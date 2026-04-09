Когда Telegram не работает в России нормально уже несколько месяцев подряд. Люди начинают искать выход. Кто-то получает доступ к приложению Дурова обходными путями, кто-то переходит в другие мессенджеры, а кто-то скачивает приложение с красивым названием Telega и думает, что нашел идеальное решение. К слову, я уже рассказывал, чем можно заменить Telegram в России. А здесь — отдельный разговор про мессенджер Telega, потому что у этого приложения есть своя история, и она интересная.

Здесь все, что нужно знать о приложении Telega. Фото.

Здесь все, что нужно знать о приложении Telega

Telega — что это за приложение

Мессенджер Telega — это форк Telegram. Грубо говоря, разработчики взяли открытый исходный код официального клиента, добавили сверху свою начинку и выпустили отдельное приложение. Внешне оно почти неотличимо от оригинала: те же чаты, те же каналы, тот же интерфейс.

Но зачем вообще нужен клиент Telega, если есть оригинал? Именно затем, что оригинал в России не работает. Блокировка Telegram в России с начала 2026 года означает замедленную загрузку файлов, недоступные звонки и постоянные сбои. Telega обещает это обойти через собственные прокси-серверы и замену голосовых звонков на инфраструктуру Одноклассников. Да, именно Одноклассников. Запомните эту деталь, она важная.

Приложение кажется привлекательным, но надежно ли оно? Изображение: Telega. Фото.

Приложение кажется привлекательным, но надежно ли оно? Изображение: Telega

Звучит как удобное решение, верно? Поставил, и все работает. В отличие от Telegram, который почти полностью заблокирован в России.

Кто создатель приложения Telega

История Telega начинается с компании АО «Даль», которую позже переименовали в АО «Телега». На первый взгляд, обычный российский стартап. Но дьявол в деталях.

В марте 2026 года стало известно, что в 2025 году компания получила 200 миллионов рублей от учредителей. Параллельно в устав АО «Телега» внесли любопытный пункт: ограничение полномочий совета директоров при заключении сделок с МКПАО «ВК». Проще говоря: VK не может просто так купить компанию или продиктовать ей условия без ведома других акционеров. Зачем вообще прописывать такое ограничение в устав, если связи с VK нет? В корпорации VK отрицают любые контакты с Telega. Но факт остается: в коде приложения живут SDK от Одноклассников, MyTracker от VK и API от OK.ru. Совпадение?

Что значит «Использует неофициальный клиент Telegram»

Если вы открываете профиль знакомого в официальном приложении Дурова и видите надпись «Использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить безопасность переписки с этим пользователем» — это значит, что человек пользуется чем-то вроде Telega. Пометка появилась в обновлении Telegram 12.6.2 и стала прямой реакцией на скандал с форком.

Официальный Telegram «награждает» пользователей Telega такой отметкой. Фото.

Официальный Telegram «награждает» пользователей Telega такой отметкой

Telegram не блокирует сторонние клиенты напрямую. Ведь это было бы жестко и ударило бы по всем форкам, включая добросовестные. Вместо этого мессенджер решил предупреждать. Мол, смотри: твой собеседник использует что-то нестандартное, и это может влиять на безопасность вашей переписки. Что именно это означает, я рассказывал в отдельном тексте про пометку «использует неофициальный клиент Telegram» написано подробно. Если коротко, суть простая: вы не знаете, что именно это приложение делает с данными.

Чем опасно приложение Telega

Вот здесь начинается самое интересное. Независимые исследователи провели детальный анализ кода приложения Telega и нашли там кое-что неожиданное. Начнем с хорошего. Текст ваших сообщений Telega не читает, это подтверждает анализ кода. Ни VK, ни Одноклассники не имеют доступа к содержимому переписки. Двухфакторный пароль тоже не утекает. Секретные чаты сохраняют сквозное шифрование.

Теперь плохое, и его значительно больше:

  • Весь ваш трафик идет через серверы Telega. Приложение подменяет адреса серверов Telegram на собственные прокси. Telega видит метаданные: кому вы пишете, когда и как часто.
  • Звонки в Telega полностью проходят через серверы Одноклассников. То есть не через Telegram, а через VK, стоящей за мессенджером MAX, от которого многие стараются сбежать. При этом проверка SSL-сертификатов в модуле звонков отключена. Это означает, что при желании голосовой и видеотрафик может быть перехвачен. Технически это называется MITM-атака.
  • Приложение отслеживает, используете ли вы VPN, и отправляет эту информацию на серверы VK через аналитический SDK MyTracker. К каждому событию автоматически добавляется параметр «vpn включен/выключен».
  • 75 разрешений. Официальный Telegram просит значительно меньше. В списке Telega — разрешение на установку других приложений, фоновая геолокация, чтение буфера обмена. Буфер обмена — это то место, где часто хранятся пароли и коды из SMS.
  • Поведение приложения можно менять удаленно без обновления через магазин. Включая отключение секретных чатов.
  • При первом входе Telega автоматически подписывает вас на канал @dahlmessenger в одностороннем порядке и без согласия.

Итого: ваши сообщения в безопасности, но все остальное — нет. Кто вам пишет, когда, как часто, используете ли VPN — все это оседает на серверах компании с неочевидными связями с VK. Клоны Telegram бывают опасны по-разному, и Telega занимает в этом списке особое место именно из-за инфраструктуры VK под капотом.

Почему Telega пишет «Вы в списке ожидания»

Если вы скачали Telega на Android и видите экран «Вы в списке ожидания» — это прямое следствие событий марта 2026 года. Когда новости о связях Telega с VK и уязвимостях в коде стали массово распространяться, приложение неожиданно получило огромный приток новых пользователей. Люди скачивали Telega именно в этот момент: кто из любопытства, кто не разобравшись в ситуации.

Telega ограничила вход новым пользователям. Изображение: Telega. Фото.

Telega ограничила вход новым пользователям. Изображение: Telega

Разработчики объяснили ограничение просто: слишком много желающих, серверы не справляются. В список ожидания попадают те, кто еще не авторизовывался, и те, кто вышел из аккаунта или переустановил приложение. Уже авторизованным пользователям посоветовали не выходить из аккаунта, чтобы не потерять место. Отдельная ирония ситуации: именно тогда, когда про Telega написали все, приложение перестало пускать новых пользователей.

Стоит ли устанавливать приложение Telega

Нет. Коротко и без вариантов. Вот почему:

  • весь трафик идет через серверы с неочевидными связями с VK (вы не знаете, кто и что делает с вашими метаданными);
  • звонки обрабатываются инфраструктурой Одноклассников с отключенной проверкой сертификатов;
  • приложение знает, пользуетесь ли вы VPN, и передает эту информацию;
  • разработчики могут удаленно менять поведение приложения — без вашего ведома и без обновления;
  • 75 разрешений, включая установку приложений и чтение буфера обмена, — это слишком много для мессенджера;
  • официальный Telegram уже пометил пользователей Telega предупреждением о безопасности.

Если вас не устраивает национальный мессенджер как альтернатива, то сначала изучите вопрос, Стоит ли переходить с Telegram на MAX, и только потом принимайте решение.

Как удалить приложение Telega

Если Telega уже установлена, нужно сделать два действия: удалить приложение и завершить все сессии через официальный Telegram.

Удаление приложения Telega на Android:

  1. Нажмите и удерживайте иконку Telega на рабочем столе.
  2. Выберите «Удалить» или перетащите иконку в корзину.
  3. Подтвердите удаление.
  4. Дополнительно: зайдите в «Настройки» — «Приложения» — найдите Telega — нажмите «Очистить данные» перед удалением.
Это приложение лучше удалить. Фото.

Это приложение лучше удалить

Просто удалить приложение недостаточно. Telega авторизовалась в вашем аккаунте Telegram, и эта сессия остается активной. Нужно её завершить через официальный клиент.

Завершение сессии Telega через официальный Telegram:

  1. Откройте официальный Telegram.
  2. Зайдите в «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность».
  3. Выберите «Активные сессии».
  4. Найдите в списке сессию Telega.
  5. Нажмите на неё и выберите «Завершить сессию».
  6. Для надежности нажмите «Завершить все другие сессии» — это выбьет все устройства, кроме текущего.
Сеанс в Telega нужно завершить через официальный Telegram. Фото.

Сеанс в Telega нужно завершить через официальный Telegram

После этого удаленный аккаунт Telega больше не будет иметь доступа к вашей переписке. Что за приложение Telega появилось в России — там история с самого начала, если хочется понять полный контекст.