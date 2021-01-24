Некоторые сервисы Google все еще работают на Huawei, но это скоро закончится

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Артем Сутягин 0

Несмотря на то, что Huawei еще какое-то время назад потеряла возможность работать с сервисами Google, часть из них все равно продолжала работать на смартфонах Huawei и Honor. Даже на тех, которые были выпущены уже после вступления в силу запрета и выхода новых смартфонов без доступа к GMS. Пусть сервисы, которые продолжали работать, не были суперпопулярными, но теперь их тоже не будет на новых устройствах Huawei. Про Honor пока сказать что-то конкретное сложно из-за того, что бренд отделился от телекоммуникационного гиганта и формально теперь не должен попадать под санкции. Пока можно только сказать, что пользователям отключаемых сервисов надо поискать какую-то замену для них.

Google

Huawei тяжело без Google, а теперь она лишится и еще нескольких возможностей.

На каких смартфонах не работают сервисы Google

Некоторые время после запрета на использование сервисов Google Huawei еще старалась выпускать смартфоны с их поддержкой. Для этого она просто перевыпускала старые модели, не изменяя их ключевые характеристики. В итоге формально это были новые модели, но постепенно они устаревали.

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Примерно с конца 2019 года такая лазейка начала постепенно прикрываться. Дальше выпускать старые модели было нельзя, а для новых Huawei более-менее успела развить свои собственные сервисы. В итоге мы получили гаджеты, которые не могут работать с Google в широком понимании этого слова. Теперь все смартфоны компании относятся к этой категории.

Google Duo не будет работать на Huawei

Свидетельства о скором отключении смартфонов Huawei и Honor конца 2019 года (и более поздних) от видеочата Google Duo нашлись в коде последнего обновления приложения Google Duo версии 123.

Google Duo

Google Duo больше не будет работать на Huawei с весны 2021 года.

На данный момент Google Duo можно безопасно использовать на смартфонах без сертификации GMS, включая Huawei и Honor. Однако весной Google закроет эту лазейку.

Несколькими днями ранее также стало известно, что с 31 марта 2021 года служба Google Messages перестанет работать на «несертифицированных» смартфонах Android, в том числе на смартфонах Huawei и Honor.

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Формулировка ”сервис перестанет работать на неподдерживаемых устройствах” может показаться слишком расплывчатой, но энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли более точное подтверждение сказанного. Речь идет об устройствах, ”совместимых” с GMS, то есть лицензированных Google. Дата полного прекращения работы такая же — 31 марта. У пользователей будет 14 дней на загрузку своих данных.

Чем HarmonyOS отличается от iOS и Android

Ван Чэнлу, президент подразделения потребительского программного обеспечения Huawei, решил наконец прояснить основные различия между HarmonyOS, iOS и Android.

HarmonyOS

HarmonyOS — будущее Huawei. Надеюсь, светлое.

HarmonyOS (HongmengOS в Китае) для многих является альтернативой Android. Впрочем, ранее в сети появлялась информация о том, что первый выпуск HarmonyOS 2.0 для смартфонов будет основан именно на Android. Это вызвало немало шума в Сети, но учитывая сложность современных операционных систем, рассчитывать на что-то иное было слишком оптимистично.

Также Ван Чэнлу заявил, что HarmonyOS не является копией iOS и Android. В подтверждение своих слов он даже представил таблицу, пусть и на китайском, в которой говорится об основных отличиях HarmonyOS от iOS и Android.

Android и iOS

Android и iOS ждут, что будет дальше.

Преимущества операционных систем

Для сравнения операционных систем представители Huawei решили сопоставить их по четырем основным пунктам и получилось следующее.

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Особенности HarmonyOS

  • Аппаратная платформа: помимо мобильного телефона ее также можно установить на многие устройства IoT, такие, как телевизор, автомобили, умная бытовая техника.
  • Возможности роста: устройства Интернета вещей имеют большой потенциал
  • Преимущества: открытый исходный код, свободное владение языком и распределенные возможности.
  • Недостатки: Система молодая и ей есть куда расти
  • Разработка приложений: разовая разработка, возможность многосторонней адаптации

Особенности iOS

  • Аппаратная платформа: мобильные устройства
  • Возможности роста: ограниченная
  • Преимущества: плавная
  • Недостатки: закрытая
  • Разработка приложений: индивидуальная адаптация

Особенности Android

  • Аппаратная платформа: мобильные устройства
  • Возможности роста: ограниченная
  • Преимущества: Открытый исходный код
  • Недостатки: фрагментация, зависания.

HarmonyOS — не Android

Ван Чэнлу также заявил, что HarmonyOS для смартфонов рассматривается как альтернатива Android, а не как его копия. И это не смотря на то, что версия 2.0 основана именно на ”зеленом роботе”.

HarmonyOS

О преимуществах HarmonyOS можно рассказывать долго, но лучше увидеть их в деле.

По словам Ван Чэнлу, компания занимается разработкой операционной системы с мая 2016 года. Он также отметил, что HarmonyOS предоставляет очень широкие «панорамные» возможности для будущей эры Интернета вещей.

Что не так с Harmony OS и стратегией развития Huawei.

Компания поставила цель выпустить 200 миллионов устройств на базе HarmonyOS к концу 2021 года и надеется на гораздо более высокие результаты — 300-400 миллионов. Huawei уже тестирует HarmonyOS 2.0 на смартфонах с избранными разработчиками и партнерами.

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