Когда Telegram не работает в России нормально уже несколько месяцев подряд. Люди начинают искать выход. Кто-то получает доступ к приложению Дурова обходными путями, кто-то переходит в другие мессенджеры, а кто-то скачивает приложение с красивым названием Telega и думает, что нашел идеальное решение. К слову, я уже рассказывал, чем можно заменить Telegram в России. А здесь — отдельный разговор про мессенджер Telega, потому что у этого приложения есть своя история, и она интересная.
Telega — что это за приложение
Мессенджер Telega — это форк Telegram. Грубо говоря, разработчики взяли открытый исходный код официального клиента, добавили сверху свою начинку и выпустили отдельное приложение. Внешне оно почти неотличимо от оригинала: те же чаты, те же каналы, тот же интерфейс.
⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram
Но зачем вообще нужен клиент Telega, если есть оригинал? Именно затем, что оригинал в России не работает. Блокировка Telegram в России с начала 2026 года означает замедленную загрузку файлов, недоступные звонки и постоянные сбои. Telega обещает это обойти через собственные прокси-серверы и замену голосовых звонков на инфраструктуру Одноклассников. Да, именно Одноклассников. Запомните эту деталь, она важная.
Звучит как удобное решение, верно? Поставил, и все работает. В отличие от Telegram, который почти полностью заблокирован в России.
Кто создатель приложения Telega
История Telega начинается с компании АО «Даль», которую позже переименовали в АО «Телега». На первый взгляд, обычный российский стартап. Но дьявол в деталях.
❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате
В марте 2026 года стало известно, что в 2025 году компания получила 200 миллионов рублей от учредителей. Параллельно в устав АО «Телега» внесли любопытный пункт: ограничение полномочий совета директоров при заключении сделок с МКПАО «ВК». Проще говоря: VK не может просто так купить компанию или продиктовать ей условия без ведома других акционеров. Зачем вообще прописывать такое ограничение в устав, если связи с VK нет? В корпорации VK отрицают любые контакты с Telega. Но факт остается: в коде приложения живут SDK от Одноклассников, MyTracker от VK и API от OK.ru. Совпадение?
Что значит «Использует неофициальный клиент Telegram»
Если вы открываете профиль знакомого в официальном приложении Дурова и видите надпись «Использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить безопасность переписки с этим пользователем» — это значит, что человек пользуется чем-то вроде Telega. Пометка появилась в обновлении Telegram 12.6.2 и стала прямой реакцией на скандал с форком.
Telegram не блокирует сторонние клиенты напрямую. Ведь это было бы жестко и ударило бы по всем форкам, включая добросовестные. Вместо этого мессенджер решил предупреждать. Мол, смотри: твой собеседник использует что-то нестандартное, и это может влиять на безопасность вашей переписки. Что именно это означает, я рассказывал в отдельном тексте про пометку «использует неофициальный клиент Telegram» написано подробно. Если коротко, суть простая: вы не знаете, что именно это приложение делает с данными.
Чем опасно приложение Telega
Вот здесь начинается самое интересное. Независимые исследователи провели детальный анализ кода приложения Telega и нашли там кое-что неожиданное. Начнем с хорошего. Текст ваших сообщений Telega не читает, это подтверждает анализ кода. Ни VK, ни Одноклассники не имеют доступа к содержимому переписки. Двухфакторный пароль тоже не утекает. Секретные чаты сохраняют сквозное шифрование.
📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене
Теперь плохое, и его значительно больше:
- Весь ваш трафик идет через серверы Telega. Приложение подменяет адреса серверов Telegram на собственные прокси. Telega видит метаданные: кому вы пишете, когда и как часто.
- Звонки в Telega полностью проходят через серверы Одноклассников. То есть не через Telegram, а через VK, стоящей за мессенджером MAX, от которого многие стараются сбежать. При этом проверка SSL-сертификатов в модуле звонков отключена. Это означает, что при желании голосовой и видеотрафик может быть перехвачен. Технически это называется MITM-атака.
- Приложение отслеживает, используете ли вы VPN, и отправляет эту информацию на серверы VK через аналитический SDK MyTracker. К каждому событию автоматически добавляется параметр «vpn включен/выключен».
- 75 разрешений. Официальный Telegram просит значительно меньше. В списке Telega — разрешение на установку других приложений, фоновая геолокация, чтение буфера обмена. Буфер обмена — это то место, где часто хранятся пароли и коды из SMS.
- Поведение приложения можно менять удаленно без обновления через магазин. Включая отключение секретных чатов.
- При первом входе Telega автоматически подписывает вас на канал @dahlmessenger в одностороннем порядке и без согласия.
Итого: ваши сообщения в безопасности, но все остальное — нет. Кто вам пишет, когда, как часто, используете ли VPN — все это оседает на серверах компании с неочевидными связями с VK. Клоны Telegram бывают опасны по-разному, и Telega занимает в этом списке особое место именно из-за инфраструктуры VK под капотом.
Почему Telega пишет «Вы в списке ожидания»
Если вы скачали Telega на Android и видите экран «Вы в списке ожидания» — это прямое следствие событий марта 2026 года. Когда новости о связях Telega с VK и уязвимостях в коде стали массово распространяться, приложение неожиданно получило огромный приток новых пользователей. Люди скачивали Telega именно в этот момент: кто из любопытства, кто не разобравшись в ситуации.
Разработчики объяснили ограничение просто: слишком много желающих, серверы не справляются. В список ожидания попадают те, кто еще не авторизовывался, и те, кто вышел из аккаунта или переустановил приложение. Уже авторизованным пользователям посоветовали не выходить из аккаунта, чтобы не потерять место. Отдельная ирония ситуации: именно тогда, когда про Telega написали все, приложение перестало пускать новых пользователей.
👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX
Стоит ли устанавливать приложение Telega
Нет. Коротко и без вариантов. Вот почему:
- весь трафик идет через серверы с неочевидными связями с VK (вы не знаете, кто и что делает с вашими метаданными);
- звонки обрабатываются инфраструктурой Одноклассников с отключенной проверкой сертификатов;
- приложение знает, пользуетесь ли вы VPN, и передает эту информацию;
- разработчики могут удаленно менять поведение приложения — без вашего ведома и без обновления;
- 75 разрешений, включая установку приложений и чтение буфера обмена, — это слишком много для мессенджера;
- официальный Telegram уже пометил пользователей Telega предупреждением о безопасности.
Если вас не устраивает национальный мессенджер как альтернатива, то сначала изучите вопрос, Стоит ли переходить с Telegram на MAX, и только потом принимайте решение.
Как удалить приложение Telega
Если Telega уже установлена, нужно сделать два действия: удалить приложение и завершить все сессии через официальный Telegram.
👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX
Удаление приложения Telega на Android:
- Нажмите и удерживайте иконку Telega на рабочем столе.
- Выберите «Удалить» или перетащите иконку в корзину.
- Подтвердите удаление.
- Дополнительно: зайдите в «Настройки» — «Приложения» — найдите Telega — нажмите «Очистить данные» перед удалением.
Просто удалить приложение недостаточно. Telega авторизовалась в вашем аккаунте Telegram, и эта сессия остается активной. Нужно её завершить через официальный клиент.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Завершение сессии Telega через официальный Telegram:
- Откройте официальный Telegram.
- Зайдите в «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность».
- Выберите «Активные сессии».
- Найдите в списке сессию Telega.
- Нажмите на неё и выберите «Завершить сессию».
- Для надежности нажмите «Завершить все другие сессии» — это выбьет все устройства, кроме текущего.
После этого удаленный аккаунт Telega больше не будет иметь доступа к вашей переписке. Что за приложение Telega появилось в России — там история с самого начала, если хочется понять полный контекст.