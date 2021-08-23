Можно ли смонтировать видео на телефоне Android

Так как я в некотором роде профессионально занимаюсь обработкой видео и уже успел обрасти приличными знаниями монтажных программ, кучей плагинов, генераторов и прочей мишуры, я просто не верил, что монтировать видео можно на смартфоне. Сам факт такого монтажа я не отрицал, но не готов был признать, что так можно сделать хоть сколько-то приличный ролик. Количество подобных программ постепенно росло, и я пробовал что-то новое, чтобы убедиться или, наоборот, разувериться в собственном мнении. Но вот не так давно я попробовал приложение FilmoraGo. С десктопной версией программы я уже был знаком и даже в некоторых случаях пользовался ей. Теперь мне стало интересно проверить мобильную версию. Я не стал думать, что телефонный монтаж вышел на уровень компьютерного, но многое для себя открыл заново.

Можно ли монтировать видео на телефоне

Как и все крупные приложения сегодняшнего дня, FilmoraGo можно скачать как в AppStore, так и в Google Play. Я даже успел попробовать приложения на обеих платформах, но больше всего меня интересовала именно Android-версия, так как для iOS вариантов как-то побольше. Да и то, что приложение скачано из Google Play более 50 миллионов раз, чего-то, да стоит.

Обзор приложения FilmoraGo

Сразу скажу, что приложение платное. Поэтому оценка 4,6 для него тоже является результатом, близким к максимально возможному. За скачивание платить не надо, но дальше надо принять решение. К ценам мы еще вернемся, но есть версия с месячной подпиской, годовой подпиской и выкупом в постоянное пользование.

При выборе подписки три дня можно пользоваться бесплатно, чтобы оценить приложение, а дальше принимать решение. Можно продолжать пользоваться бесплатно, но тогда готовые ролики будут выгружаться с вотермаркой, а вы не получите возможность пользоваться некоторыми функциями. Например, добавлением музыки из онлайн-библиотеки.

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Легко ли научиться монтировать на телефоне

Даже если вы не пользовались до этого подобным софтом и не знакомы с его логикой, FilmoraGo не заставит вас слишком долго себя осваивать. Интерфейс довольно простой и интуитивный. На главной странице у вас будет кнопка «Новый проект», где вы сразу и можете попробовать свои силы. Кроме этого есть раздел «Draft», где будут храниться черновики проектов. В разделе шаблонов можно выбрать готовый набор инструментов, чтобы только отметить нужные клипы и получить стилизованное видео или слайдшоу. Есть также доступ к камере и к галерее телефона.

Как добавить видео на таймлинию

Выбрав создание нового проекта, вам предложат отметить те фото и видео из галереи, которые надо разместить на таймлинии (основном элементе любого «монтажного стола»). При выборе шаблонного проекта их тоже предложат выбрать, но после этого останется только оценить результат.

Выбрав нужные клипы, вы нажимаете «Готово» и можно начинать. Перед вами будет главный интерфейс монтажной части программы и на той самой таймлинии будут разложены выбранные клипы или фото. Их можно переносить, менять местами и подрезать. К сожалению, возможность использования много количества дорожек не предусмотрена, так как это именно Go-приложение. То есть в нем надо быстро и красиво сделать видео для TikTok, Instagram или чего-то подобного.

Что умеет FilmoraGo

Во время монтажа снизу у вас будут пять основных элементов: обрезка, музыка, текст, наклейка, фильтр. Открывая каждый из них, вы получите доступ к расширенным элементам. Но при этом можно обрезать клип, просто коснувшись его и подвигав за появившиеся края.

Отдельно стоит сказать про музыку. В FilmoraGo можно не только пользоваться тем, что есть у вас на телефоне, но и обращаться к большой онлайн-библиотеке музыки с возможностью свободного использования. Правда, это доступно только тем, кто выбрал платную версию программы. В целом музыка на выбор предлагается вроде той, что есть в аудиотеке YouTube, но выбрать есть из чего. Для удобства музыка разбита на разделы, а значит, найти что-то будет проще.

Фильтры для монтажа

Когда проект подходит к концу, можно посмотреть, какие есть фильтры, и наложить их на отдельные клипы или на все видео, чтобы создать определенную атмосферу. Также в духе времени есть стикеры и прочие элементы украшения, которые точно найдут своего пользователя.

Если в проекте были допущены ошибки, есть инструмент отмены, а если вам надо просмотреть то, что получилось, можно или просто нажать «Play», или развернуть воспроизведение на весь экран.

Когда все будет готово, останется только экспортировать проект в готовое видео. Можно будет даже выбрать разрешение итогового ролика. Это займет некоторое время в зависимости от производительности устройства, а когда процесс завершится, ролик добавится в вашу галерею. Так же будет предложено сразу им поделиться в социальных сетях и на видеохостингах.

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Сколько стоит подписка FilmoraGo

Теперь вернемся к тому, с чего я начал, к цене. Месячная подписка обойдётся пользователям в 129 рублей. Если вы уверены, что будете пользоваться приложением не меньше года, то готовьте 1390 рублей. Ну, а если вы знаете, что будет пользоваться приложением всегда, то для вас лучше всего подойдет вариант с покупкой за 2799 рублей навсегда.

Согласен, что цена не самая низкая, но и продукт того стоит. Убедиться в этом можно за три дня пробного тестирования. Да и 129 рублей за то, чтобы месяц спокойно пользоваться и составить свое впечатление — это не так дорого. Потом, если понравится, можно будет выбрать и более выгодный тариф. Или так и завершить использование. Например, в том случае, когда вы поехали в отпуск и решили сразу монтировать то, что сняли, не вставая с шезлонга.

Может ли телефон заменить компьютер

В итоге мы, конечно, не получили чего-то, что может заменить видеомонтаж на компьютере. Но мы этого и не требовали. На смартфоне надо просто быстро обработать ролики, изменить разрешение, что-то с чем-то склеить или, наоборот, обрезать перед отправкой. Все это делается в FilmoraGo. Особенно актуально это приложение будет для тех, кто постоянно что-то снимает и выкладывает. Теперь простой монтаж стал еще более доступным.

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