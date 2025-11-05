Нейросеть Sora вышла на Android и даже работает в России: лайфхак, как ее настроить у себя

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Герман Вологжанин

Главным контент-мейкером последних месяцев является Sora. YouTube и другие платформы наводнили видео, созданные нейросетью по самым сюрреалистичным сценариям. Ранее доступ к ИИ был закрытым, но теперь делать сногсшибательные ролики можно прямо на своем смартфоне, ведь сегодня вышло приложение Sora на Android. Что оно умеет, и как им пользоваться на территории России — рассказываем в нашем материале.

Нейросеть Sora вышла на Android и даже работает в России: лайфхак, как ее настроить у себя. Нейросеть Sora уже можно поставить на Android. Фото.

Нейросеть Sora уже можно поставить на Android

Что делает нейросеть Sora

Sora — это не просто нейросеть для создания видео, а полноценная видеоплощадка, напоминающая TikTok. Только, в отличие от разработки ByteDance, все ролики здесь создаются искусственным интеллектом, а человек лишь пишет промты — описания, по которым нейронка генерирует контент.

Будучи продуктом компании OpenAI, Sora не работает в России. Официально она доступна лишь на нескольких территориях:

  • США;
  • Канада;
  • Япония;
  • Корея;
  • Тайвань;
  • Таиланд;
  • Вьетнам.

Тем не менее, есть проверенный способ бесплатно использовать Sora в России, невзирая на ограничения разработчиков. Проверили на себе — нейросеть для создания видео отлично работает.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как скачать Sora в России

Несмотря на то, что нейросеть работает лишь в нескольких странах, скачать Sora можно в России, если создать иностранный аккаунт Google. На нашем сайте опубликована подробная инструкция о том, как это сделать.

Sora в Google Play

Sora есть в Google Play. Но кнопка «Установить» отобразится только в том случае, если вы заранее сделаете аккаунт США или другой страны, где официально доступно приложение.

Как скачать Sora в России. Приложение можно скачать даже в России. Фото.

Приложение можно скачать даже в России

Кроме того, чтобы пользоваться Sora в России, нужно изменить свой IP-адрес на иностранный. Вы точно знаете, как это сделать. А далее — перед вами открываются все возможности нейросети для генерации видео.

Как пользоваться Sora в России

Имея на руках иностранные аккаунт и IP, запускайте Sora и делайте следующее:

  1. Нажмите «Продолжить с Google».
  2. Выберите свой аккаунт.
  3. Придумайте имя пользователя.
  4. Нажмите «Начать просмотр».
Как пользоваться Sora в России. Видео создается буквально за минуту. Фото.

Видео создается буквально за минуту

После этого перед вами откроется бесконечная лента сгенерированных роликов. Чтобы самостоятельно сделать видео в Sora, нажмите на «+» и введите описание. Через одну две-минуты вы сможете оценить во вкладке «Черновики» в разделе личного профиля.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Далее можно выложить или скачать видео в Sora, для чего необходимо нажать на «три точки» в правом верхнем углу, а затем — «Save to device».

Как пользоваться Sora в России. Видосы можно сохранять на телефон. Фото.

Видосы можно сохранять на телефон

Помните об ограничениях Sora. Нейросеть не позволяет создавать видео с реальными людьми без их согласия, а длина роликов составляет лишь 10 секунд. Однако этого должно быть достаточно, чтобы вдоволь повеселиться.

Теги
Новости по теме
Новый вирус Herodotus взламывает Android по всему миру. Я знаю только один способ защиты
Как примерить одежду в приложении Wildberries перед покупкой
Как удалить прыщи с фото на смартфоне с Android быстрее и проще, чем в фотошопе
Лонгриды для вас
Как пользоваться приложением Мой налог на смартфоне

Вы решили наконец-то работать на себя: делать то, что любите, брать заказы напрямую, самостоятельно планировать день. Все звучит прекрасно до тех пор, пока не появляется страшное слово: налоги. Что теперь, идти в налоговую, заполнять отчеты, ставить кассу? Нет, вам нужно установить одно полезное приложение на смартфон.

Читать далее
Смотрите, как Google изменила дизайн Android. Теперь все приложения выглядят иначе

Одним из главных нововведений Android 16 стал дизайн Material 3 Expressive — выразительный стиль оформления интерфейса, ориентированный на молодую аудиторию в возрасте 18-24 лет. Разработчики планируют освежить внешний вид ОС только осенью 2025 года, но некоторые изменения начинают проявляться уже сейчас. Постепенно выходят обновления приложений Google, адаптированные под новый дизайн-код. Причем оценить их могут даже пользователи предыдущих версий операционной системы.

Читать далее
Попробовал официальное приложение с нейросетью GigaChat от Сбера. Чем оно отличается от ChatGPT?

Российские нейросети стали появляться почти сразу же после релиза ChatGPT, и GigaChat от Сбера был одной из первых ласточек. Отечественный ИИ вышел еще 2 года назад, но изначально был доступен только ограниченному кругу пользователей и долгое время не имел собственного приложения. Недавно оно все-таки вышло, и теперь пользоваться GigaChat стало намного удобнее. Но насколько российская нейросеть конкурентоспособна на фоне западных аналогов?

Читать далее
Новости партнеров
ФРС США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Почему криптовалюты плохо на это отреагировали?
ФРС США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Почему криптовалюты плохо на это отреагировали?
App Store переехал в браузер. Что умеет обновленный магазин?
App Store переехал в браузер. Что умеет обновленный магазин?
5 звездопадов в ноябре 2025: когда загадывать желания под падающими звёздами
5 звездопадов в ноябре 2025: когда загадывать желания под падающими звёздами