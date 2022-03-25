Мнение: почему я считаю, что Telegram лучше WhatsApp

Наверное, в технологичном мире можно с ходу назвать несколько противостояний, которые вызывают много споров. Самый близкий нам пример — iOS и Android. Есть еще Яндекс и Google, AMD и Intel, Qualcomm и MediaTek. Есть даже более устаревшее Canon или Nikon, которое было 10-15 лет назад. В последнее время все более ожесточенным является противостояние Telegram и WhatsApp. Первый как из пулемета выпускает новые функции и растет как на дрожжах. Второй с трудом пытается угнаться за ним, не сломав то, что есть. Судя по новостям о проблемах, получается у него так себе. Но WhatsApp берет свое большой аудиторией и простотой, которая нравится людям. Я сам пользуюсь обоими мессенджерами, но все больше склоняюсь в пользу Telegram. Для понимания этого достаточно назвать несколько новых функций, до которых WhatsApp как до Луны, и несколько старых проверенных вариантов.

Менеджер загрузок Telegram

Telegram уже давно поддерживает возможность отправки файлов довольно большого размера. Можно отправлять документы, файлы или архивы размером до 2 ГБ. При этом храниться они будет бесплатно и будут доступны с любого вашего устройства с установленным на нем Telegram. Все это очень удобно, но раньше скачивание больших файлов было проблемой.

Это уже само по себе отлично и выручает в работе. Отправил в избранное и спокоен, что можешь всегда скачать это. То же самое относится к обмену фалами с коллегами, но с недавнего времени в мессенджер добавили менеджер загрузок. Когда вы скачиваете что-то, он позволит вам более наглядно смотреть, сколько уже скачано и сколько осталось. А еще можно ставить загрузки на паузу.

Чтобы получить к нему доступ, перейдите в меню чатов, пролистайте до конца вверх, откройте поиск и под строкой ввода поиска выберите ”загрузки”. Теперь вы сможете расширить свои возможности работы с файлами.

Меню вложений в Telegram

Когда вы отправляете несколько фотографий или видео через Telegram, они объединяются в альбом. В WhatsApp тоже есть такая функция, но в новой версии, появившейся пару недель назад, можно изменить порядок вложений, быстро добавить подпись или убрать что-то лишнее. Это очень удобно, когда не нравится автоматический порядок.

Внешний вид Telegram и WhatsApp

Дизайн WhatsApp будто застрял где-то в золотых годах ICQ. Если он и меняется, то как-то очень вяло. Зато Telegram всегда по чуть-чуть, но пробует что-то новое. Например, сейчас, если включен ночной режим, стикеры и мультимедиа эффектно просвечивают через полупрозрачные элементы интерфейса. В моменты пролистывания чата это смотрится очень круто.

Telegram заявляет, что первыми среди всех приложений для Android сделали что-то подобное. На других платформах аналогичные решения найти можно, но теперь это дошло и до Android. В приложении Telegram для iOS полупрозрачные элементы интерфейса используются с июня 2021.

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Сюда же можно отнести плавные анимации. Среди них появление цифр при вводе кода авторизации, анимации входа через QR-код и некоторые другие. Да даже стикеры в Telegram намного мягче и более плавные, чем в WhatsApp.

Использование WhatsApp и Telegram на нескольких устрйоствах

С этого стоило бы начать, но я это приберег. Самая важная особенность, которая есть у Telegram и которую до сих пор не может реализовать WhatsApp — возможность использования мессенджера на нескольких устройствах. Telegram можно добавить на все свои телефоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки. Сообщения мгновенно появляются везде и вы действительно всегда на связи. WhatsApp уже больше года работает над этим и все никак.

А еще в Telegram, в отличие от WhatsApp, можно пользоваться несколькими учетками на одном устройстве. С телефона надо просто нажать на иконку настроек и подержать палец. Дальше можно выбрать или добавить учетку. Это очень удобно, когда надо пользоваться двумя номерами, например, по работе или перейти к номеру, который используешь для объявлений на условном Авито.

Ссылки по номеру телефона

В Telegram и раньше можно было делиться ссылками формата t.me/username на свою учетную запись, которая имеет формат @username. Теперь то же самое можно сделать с номером телефона. Вам надо будет только отправить ссылку друзьям, и при нажатии на нее у них откроется чат с вами. Функция работает только в том случае, если в настройках конфиденциальности у вас стоит отметка, что вас можно искать по номеру телефона. Номер при этом надо указывать в международном формате. Например, +79991112233

WhatsApp имеет строгую привязку к номеру и для аутентификации, и для использования. В Telegram авторизация в сервисе обязательна по номеру телефона, но у вас есть никнейм, который можно раздавать кому угодно, общаться, но он не будет знать ваш номер. Это очень конфиденциально и удобно.

Телеграм через сайт

Даже те пользователи, которые не зарегистрированы в Telegram, теперь могут просматривать публичные профили на сайте мессенджера. Для этого надо будет поделиться с ними ссылками на профиль. Скорее всего, эта мера направлена на то, чтобы Telegram мог стать почти полноценной самостоятельной социальной сетью. WhatsApp до этого далеко. Есть возможность переписываться через WhatsApp WEB, но она очень урезана и точно не дает возможностей социальной сети.

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Чем Telegram лучше WhatsApp

Наверное, для меня было только одно, что однозначно выделяло зеленый мессенджер на фоне синего. Я говорю о возможности проверки прочтения в общем чате. Можно было посмотреть, кто прочитал сообщение, кто только получил, а кто и вовсе не получал его. Теперь это есть в Telegram…

Получается, в WhatsApp пользователей может держать только привычка и то, что он есть у всех. По всем остальным параметрам Telegram лучше. У него есть все немногочисленные функции WhatsApp, но есть и многое другое. При этом оно не усложнено, а сделано очень просто и понятно. Я не могу сказать, что хорошо отношусь к Павлу Дурову как к медийному персонажу, но мессенджер у него отменный. Стикеры, каналы, группы, удаление сообщений, хранение переписки на сервере, минимум запрашиваемых разрешений и даже встроенные игры… Все это очень подкупает, хотя я и не с самого начала пользуюсь Telegram.