MAX или WhatsApp: какой мессенджер лучше и почему

На протяжении последних нескольких лет самым популярным мессенджером в России являлся WhatsApp. Как ни старался Павел Дуров, его Telegram так и не смог стать более востребованным, чем американское приложение. Однако в России придумали свой ответ — мессенджер MAX. Отечественная разработка появилась в медиапространстве только летом 2025 года, и при этом уже готова забрать пальму первенства у некогда безальтернативного приложения. Но что лучше: WhatsApp или MAX?

Самые популярные мессенджеры в России

По данным за 2024 год, самым популярным мессенджером в России с долей 79% является WhatsApp. Именно такой процент людей в возрасте от 12 лет ежемесячно пользуется американским приложением. Что касается MAX, то по нему нет подтвержденных сведений. Разработчики недавно отчитались о 55 миллионах зарегистрированных аккаунтов, но сколько из них активных — неизвестно.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Впрочем, если запустить оба мессенджера и проверить, сколько человек из вашего списка контактов ими пользуется, все станет очевидно: в WhatsApp намного больше людей, чем в MAX. В национальном мессенджере попросту не с кем общаться. Во всяком случае пока.

Функции MAX и WhatsApp

Несмотря на то, что оба мессенджера позволяют обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, а также совершать звонки по видео и аудио, с функциональной точки зрения WhatsApp готов дать фору отечественной разработке. Здесь есть статусы, истории и куча настроек, позволяющих настроить мессенджер и профиль в нем под себя.

MAX подкупает интеграцией государственных сервисов. Только с помощью национального мессенджера вы можете подтвердить свой возраст при покупке товаров 18+ (такого нет даже на Госуслугах), да и образовательная платформа Сферум с недавних пор доступна исключительно через MAX. То ли еще будет…

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Каналы в мессенджере MAX

В MAX есть каналы — авторские медиа, на которые могут подписаться пользователи национального мессенджера. Правда, чтобы создать канал в MAX нужно пройти регистрацию в Роскомнадзоре и выполнить огромное количество требований соответствия платформе.

При этом важно отметить, что каналы есть и в WhatsApp, однако они не работают в России. В 2023 году разработчикам пригрозили блокировкой в случае добавления функции, а потому они были вынуждены пойти на уступки, отказавшись от предоставления медиаплатформы пользователям. Судя по всему, не помогло.

Блокировка WhatsApp в России

Бесспорным преимуществом MAX по сравнению с WhatsApp являются звонки. В американском мессенджере их работа ограничена в связи с ограничениями Роскомнадзора, а в национальном — звонки работают даже на парковке.

Кроме того, все идет к полной блокировке WhatsApp, информация о которой регулярно появляется в СМИ. Поэтому с точки зрения работы MAX — более перспективное приложение. Его точно не заблокируют, ведь разработан национальный мессенджер в рамках Федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июня 2025 года.

Сквозное шифрование в мессенджерах

Главным водоразделом между MAX и WhatsApp выступает функция сквозного шифрования. На ней построена вся маркетинговая стратегия американского мессенджера. Благодаря этой технологии, личная переписка хранится только на устройствах собеседников и не может быть скомпрометирована.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

MAX, напротив, в своей политике конфиденциальности говорит, что готов передавать данные пользователей третьим лицам при поступлении соответствующего запроса. Ведь все чаты автоматически заливаются в облако, откуда их легко можно достать.

С одной стороны, облачная система очень удобна: чаты не нужно переносить на новый смартфон, создавая резервные копии и выполняя кучу лишних действий. С другой — многие люди хотят иметь право на тайну переписки.