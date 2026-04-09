Когда Telegram не работает в России нормально уже несколько месяцев подряд. Люди начинают искать выход. Кто-то получает доступ к приложению Дурова обходными путями, кто-то переходит в другие мессенджеры, а кто-то скачивает приложение с красивым названием Telega и думает, что нашел идеальное решение. К слову, я уже рассказывал, чем можно заменить Telegram в России. А здесь — отдельный разговор про мессенджер Telega, потому что у этого приложения есть своя история, и она интересная.

Telega — что это за приложение

Мессенджер Telega — это форк Telegram. Грубо говоря, разработчики взяли открытый исходный код официального клиента, добавили сверху свою начинку и выпустили отдельное приложение. Внешне оно почти неотличимо от оригинала: те же чаты, те же каналы, тот же интерфейс.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Но зачем вообще нужен клиент Telega, если есть оригинал? Именно затем, что оригинал в России не работает. Блокировка Telegram в России с начала 2026 года означает замедленную загрузку файлов, недоступные звонки и постоянные сбои. Telega обещает это обойти через собственные прокси-серверы и замену голосовых звонков на инфраструктуру Одноклассников. Да, именно Одноклассников. Запомните эту деталь, она важная.

Звучит как удобное решение, верно? Поставил, и все работает. В отличие от Telegram, который почти полностью заблокирован в России.

Кто создатель приложения Telega

История Telega начинается с компании АО «Даль», которую позже переименовали в АО «Телега». На первый взгляд, обычный российский стартап. Но дьявол в деталях.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

В марте 2026 года стало известно, что в 2025 году компания получила 200 миллионов рублей от учредителей. Параллельно в устав АО «Телега» внесли любопытный пункт: ограничение полномочий совета директоров при заключении сделок с МКПАО «ВК». Проще говоря: VK не может просто так купить компанию или продиктовать ей условия без ведома других акционеров. Зачем вообще прописывать такое ограничение в устав, если связи с VK нет? В корпорации VK отрицают любые контакты с Telega. Но факт остается: в коде приложения живут SDK от Одноклассников, MyTracker от VK и API от OK.ru. Совпадение?

Что значит «Использует неофициальный клиент Telegram»

Если вы открываете профиль знакомого в официальном приложении Дурова и видите надпись «Использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить безопасность переписки с этим пользователем» — это значит, что человек пользуется чем-то вроде Telega. Пометка появилась в обновлении Telegram 12.6.2 и стала прямой реакцией на скандал с форком.

Telegram не блокирует сторонние клиенты напрямую. Ведь это было бы жестко и ударило бы по всем форкам, включая добросовестные. Вместо этого мессенджер решил предупреждать. Мол, смотри: твой собеседник использует что-то нестандартное, и это может влиять на безопасность вашей переписки. Что именно это означает, я рассказывал в отдельном тексте про пометку «использует неофициальный клиент Telegram» написано подробно. Если коротко, суть простая: вы не знаете, что именно это приложение делает с данными.

Чем опасно приложение Telega

Вот здесь начинается самое интересное. Независимые исследователи провели детальный анализ кода приложения Telega и нашли там кое-что неожиданное. Начнем с хорошего. Текст ваших сообщений Telega не читает, это подтверждает анализ кода. Ни VK, ни Одноклассники не имеют доступа к содержимому переписки. Двухфакторный пароль тоже не утекает. Секретные чаты сохраняют сквозное шифрование.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Теперь плохое, и его значительно больше:

Весь ваш трафик идет через серверы Telega. Приложение подменяет адреса серверов Telegram на собственные прокси. Telega видит метаданные: кому вы пишете, когда и как часто.

Приложение подменяет адреса серверов Telegram на собственные прокси. Telega видит метаданные: кому вы пишете, когда и как часто. Звонки в Telega полностью проходят через серверы Одноклассников. То есть не через Telegram, а через VK, стоящей за мессенджером MAX, от которого многие стараются сбежать. При этом проверка SSL-сертификатов в модуле звонков отключена. Это означает, что при желании голосовой и видеотрафик может быть перехвачен. Технически это называется MITM-атака.

То есть не через Telegram, а через VK, стоящей за мессенджером MAX, от которого многие стараются сбежать. При этом проверка SSL-сертификатов в модуле звонков отключена. Это означает, что при желании голосовой и видеотрафик может быть перехвачен. Технически это называется MITM-атака. Приложение отслеживает, используете ли вы VPN , и отправляет эту информацию на серверы VK через аналитический SDK MyTracker. К каждому событию автоматически добавляется параметр «vpn включен/выключен».

, и отправляет эту информацию на серверы VK через аналитический SDK MyTracker. К каждому событию автоматически добавляется параметр «vpn включен/выключен». 75 разрешений. Официальный Telegram просит значительно меньше. В списке Telega — разрешение на установку других приложений, фоновая геолокация, чтение буфера обмена. Буфер обмена — это то место, где часто хранятся пароли и коды из SMS.

Официальный Telegram просит значительно меньше. В списке Telega — разрешение на установку других приложений, фоновая геолокация, чтение буфера обмена. Буфер обмена — это то место, где часто хранятся пароли и коды из SMS. Поведение приложения можно менять удаленно без обновления через магазин. Включая отключение секретных чатов.

без обновления через магазин. Включая отключение секретных чатов. При первом входе Telega автоматически подписывает вас на канал @dahlmessenger в одностороннем порядке и без согласия.

Итого: ваши сообщения в безопасности, но все остальное — нет. Кто вам пишет, когда, как часто, используете ли VPN — все это оседает на серверах компании с неочевидными связями с VK. Клоны Telegram бывают опасны по-разному, и Telega занимает в этом списке особое место именно из-за инфраструктуры VK под капотом.

Почему Telega пишет «Вы в списке ожидания»

Если вы скачали Telega на Android и видите экран «Вы в списке ожидания» — это прямое следствие событий марта 2026 года. Когда новости о связях Telega с VK и уязвимостях в коде стали массово распространяться, приложение неожиданно получило огромный приток новых пользователей. Люди скачивали Telega именно в этот момент: кто из любопытства, кто не разобравшись в ситуации.

Разработчики объяснили ограничение просто: слишком много желающих, серверы не справляются. В список ожидания попадают те, кто еще не авторизовывался, и те, кто вышел из аккаунта или переустановил приложение. Уже авторизованным пользователям посоветовали не выходить из аккаунта, чтобы не потерять место. Отдельная ирония ситуации: именно тогда, когда про Telega написали все, приложение перестало пускать новых пользователей.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Стоит ли устанавливать приложение Telega

Нет. Коротко и без вариантов. Вот почему:

весь трафик идет через серверы с неочевидными связями с VK (вы не знаете, кто и что делает с вашими метаданными);

звонки обрабатываются инфраструктурой Одноклассников с отключенной проверкой сертификатов;

приложение знает, пользуетесь ли вы VPN, и передает эту информацию;

разработчики могут удаленно менять поведение приложения — без вашего ведома и без обновления;

75 разрешений, включая установку приложений и чтение буфера обмена, — это слишком много для мессенджера;

официальный Telegram уже пометил пользователей Telega предупреждением о безопасности.

Если вас не устраивает национальный мессенджер как альтернатива, то сначала изучите вопрос, Стоит ли переходить с Telegram на MAX, и только потом принимайте решение.

Как удалить приложение Telega

Если Telega уже установлена, нужно сделать два действия: удалить приложение и завершить все сессии через официальный Telegram.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Удаление приложения Telega на Android:

Нажмите и удерживайте иконку Telega на рабочем столе. Выберите «Удалить» или перетащите иконку в корзину. Подтвердите удаление. Дополнительно: зайдите в «Настройки» — «Приложения» — найдите Telega — нажмите «Очистить данные» перед удалением.

Просто удалить приложение недостаточно. Telega авторизовалась в вашем аккаунте Telegram, и эта сессия остается активной. Нужно её завершить через официальный клиент.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Завершение сессии Telega через официальный Telegram:

Откройте официальный Telegram. Зайдите в «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность». Выберите «Активные сессии». Найдите в списке сессию Telega. Нажмите на неё и выберите «Завершить сессию». Для надежности нажмите «Завершить все другие сессии» — это выбьет все устройства, кроме текущего.

После этого удаленный аккаунт Telega больше не будет иметь доступа к вашей переписке. Что за приложение Telega появилось в России — там история с самого начала, если хочется понять полный контекст.