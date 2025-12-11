Может ли VK Мессенджер заменить WhatsApp после блокировки

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Кирилл Пироженко

Когда WhatsApp в России начали замедлять, а в ряде регионов и вовсе блокировать, пользователи привычного мессенджера внезапно оказались перед выбором. Кто-то без раздумий ушёл в Telegram, кто-то присмотрелся к MAX, но есть ещё один вариант, о котором часто забывают. Это VK Мессенджер — отдельное приложение для общения внутри экосистемы ВКонтакте. И если вы никогда им не пользовались, самое время разобраться, что это такое и может ли он стать вашим новым мессенджером.

Может ли VK Мессенджер заменить WhatsApp после блокировки. VK Мессенджер вполне сойдет за альтернативу WhatsApp. Изображение: habr.com. Фото.

VK Мессенджер вполне сойдет за альтернативу WhatsApp. Изображение: habr.com

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ САМЫМ ПЕРВЫМ

Что такое ВК Мессенджер

VK Мессенджер — это, по сути, вырезанный раздел сообщений из ВКонтакте, вынесенный в отдельное приложение. Вы авторизируетесь под своим VK-аккаунтом и сразу видите все переписки и звонки, которые у вас были во ВКонтакте. Никакой ленты, рекомендаций и групп: только чаты, только звонки, ничего лишнего. В этом и есть главный плюс — приложение не отвлекает и работает быстрее, чем полноценный клиент соцсети.

Что такое ВК Мессенджер. По центру VK Мессенджер, справа ВКонтакте. Найдите разницу. Фото.

По центру VK Мессенджер, справа ВКонтакте. Найдите разницу

Интерфейс здесь максимально простой. Внизу четыре вкладки: «Контакты», «Звонки», «Чаты» и «Настройки». Через контакты можно общаться как с друзьями из VK, так и с людьми из вашей телефонной книги, но только если у них есть профиль ВКонтакте. Это ключевое ограничение, которое многим может не подойти: мессенджер работает лишь внутри экосистемы VK.

Что такое ВК Мессенджер. Классический мессенджер со всеми нужными функциями и рабочие аудио- и видеозвонки. Фото.

Классический мессенджер со всеми нужными функциями и рабочие аудио- и видеозвонки

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛАСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННАЯ АУДИТОРИЯ

В остальном функциональность привычная. В чате доступны текстовые сообщения, фото, видео, голосовые, пересылка файлов и отправка геолокации. Можно общаться не только голосом, но и по видеосвязи, и работает это стабильно, без ограничений. Приложение аккуратно повторяет структуру и логику чатов ВКонтакте, только в более лёгкой и удобной форме.

Скачать ВК Мессенджер бесплатно

Если вы искали альтернативу WhatsApp, VK Мессенджер действительно может стать рабочим вариантом, особенно если ваши близкие и коллеги уже активно пользуются VK. С технической точки зрения мессенджер справляется со всеми базовыми задачами. Но важно помнить про главный нюанс: пользоваться им смогут только те, у кого есть аккаунт ВКонтакте. Для кого-то это преграда, а для кого-то нормальная часть цифровой жизни.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. РЕБЯТА ЗНАЮТ ТОЛЬКО В ОТЛИЧНЫХ ТОВАРАХ С АЛИЭКСПРЕСС

Скачать ВК Мессенджер бесплатно. VK Мессенджер можно скачать из всех популярных магазинов. Фото.

VK Мессенджер можно скачать из всех популярных магазинов

В условиях ограничений WhatsApp этот вариант хотя бы не выглядит компромиссом просто ради выживания. Скорее, это аккуратный возврат к экосистеме, которая и так у многих есть под рукой. К тому же установить VK Мессенджер можно хоть откуда. Он есть в Google Play и RuStore, а заодно его можно использовать через веб-версию, даже не заходя ВКонтакте. В целом штука неплохая, но, как обычно, не без ограничений. С другой стороны, в любом сервисе перед его использованием требуется регистрация, и почему бы не пройти ее еще и в ВК Мессенджере, тем более что она максимально простая.

Теги
Новости по теме
Теперь WhatsApp поддерживает другие мессенджеры. Что это значит и будет ли работать в России
Правда ли, что Telegram попал в белый список сайтов России и теперь будет работать даже без интернета
Разработчики WhatsApp выпустили новое приложение для Windows 11. Обновляться пока не рекомендуем
Лонгриды для вас
Как писать сообщения и звонить в мессенджере MAX

В то время как WhatsApp и даже Telegram в России доживают последние месяцы, национальный мессенджер MAX продолжает набирать аудиторию. Несмотря на весь негатив, приложение уже установили более 55 миллионов человек, и скоро в добровольно-принудительном порядке им будет пользоваться почти все население страны. А главное, что нужно знать каждому новичку — как общаться в MAX. И для этого мы подготовили специальную инструкцию.

Читать далее
Что делать, если тормозит WhatsApp или Telegram

Мессенджеры могут зависать или терять соединение после переключения между разными типами интернет-доступа. Проблема частая, но, к счастью, решается быстро. Мы столкнулись с такой ситуацией и уже нашли способ, как все исправить. Делимся простой инструкцией с вами.

Читать далее
Почему мессенджер MAX не спасет от мошенников, а станет их новым логовом

Роскомнадзор мотивировал свое решение о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp тем, что иностранные мессенджеры стали рассадником мошенников и других преступников. А все потому, что их администрация не идет на контакт с российскими властями и не желает «приземляться». Альтернатива в лице приложения MAX преподносилась инициаторами создания национального мессенджера как панацея от злоумышленников, но увы: соотечественников «разводят» и здесь.

Читать далее
Новости партнеров
Почему компания Strategy на самом деле не будет продавать свои биткоины при обвале рынка: мнение представителя Bitwise
Почему компания Strategy на самом деле не будет продавать свои биткоины при обвале рынка: мнение представителя Bitwise
Как расположить контакты на iPhone по дате добавления и найти самые новые
Как расположить контакты на iPhone по дате добавления и найти самые новые
Как пчелы заставляют друг друга быть счастливыми, и передают свой оптимизм
Как пчелы заставляют друг друга быть счастливыми, и передают свой оптимизм