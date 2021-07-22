Не стоит полностью доверять Google Maps. Они могут быть опасны

Когда Apple запустила собственное картографическое и навигационное приложение в iOS 6, целью было заменить Google Maps на iPhone. Но эпичность фиаско, которое Apple Maps терпело в первые годы существования сервиса, просто зашкаливала. Всего через несколько недель после запуска сервиса генеральный директор Тим Кук извинился за недостатки Apple Maps. Он предложил пользователям iOS обратиться к альтернативам в лице Google Maps, Waze, Яндекс и другим навигационным приложениям, пока проблемы не будут решены. Со временем сервис стал намного лучше, но ошибки все равно встречаются. Встречаются они и у Google Maps. При этом такие ошибки несут смертельную опасность для пользователей.

Могут ли ошибаться навигационные карты

Раз уж мы начали говорить об Apple Maps, давайте вспомним самый большой ”косяк” этого сервиса.

Можно ли верить картам Apple Maps

Одна конкретная ошибка подвергла пользователей Apple Maps реальной опасности. Оказалось, что приложение давало неверные указания тем, кто ехал на своих автомобилях в Милдьюру (Австралия). В итоге они оказывались в таком месте, откуда не могли выбраться, там не ловила сотовая сеть, а вокруг было полно ядовитых змей.

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Ошибка была в том, что нужное им место находилось примерно в 70 километрах от того, куда они приезжали. Австралийские полицейские даже выпустили предупреждение, сообщающее пользователям iPhone, чтобы они не выполняли инструкции карты. Из тех, кто успел доехать до ”нужного” места, многие застревали там без еды и воды, а одному даже пришлось 24 часа идти пешком, чтобы найти место, где ловит телефон.

С тех пор Apple Maps были значительно улучшены, и теперь настала очередь Google Maps распространять потенциально смертельные маршруты.

Опасно ли ходить в горы с навигатором

В конце прошлой недели John Muir Trust и Mountaineering Scotland, организации, которые следят за альпинизмом, ходьбой по холмам, зимними видами спорта и аналогичными мероприятиями в Шотландии, выпустили предупреждение. Организация выразила обеспокоенность тем, что альпинисты и туристы использовали навигационные приложения, чтобы проложить маршрут к самой высокой горе Шотландии, Бен-Невис.

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Хизер Морнинг, советник по альпинизму и безопасности в горах Шотландии, считает, что Google Maps дает туристам направления, которые могут быть смертельными. Он соглашается, что для неопытных туристов самым логичным при движении на вершину кажется спросить дорогу у Google Maps. Вот только карты выдают такой маршрут, по которому даже опытный альпинист едва ли сможет пройти без риска.

Морнинг добавляет, что ”рекомендованный маршрут проходит по очень крутой, каменистой и непроходимой местности, где даже при хорошей видимости было бы сложно пройти безопасно”. В дождь или туман движение по таким маршрутам может оказаться фатальным.

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Интереснее всего то, что обе приведенные выше организации обращались в Google с просьбой изменить рекомендованный маршрут, но никаких изменений так и не произошло. Впрочем, представитель Google прокомментировал ситуацию, сказав: ”Мы создали карты Google Maps с учетом требований безопасности и надежности и быстро работаем над изучением подобных проблем”.

Почему нельзя верить навигаторам

Можно сказать, что Шотландия от нас далеко, но это не совсем так. Если карты ошибаются там, наивно полагать, что они не делают ничего подобного в других местах. Это касается не только гор, но и других мест, где дорога может привести в болото или непроходимый лес, например. А еще всегда следует проверять автомобильный маршрут на соответствие ПДД. Я сам не раз сталкивался с ситуациями, когда карты говорили, что тут повернуть можно, но на самом деле поворот на том перекрестке был запрещен. Естественно, сказанное касается не только Google Maps.

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Современные навигационные технологии несут несомненные блага, но слепо верить в них не стоит. Даже если в самом маршруте нет неточностей, все равно возможны ошибки позиционирования или неправильная работа трекинга. Всегда оценивайте свои возможности, анализируйте местность, берите с собой запас воды и еды. А лучше всего перед походом ознакомьтесь с местностью и возьмите с собой старый добрый компас.