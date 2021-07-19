Мнение: Дейтинг-приложения испортили нашу жизнь

Знакомства в интернете вышли на новый уровень, особенно им подсобила пандемия — мало того, что до нее люди совсем обленились знакомиться в общественных местах, так теперь в этом совершенно нет необходимости. Удалёнка пришла не только в деловую сферу, но и в сферу межличностных отношений. Да, это удобно и помогает за два свайпа завести отношения, но я считаю, что нам это только помогает убивать психику и деградировать. Почему так происходит?

Еще совсем недавно, буквально 5 лет назад, мы спокойно ходили в общественные места, не боялись заговорить с другим человеком противоположного пола. Коммуникация объединяла людей во все времена, этого не боялись. То ли дело сейчас: никто ни с кем не знакомится, не заводит знакомств лично. «Подойди к ней, смотри, она одна и скучает!» — говорил я своему товарищу, когда мы сидели в парке возле университета. Тогда он отказывался, ссылаясь на свою неуверенность и на страх отказа со стороны девушки, а теперь он не станет этого делать, потому… зачем? Ведь есть какой-нибудь Tinder, зашел, откликнулся и никаких проблем.

Все чаще встречаю молодых людей в парках, кафе, которые бесконечно торчат в смартфонах — им проще общаться, знакомиться онлайн, чем в реальной жизни. Вряд ли сейчас получится подойти познакомиться с девушкой — она посчитает, что ты мошенник или хочешь увести у нее телефон, или, не дай Бог, еще переносчик короны. Особенно последний пункт подлил масла в огонь: мол, в реальной жизни незнакомец может быть больным и заразным, а если ты знакомишься онлайн, то это выносится за скобки. Это такой же двойной стандарт как и ограничение работы баров и ресторанов в ночное время — коронавирус распространяется ведь только ночью!

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Буквально лет 7 назад знакомиться в интернетах было моветоном — это считалось странным, признаком какой-то несостоятельности и зажатости. В 2021 году это не вызывает смущения, хуже — теперь это норма. Вспомните, когда в последний раз вы знакомились? Приносят ли вам онлайн-знакомства положительные эмоции и становятся запоминающимися? Сомнительно. Как и то, что они делают нас чуточку счастливее. А вот про приложения, которые делают нашу жизнь лучше мы регулярно пишем в нашем Яндекс.Дзен — подписывайтесь!

Тиндероподобные приложения влияют на нашу самооценку не хуже Instagram, в котором то и дело всплывают снимки и сториз наших знакомых, ведущих якобы успешную жизнь. Пользуясь такими сервисами, мы бессознательно сравниваем себя с другими — кто-то выше, красивее, моложе, ухоженнее нас. Комплексуют и парни, и девушки — американское исследование показывает, что люди, использующие приложение, имеют более низкую самооценку, чем те, кто знакомится в реальной жизни. Стоп! Но ведь сейчас почти никто не знакомится в реальной жизни, а те, кто делал это раньше — ушли в онлайн. Получается, что они сами губят свою самооценку?! Абсолютно верно.

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Tinder и Instagram очень похожи, могу сказать по себе, что после регулярного использования второго у меня начались проблемы с самооценкой, несмотря на то, что я стараюсь следить за собой, за питанием. Но чувствую себя гораздо скованнее, чем лет 6-7 назад даже в обычном общении с людьми. Согласно исследованию пользователи дейтинг-приложений стали критично оценивать себя и свою внешность, а также начали ставить ценность своей жизни под сомнение — вот такой неутешительный итог всеобщего прогресса.

Tinder и ему подобные делают людей зависимыми от свайпов — в приложении гораздо проще просматривать кандидатов, листая пальцем вправо и влево. Для многих пользователей это создает ощущение зоны комфорта — зачем прокачивать свой soft skill в общении, если можно получить всё и сразу? Нашел рядом незнакомого человека, посмотрел на его фото, узнал возраст , свайпнул — ура, совпало! Эта полигамия на корню убивает человеческие взаимоотношения, хоть и экономит время. Но наш мозг начинает привыкать к такому простому пути и больше не ищет сложного — это касается не только знакомств, но и простого человеческого живого общения. Больше не нужно с кем-то встречаться лично, общаться по телефону — достаточно написать, кинуть голосовое. Больше нет необходимости лишний раз выходить из дома.

Приложения для знакомств с их системой вознаграждений за совпадения — это простейший способ искать удовольствие, не получая отрицательных эмоций. Благодаря им мы постоянно ищем самый доступный способ получить кайф, а потом подсаживаемся на него, это самая настоящая зависимость, не хуже наркомании. Только цифровой. Всё то мракобесие с онлайн-знакомствами мне напоминает один эпизод из «Рик и Морти», когда сестра Морти Смита за день нашла аж целых 6 «смыслов» своей жизни! Поделитесь с нами своими мыслями о приложениях для знакомств — для этого у нас есть удобный Telegram-чат.

Есть более простой способ не становиться зависимым — это дозировать нахождение в онлайне и чувствовать меру, а не засорять свой мозг на протяжении целого дня. Если вам приносит удовольствие такое общение, путем свайпов — на здоровье, как говорится, главное, чтобы вам нравилось. Но помните, что рано или поздно это отразится на вашем психическом здоровье. Старайтесь больше общаться и знакомиться офлайн — это лучшая замена идиотским свайпам.