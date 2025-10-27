Не обновляйте Telegram, если не хотите лишиться привычного дизайна. Что такого в новой версии мессенджера?

В новой бета-версии для Android мессенджер примерил на себя стиль, знакомый поклонникам другой платформы — так называемый эффект жидкого стекла. Интерфейс теперь на большого любителя всего воздушного и современного: панели стали полупрозрачными, а свет преломляется на фоне. Но это всего лишь описание от разработчиков. На самом же деле все не так красиво, как хотелось бы.

Что нового в Telegram

Команда мессенджера Telegram выпустила новую бета-версию для Android под номером 12.2.0. Обновление идет с рядом заметных изменений, и основным, как мы уже сказали, стал дизайн интерфейса, но есть и другие улучшения:

Обновлен дизайн нижней панели. Теперь поле ввода сообщений или меню каналов парят над контентом, а подложка стала полупрозрачной. Также появился эффект размытия и легкой обводки. Все это доступно только на устройствах с прошивкой Android 13 и новее.

Появилась функция планирования регулярной отправки сообщений. Здесь можно выбрать интервал: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, а также раз в полгода или год.

Добавлена настройка конфиденциальности для публичных плейлистов музыкальных треков. Теперь можно выбрать, кто сможет просматривать ваши сохраненные треки, а кому эта информация выводиться не будет.

В меню создания "Историй" появилась кнопка Live для прямых трансляций. Пока это функция не работает.

Как установить Telegram Beta на Android

В отличие от iOS, где пользователи буквально бьются за место в тестовом канале Telegram, юзеры Android могут установить бета-версии в любой момент. Чтобы быть в курсе последних версий мессенджера, нужно подписаться на канал AndroidInsider.ru и следить за выходом обновлений:

По мере выхода обновлений разработчики делятся APK-файлами, которые можно скачать и установить на смартфон в обход магазина приложений. Советуем загружать установочные файлы только из официального источника и не брать данные из других каналов или сайтов.