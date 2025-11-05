Нейросеть Sora вышла на Android и даже работает в России: лайфхак, как ее настроить у себя

Главным контент-мейкером последних месяцев является Sora. YouTube и другие платформы наводнили видео, созданные нейросетью по самым сюрреалистичным сценариям. Ранее доступ к ИИ был закрытым, но теперь делать сногсшибательные ролики можно прямо на своем смартфоне, ведь сегодня вышло приложение Sora на Android. Что оно умеет, и как им пользоваться на территории России — рассказываем в нашем материале.

Что делает нейросеть Sora

Sora — это не просто нейросеть для создания видео, а полноценная видеоплощадка, напоминающая TikTok. Только, в отличие от разработки ByteDance, все ролики здесь создаются искусственным интеллектом, а человек лишь пишет промты — описания, по которым нейронка генерирует контент.

Будучи продуктом компании OpenAI, Sora не работает в России. Официально она доступна лишь на нескольких территориях:

США;

Канада;

Япония;

Корея;

Тайвань;

Таиланд;

Вьетнам.

Тем не менее, есть проверенный способ бесплатно использовать Sora в России, невзирая на ограничения разработчиков. Проверили на себе — нейросеть для создания видео отлично работает.

Как скачать Sora в России

Несмотря на то, что нейросеть работает лишь в нескольких странах, скачать Sora можно в России, если создать иностранный аккаунт Google. На нашем сайте опубликована подробная инструкция о том, как это сделать.

Sora в Google Play

Sora есть в Google Play. Но кнопка «Установить» отобразится только в том случае, если вы заранее сделаете аккаунт США или другой страны, где официально доступно приложение.

Кроме того, чтобы пользоваться Sora в России, нужно изменить свой IP-адрес на иностранный. Вы точно знаете, как это сделать. А далее — перед вами открываются все возможности нейросети для генерации видео.

Как пользоваться Sora в России

Имея на руках иностранные аккаунт и IP, запускайте Sora и делайте следующее:

Нажмите «Продолжить с Google». Выберите свой аккаунт. Придумайте имя пользователя. Нажмите «Начать просмотр».

После этого перед вами откроется бесконечная лента сгенерированных роликов. Чтобы самостоятельно сделать видео в Sora, нажмите на «+» и введите описание. Через одну две-минуты вы сможете оценить во вкладке «Черновики» в разделе личного профиля.

Далее можно выложить или скачать видео в Sora, для чего необходимо нажать на «три точки» в правом верхнем углу, а затем — «Save to device».

Помните об ограничениях Sora. Нейросеть не позволяет создавать видео с реальными людьми без их согласия, а длина роликов составляет лишь 10 секунд. Однако этого должно быть достаточно, чтобы вдоволь повеселиться.