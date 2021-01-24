Некоторые сервисы Google все еще работают на Huawei, но это скоро закончится

Несмотря на то, что Huawei еще какое-то время назад потеряла возможность работать с сервисами Google, часть из них все равно продолжала работать на смартфонах Huawei и Honor. Даже на тех, которые были выпущены уже после вступления в силу запрета и выхода новых смартфонов без доступа к GMS. Пусть сервисы, которые продолжали работать, не были суперпопулярными, но теперь их тоже не будет на новых устройствах Huawei. Про Honor пока сказать что-то конкретное сложно из-за того, что бренд отделился от телекоммуникационного гиганта и формально теперь не должен попадать под санкции. Пока можно только сказать, что пользователям отключаемых сервисов надо поискать какую-то замену для них.

На каких смартфонах не работают сервисы Google

Некоторые время после запрета на использование сервисов Google Huawei еще старалась выпускать смартфоны с их поддержкой. Для этого она просто перевыпускала старые модели, не изменяя их ключевые характеристики. В итоге формально это были новые модели, но постепенно они устаревали.

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Примерно с конца 2019 года такая лазейка начала постепенно прикрываться. Дальше выпускать старые модели было нельзя, а для новых Huawei более-менее успела развить свои собственные сервисы. В итоге мы получили гаджеты, которые не могут работать с Google в широком понимании этого слова. Теперь все смартфоны компании относятся к этой категории.

Google Duo не будет работать на Huawei

Свидетельства о скором отключении смартфонов Huawei и Honor конца 2019 года (и более поздних) от видеочата Google Duo нашлись в коде последнего обновления приложения Google Duo версии 123.

На данный момент Google Duo можно безопасно использовать на смартфонах без сертификации GMS, включая Huawei и Honor. Однако весной Google закроет эту лазейку.

Несколькими днями ранее также стало известно, что с 31 марта 2021 года служба Google Messages перестанет работать на «несертифицированных» смартфонах Android, в том числе на смартфонах Huawei и Honor.

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Формулировка ”сервис перестанет работать на неподдерживаемых устройствах” может показаться слишком расплывчатой, но энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли более точное подтверждение сказанного. Речь идет об устройствах, ”совместимых” с GMS, то есть лицензированных Google. Дата полного прекращения работы такая же — 31 марта. У пользователей будет 14 дней на загрузку своих данных.

Чем HarmonyOS отличается от iOS и Android

Ван Чэнлу, президент подразделения потребительского программного обеспечения Huawei, решил наконец прояснить основные различия между HarmonyOS, iOS и Android.

HarmonyOS (HongmengOS в Китае) для многих является альтернативой Android. Впрочем, ранее в сети появлялась информация о том, что первый выпуск HarmonyOS 2.0 для смартфонов будет основан именно на Android. Это вызвало немало шума в Сети, но учитывая сложность современных операционных систем, рассчитывать на что-то иное было слишком оптимистично.

Также Ван Чэнлу заявил, что HarmonyOS не является копией iOS и Android. В подтверждение своих слов он даже представил таблицу, пусть и на китайском, в которой говорится об основных отличиях HarmonyOS от iOS и Android.

Преимущества операционных систем

Для сравнения операционных систем представители Huawei решили сопоставить их по четырем основным пунктам и получилось следующее.

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Особенности HarmonyOS

Аппаратная платформа: помимо мобильного телефона ее также можно установить на многие устройства IoT, такие, как телевизор, автомобили, умная бытовая техника.

помимо мобильного телефона ее также можно установить на многие устройства IoT, такие, как телевизор, автомобили, умная бытовая техника. Возможности роста: устройства Интернета вещей имеют большой потенциал

устройства Интернета вещей имеют большой потенциал Преимущества: открытый исходный код, свободное владение языком и распределенные возможности.

открытый исходный код, свободное владение языком и распределенные возможности. Недостатки: Система молодая и ей есть куда расти

Система молодая и ей есть куда расти Разработка приложений: разовая разработка, возможность многосторонней адаптации

Особенности iOS

Аппаратная платформа: мобильные устройства

мобильные устройства Возможности роста: ограниченная

ограниченная Преимущества: плавная

плавная Недостатки: закрытая

закрытая Разработка приложений: индивидуальная адаптация

Особенности Android

Аппаратная платформа: мобильные устройства

мобильные устройства Возможности роста: ограниченная

ограниченная Преимущества: Открытый исходный код

Открытый исходный код Недостатки: фрагментация, зависания.

HarmonyOS — не Android

Ван Чэнлу также заявил, что HarmonyOS для смартфонов рассматривается как альтернатива Android, а не как его копия. И это не смотря на то, что версия 2.0 основана именно на ”зеленом роботе”.

По словам Ван Чэнлу, компания занимается разработкой операционной системы с мая 2016 года. Он также отметил, что HarmonyOS предоставляет очень широкие «панорамные» возможности для будущей эры Интернета вещей.

Что не так с Harmony OS и стратегией развития Huawei.

Компания поставила цель выпустить 200 миллионов устройств на базе HarmonyOS к концу 2021 года и надеется на гораздо более высокие результаты — 300-400 миллионов. Huawei уже тестирует HarmonyOS 2.0 на смартфонах с избранными разработчиками и партнерами.