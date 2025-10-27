Не обновляйте Telegram, если не хотите лишиться привычного дизайна. Что такого в новой версии мессенджера?

Юрий Кудлович

В новой бета-версии для Android мессенджер примерил на себя стиль, знакомый поклонникам другой платформы — так называемый эффект жидкого стекла. Интерфейс теперь на большого любителя всего воздушного и современного: панели стали полупрозрачными, а свет преломляется на фоне. Но это всего лишь описание от разработчиков. На самом же деле все не так красиво, как хотелось бы.

Не обновляйте Telegram, если не хотите лишиться привычного дизайна. Что такого в новой версии мессенджера? Обновление для Telegram приносит в Android частичку iOS. Изображение: guruhitech.com. Фото.

Обновление для Telegram приносит в Android частичку iOS. Изображение: guruhitech.com

Что нового в Telegram

Команда мессенджера Telegram выпустила новую бета-версию для Android под номером 12.2.0. Обновление идет с рядом заметных изменений, и основным, как мы уже сказали, стал дизайн интерфейса, но есть и другие улучшения:

  • Обновлен дизайн нижней панели. Теперь поле ввода сообщений или меню каналов парят над контентом, а подложка стала полупрозрачной. Также появился эффект размытия и легкой обводки. Все это доступно только на устройствах с прошивкой Android 13 и новее.
    • Что нового в Telegram. Это все, что изменилось в дизайне. Фото.

    Это все, что изменилось в дизайне

  • Появилась функция планирования регулярной отправки сообщений. Здесь можно выбрать интервал: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, а также раз в полгода или год.
  • Добавлена настройка конфиденциальности для публичных плейлистов музыкальных треков. Теперь можно выбрать, кто сможет просматривать ваши сохраненные треки, а кому эта информация выводиться не будет.
    • Что нового в Telegram. В поле ввода тоже новый дизайн. Фото.

    В поле ввода тоже новый дизайн

  • В меню создания “Историй” появилась кнопка Live для прямых трансляций. Пока это функция не работает.

Как установить Telegram Beta на Android

В отличие от iOS, где пользователи буквально бьются за место в тестовом канале Telegram, юзеры Android могут установить бета-версии в любой момент. Чтобы быть в курсе последних версий мессенджера, нужно подписаться на канал AndroidInsider.ru и следить за выходом обновлений:

По мере выхода обновлений разработчики делятся APK-файлами, которые можно скачать и установить на смартфон в обход магазина приложений. Советуем загружать установочные файлы только из официального источника и не брать данные из других каналов или сайтов.

