MAX научился записывать групповые звонки и отправлять их на сервер. Зачем это нужно?

Приложение MAX продолжает расширять свои возможности, заставляя серьезно задуматься о будущем конкурентов в России. После рекламы национального мессенджера с пассажем об идеальном качестве связи на парковке и в лифте были ограничены видео- и голосовые звонки в Telegram, а также в WhatsApp. Теперь разработчики объявили о внедрении функции групповых звонков в MAX, которая как бы намекает о грядущей судьбе Zoom.

MAX научился записывать групповые звонки и отправлять их на сервер. Зачем это нужно? Полноценный аналог Zoom теперь в национальном мессенджере. Изображение: MAX. Фото.

Полноценный аналог Zoom теперь в национальном мессенджере. Изображение: MAX

В отличие от обычных, групповые звонки позволяют выходить по видео- или аудиосвязи более чем двум людям. Получается своего рода аналог конференц-связи, который, к слову, уже давно внедрен в групповые чаты WhatsApp и Telegram.

Чтобы совершить звонок в групповом чате MAX, необходимо нажать на иконку с трубкой, после чего к конференции смогут присоединиться и другие участники. В недавнем обновлении национального мессенджера групповые звонки получили несколько интересных фишек:

  • кнопка «Поднять руку» для запроса слова;
  • отправление сообщений в чат текущей встречи;
  • запись разговора с автоматической отправкой в «Избранное».

При записи разговора беседа заливается на сервер национального мессенджера, благодаря чему появляется возможность послушать ее в «Избранном». Организатор группового звонка в MAX получает все возможности управления. Именно он решает, кому дать слово. Специально для этого был разработан инструмент «Зал ожидания».

MAX научился записывать групповые звонки и отправлять их на сервер. Зачем это нужно? Звонки можно записывать и сохранять на серверах MAX. Изображение: MAX. Фото.

Звонки можно записывать и сохранять на серверах MAX. Изображение: MAX

Напомним, MAX — это национальный мессенджер, созданный в рамках Федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июня 2025 года

Почему МКС и спутники не падают на Землю — ответ прост, но гениален
Пол Аткинс реформирует SEC: США стремятся закрепить правила для рынка криптовалют
Выбираем удобный кронштейн для телевизора и монитора по самой лучшей цене
