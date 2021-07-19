Мнение: Дейтинг-приложения испортили нашу жизнь

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Иван Герасимов 1

Знакомства в интернете вышли на новый уровень, особенно им подсобила пандемия — мало того, что до нее люди совсем обленились знакомиться в общественных местах, так теперь в этом совершенно нет необходимости. Удалёнка пришла не только в деловую сферу, но и в сферу межличностных отношений. Да, это удобно и помогает за два свайпа завести отношения, но я считаю, что нам это только помогает убивать психику и деградировать. Почему так происходит?

Тиндер и ему подобные негативно влияют на психическое состояние

Еще совсем недавно, буквально 5 лет назад, мы спокойно ходили в общественные места, не боялись заговорить с другим человеком противоположного пола. Коммуникация объединяла людей во все времена, этого не боялись. То ли дело сейчас: никто ни с кем не знакомится, не заводит знакомств лично. «Подойди к ней, смотри, она одна и скучает!» — говорил я своему товарищу, когда мы сидели в парке возле университета. Тогда он отказывался, ссылаясь на свою неуверенность и на страх отказа со стороны девушки, а теперь он не станет этого делать, потому… зачем? Ведь есть какой-нибудь Tinder, зашел, откликнулся и никаких проблем.

Больше не надо заморачиваться с прокачиванием скиллов в общении — можно найти вторую половинку свайпом

Все чаще встречаю молодых людей в парках, кафе, которые бесконечно торчат в смартфонах — им проще общаться, знакомиться онлайн, чем в реальной жизни. Вряд ли сейчас получится подойти познакомиться с девушкой — она посчитает, что ты мошенник или хочешь увести у нее телефон, или, не дай Бог, еще переносчик короны. Особенно последний пункт подлил масла в огонь: мол, в реальной жизни незнакомец может быть больным и заразным, а если ты знакомишься онлайн, то это выносится за скобки. Это такой же двойной стандарт как и ограничение работы баров и ресторанов в ночное время — коронавирус распространяется ведь только ночью!

Рассказываем о приложениях: Почему не стоит пользоваться WhatsApp

Буквально лет 7 назад знакомиться в интернетах было моветоном — это считалось странным, признаком какой-то несостоятельности и зажатости. В 2021 году это не вызывает смущения, хуже — теперь это норма. Вспомните, когда в последний раз вы знакомились? Приносят ли вам онлайн-знакомства положительные эмоции и становятся запоминающимися? Сомнительно. Как и то, что они делают нас чуточку счастливее. А вот про приложения, которые делают нашу жизнь лучше мы регулярно пишем в нашем Яндекс.Дзен — подписывайтесь!

Многие пользуются такими приложениями только для того, чтобы потешить свою самооценку

Тиндероподобные приложения влияют на нашу самооценку не хуже Instagram, в котором то и дело всплывают снимки и сториз наших знакомых, ведущих якобы успешную жизнь. Пользуясь такими сервисами, мы бессознательно сравниваем себя с другими — кто-то выше, красивее, моложе, ухоженнее нас. Комплексуют и парни, и девушки — американское исследование показывает, что люди, использующие приложение, имеют более низкую самооценку, чем те, кто знакомится в реальной жизни. Стоп! Но ведь сейчас почти никто не знакомится в реальной жизни, а те, кто делал это раньше — ушли в онлайн. Получается, что они сами губят свою самооценку?! Абсолютно верно.

Какие приложения для Android пора удалить?

Tinder и Instagram очень похожи, могу сказать по себе, что после регулярного использования второго у меня начались проблемы с самооценкой, несмотря на то, что я стараюсь следить за собой, за питанием. Но чувствую себя гораздо скованнее, чем лет 6-7 назад даже в обычном общении с людьми. Согласно исследованию пользователи дейтинг-приложений стали критично оценивать себя и свою внешность, а также начали ставить ценность своей жизни под сомнение — вот такой неутешительный итог всеобщего прогресса.

Приложения для знакомств стали популярнее благодаря пандемии — смысл офлайн общения с людьми обесценился

Tinder и ему подобные делают людей зависимыми от свайпов — в приложении гораздо проще просматривать кандидатов, листая пальцем вправо и влево. Для многих пользователей это создает ощущение зоны комфорта — зачем прокачивать свой soft skill в общении, если можно получить всё и сразу? Нашел рядом незнакомого человека, посмотрел на его фото, узнал возраст , свайпнул — ура, совпало! Эта полигамия на корню убивает человеческие взаимоотношения, хоть и экономит время. Но наш мозг начинает привыкать к такому простому пути и больше не ищет сложного — это касается не только знакомств, но и простого человеческого живого общения. Больше не нужно с кем-то встречаться лично, общаться по телефону — достаточно написать, кинуть голосовое. Больше нет необходимости лишний раз выходить из дома.

Сидите в Tinder — задумайтесь, а надо ли?

Приложения для знакомств с их системой вознаграждений за совпадения — это простейший способ искать удовольствие, не получая отрицательных эмоций. Благодаря им мы постоянно ищем самый доступный способ получить кайф, а потом подсаживаемся на него, это самая настоящая зависимость, не хуже наркомании. Только цифровой. Всё то мракобесие с онлайн-знакомствами мне напоминает один эпизод из «Рик и Морти», когда сестра Морти Смита за день нашла аж целых 6 «смыслов» своей жизни! Поделитесь с нами своими мыслями о приложениях для знакомств — для этого у нас есть удобный Telegram-чат.

Есть более простой способ не становиться зависимым — это дозировать нахождение в онлайне и чувствовать меру, а не засорять свой мозг на протяжении целого дня. Если вам приносит удовольствие такое общение, путем свайпов — на здоровье, как говорится, главное, чтобы вам нравилось. Но помните, что рано или поздно это отразится на вашем психическом здоровье. Старайтесь больше общаться и знакомиться офлайн — это лучшая замена идиотским свайпам.

Теги
Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Лонгриды для вас
OnePlus
Телефон включается сам по себе. Что делать

Современные смартфоны, безусловно, очень функциональны и автономны. Они могут самостоятельно выполнять многие операции, которые аппараты 5- и уж тем более 10-летней давности выполнить не смогли бы ни при каких обстоятельствах. Другое дело, что иногда смартфоны начинают вести себя слишком уж самостоятельно, идя вразрез с требованиями самих пользователей. В таких случаях становится неважно, что именно он сделал – просто включился сам по себе или начал нажимать на экранные кнопки.

Читать далее
Корзина
Где находится корзина в телефоне на Андроид

Несмотря на то что мобильные ОС изначально проектировались под сотовые телефоны с сенсорным экраном, с точки зрения архитектурного устройства и особенностей взаимодействия с аппаратным обеспечением они довольны близки к настольным. Многие функциональные элементы десктопных и мобильных платформ совпадают, едва ли не копируя их друг у друга. Поэтому не стоит удивляться, что пользователи зачастую ищут в прошивках своих смартфонов те функции, к которым привыкли на компьютерах. Например, корзину. Но стоит ли это делать?

Читать далее
Honor
Ура! Смартфоны Honor снова получат поддержку сервисов Google

Несмотря на то что Honor уже довольно долгое время не принадлежит Huawei, а США сняли с компании свои санкции, на пользователях это пока никак не отразилось. На смартфоны бывшего китайского суббренда не вернулись не только ежемесячные обновления безопасности, но даже сервисы Google. Однако Honor уверяет, что уже в обозримом будущем фирменные аппараты компании снова получат поддержку Google Mobile Services. Правда, не все, а лишь избранные. Разберёмся, какие именно.

Читать далее
1 комментарий
  1. soldatick_san

    А вот в наше время такой чухни не было

Новый комментарий