Сегодня почти все наши повседневные задачи перекочевали в интернет. Мы оплачиваем коммунальные услуги, получаем уведомления о доставке, следим за оценками ребенка, читаем новости и общаемся с поддержкой — все онлайн. Но при этом нужные сервисы разбросаны по разным страницам, программам и каналам. Что-то приходит в мессенджеры, что-то на почту, что-то требует отдельного приложения или регистрации на сайте.

Даже универсальный мессенджер вроде Telegram не решает эту проблему: многие сервисы там существуют только в виде ботов, а за серьезными функциями все равно приходится идти в сторонние приложения. В итоге удобство есть, но оно очень условное. Именно его и хотят улучшить разработчики MAX: собрать все ключевые сервисы внутри одного приложения.

Как будут работать мини-приложения в MAX

Ходят слухи, что в ближайшем обновлении появятся полноценные мини-приложения крупных российских компаний. Это не обычные чат-боты, а отдельные встроенные сервисы с нормальным интерфейсом, кнопками, меню, корзиной, профилем пользователя и другими элементами. Они открываются прямо внутри мессенджера и работают как обычные приложения, только их не нужно скачивать отдельно.

Как будут работать мини-приложения в MAX. Качать банки на телефон скоро не придется. Изображение: workspace.ru. Фото.

Качать банки на телефон скоро не придется. Изображение: workspace.ru

Например, в MAX можно будет открыть мини-приложение Ozon или WB, выбрать товары, оформить заказ и тут же получить уведомление о доставке. То же самое касается служб доставки еды, сервисов путешествий, например Ozon Travel, и других онлайн-площадок.

Для ЖКХ тоже все станет еще проще: передавать показания, оплачивать счета или оставлять заявки можно будет прямо в мессенджере, без переходов на сайты и звонков диспетчеру. Школы получат удобный способ выставлять расписание, оценки и делать объявления там же, где уже есть родительские чаты.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Можно ли открывать банк в MAX

Отдельного внимания заслуживают банковские сервисы. Сегодня пользователи iPhone сталкиваются с ограничениями: многие банковские приложения приходится ставить через чужие Apple ID или обходные пути. Владельцы Android тоже не рады — они вынуждены вручную скачивать APK-файлы и самостоятельно следить за выходом новых версий.

Мини-приложения MAX решают обе проблемы. Банковский сервис запускается внутри мессенджера, обновляется автоматически и работает как нативное приложение: без скачивания APK, без сторонних аккаунтов и риска нарваться на подделку. Это безопаснее, проще и позволяет не задумываться о технических нюансах. Для обычных людей это, в первую очередь, удобство. Все важные функции (переводы, оплата услуг, покупки, запись ко врачу, школьные уведомления) собираются в одном привычном интерфейсе.

Можно ли открывать банк в MAX. Маркетплейсы, банки, нейросети и даже школьные дневники — все в MAX. Изображение: workspace.ru. Фото.

Маркетплейсы, банки, нейросети и даже школьные дневники — все в MAX. Изображение: workspace.ru

Для компаний обновление тоже открывает новые возможности. Вместо разработки отдельного мобильного приложения бизнес сможет создать собственное мини-приложение в MAX и быстро встроиться в экосистему. Это снижает расходы и упрощает взаимодействие с клиентами.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Фактически мессенджер становится «супераппом»: универсальным приложением, как WeChat в Китае. Через одно такое приложение можно не только переписываться, но еще и заказывать товары, оплачивать услуги, пользоваться банковскими функциями и использовать государственные сервисы. Если к платформе действительно подключатся крупные игроки вроде Ozon, Wildberries, российских банков, школ и ЖКХ, то MAX может стать первой отечественной экосистемой, которая объединит в себе и общение, и сервисы, и финансы.

Теги
Новости по теме
Почему Госуслуги просят создать Цифровой ID в MAX, и можно ли его не делать
В 2026 году операторы планируют повысить цены на связь и интернет в России. Сколько будут стоить тарифы
Samsung рассказала, какой будет новая линейка Galaxy S26
Лонгриды для вас
Будущее камер в смартфонах. Какие новые технологии готовят производители

Каждый год кажется, что камеры в смартфонах достигли предела. Что улучшать уже почти нечего: сенсоры большие, зумы точные, ИИ продвинутый. Но производители снова и снова находят лазейки — и 2025 год не стал исключением. Модели вроде Xiaomi 15 Ultra, HUAWEI Pura 80 Ultra или OnePlus 13 не просто догоняют iPhone, Galaxy и Pixel, а во многих аспектах опережают их. Да, смартфоны физически ограничены размерами — нельзя поставить туда объектив от зеркалки. Но индустрия нашла другой путь — программный, оптический и инженерный.

Читать далее
Новые возможности ИИ Google позволяют убирать заборы и погружаться в происходящее

Наконец-то стала реальностью функция, которую Google обещал еще в 2017 году на конференции I/O — возможность автоматического удаления заборов с фотографий. Тогда компания продемонстрировала удаление сетчатого забора с изображения ребенка, играющего в бейсбол, что выглядело как настоящая магия. Спустя восемь лет эта технология стала доступной благодаря двум новым инструментам редактирования на базе искусственного интеллекта.

Читать далее
Вот самое плохое, что есть в телефонах Samsung

Реклама стала неотъемлемой частью цифровой жизни 2025 года. Мы привыкли видеть рекламные объявления при просмотре видео на YouTube, прокрутке социальных сетей или чтении статей в интернете. Это ладно — смирились и даже понимаем. Однако есть места, где реклама появляется совершенно неожиданно и неуместно. Например, ее можно встретить в приложениях на дорогих смартфонах, на главном экране телевизоров или даже на дисплее умного холодильника.

Читать далее
Новости партнеров
Сдвиг в распределении Биткоина: новые инвесторы как никогда активно скупают криптовалюту. Что это значит?
Сдвиг в распределении Биткоина: новые инвесторы как никогда активно скупают криптовалюту. Что это значит?
Как определить свежесть яйца за секунду
Как определить свежесть яйца за секунду
Как я отреставрировал и сделал старое чёрно-белое фото цветным с помощью нейросети
Как я отреставрировал и сделал старое чёрно-белое фото цветным с помощью нейросети