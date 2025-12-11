Может ли VK Мессенджер заменить WhatsApp после блокировки

Когда WhatsApp в России начали замедлять, а в ряде регионов и вовсе блокировать, пользователи привычного мессенджера внезапно оказались перед выбором. Кто-то без раздумий ушёл в Telegram, кто-то присмотрелся к MAX, но есть ещё один вариант, о котором часто забывают. Это VK Мессенджер — отдельное приложение для общения внутри экосистемы ВКонтакте. И если вы никогда им не пользовались, самое время разобраться, что это такое и может ли он стать вашим новым мессенджером.

Что такое ВК Мессенджер

VK Мессенджер — это, по сути, вырезанный раздел сообщений из ВКонтакте, вынесенный в отдельное приложение. Вы авторизируетесь под своим VK-аккаунтом и сразу видите все переписки и звонки, которые у вас были во ВКонтакте. Никакой ленты, рекомендаций и групп: только чаты, только звонки, ничего лишнего. В этом и есть главный плюс — приложение не отвлекает и работает быстрее, чем полноценный клиент соцсети.

Интерфейс здесь максимально простой. Внизу четыре вкладки: «Контакты», «Звонки», «Чаты» и «Настройки». Через контакты можно общаться как с друзьями из VK, так и с людьми из вашей телефонной книги, но только если у них есть профиль ВКонтакте. Это ключевое ограничение, которое многим может не подойти: мессенджер работает лишь внутри экосистемы VK.

В остальном функциональность привычная. В чате доступны текстовые сообщения, фото, видео, голосовые, пересылка файлов и отправка геолокации. Можно общаться не только голосом, но и по видеосвязи, и работает это стабильно, без ограничений. Приложение аккуратно повторяет структуру и логику чатов ВКонтакте, только в более лёгкой и удобной форме.

Скачать ВК Мессенджер бесплатно

Если вы искали альтернативу WhatsApp, VK Мессенджер действительно может стать рабочим вариантом, особенно если ваши близкие и коллеги уже активно пользуются VK. С технической точки зрения мессенджер справляется со всеми базовыми задачами. Но важно помнить про главный нюанс: пользоваться им смогут только те, у кого есть аккаунт ВКонтакте. Для кого-то это преграда, а для кого-то нормальная часть цифровой жизни.

В условиях ограничений WhatsApp этот вариант хотя бы не выглядит компромиссом просто ради выживания. Скорее, это аккуратный возврат к экосистеме, которая и так у многих есть под рукой. К тому же установить VK Мессенджер можно хоть откуда. Он есть в Google Play и RuStore, а заодно его можно использовать через веб-версию, даже не заходя ВКонтакте. В целом штука неплохая, но, как обычно, не без ограничений. С другой стороны, в любом сервисе перед его использованием требуется регистрация, и почему бы не пройти ее еще и в ВК Мессенджере, тем более что она максимально простая.