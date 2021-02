Новая функция Spotify будет еще лучше подбирать музыку под настроение

Что вы больше всего любите в музыке? Можно сказать, что ритм, инструменты, вокал, обороты и тому подобное. Но на самом деле, самое главное в музыке, чтобы она подходила под настроение. То есть, когда хочется погрустить, нужна одна мелодия, чтобы заниматься спортом — другая, а для романтического вечера — третья. Сейчас потоковые музыкальные сервисы очень сильно вытесняют обычное привычное прослушивание музыки и очень важно, чтобы они подбирали контент так, как надо пользователю. Для этого они придумывают системы рекомендаций на основании ранее прослушанной музыки, но никто до этого не мог сделать так, чтобы зная ваше настроение, подобрать музыку именно под него. Spotify максимально приблизилась к этому и запатентовала новый алгоритм, который, возможно, уже косвенно применяется в выдаче, но с выходом ”в широкий прокат” изменит все наше представление о музыкальных рекомендациях.

Как подбирается музыка

Таргетированная реклама часто бывает невероятно точной, заставляя некоторых людей полагать, что социальные сети и пользующиеся ими как инструментом рекламодатели могут все. Кажется, что они используют микрофоны наших телефонов, чтобы шпионить за нами. Нет ни одного достоверного подтверждения этого, и поэтому я склонен считать, что это миф, а рекомендации строятся другими методами. К счастью для рекламщиков, мы и без этого даем им более чем достаточное количество информации о нас.

Если в отношении рекламщиков это миф, то Spotify действительно изучает возможности использования микрофона для создания рекомендаций. Согласно Music Business Worldwide, компания подала патент, в котором подробно описывается, как можно использовать микрофоны для определения ”эмоционального состояния, пола, возраста или акцента людей”.

Новая функция Spotify

На самом деле патент был подан довольно давно — еще в феврале 2018 года. Выдан же он был 12 января этого года. Music Business Worldwide смог получить копию полного патента (PDF), который можно изучать долго, но суть его в том, чтобы сделать жизнь пользователей проще, а выдачу композиций более актуальной.

Суть патента в том, что Spotify хочет использовать распознавание речи, чтобы сделать свой алгоритм рекомендаций лучше. Патент описывает, что Spotify будет анализировать речевой ввод на наличие эмоций, таких, как счастье, злость, страх, грусть или безразличие (нейтральность речи). Это позволит платформе начать воспроизведение именно того, что вам нужно послушать прямо сейчас.

Компания также намеревается добавить в выдачу не только музыку, но и звуки окружающей среды, такие, как ”автомобили на улице, разговоры других людей, щебетание птиц, работа оргтехники и тому подобное”. Все это будет строиться на основании ваших интересов.

Spotify подберет музыку под настроение

Естественно, ваши музыкальные предпочтения тоже должны учитываться и вряд ли сервис откажется от групп и исполнителей, которых вы любите. Скорее всего, если вы любите слушать группу Metallica, то в одном вашем настроении вам включат что-то типа Master of Pupets, а в другом Turn The Page или Nothing Else Matters. Так сохранятся и ваши предпочтения, и подстройка под настроение будет более точной.

Как и в случае с любой патентной заявкой, мы должны напоминать себе, что это часто просто эксперименты и идеи, но работа, проделанная сервисом, не должна пройти бесследно. Скорее всего, подобная идея в том или ином виде найдет свое применение в самое ближайшее время. Возможно, ее выкатят в качестве экспериментальной функции в приложении или просто сделают выключаемой в настройках. Но есть и вероятность того, что это просто стремление ”застолбить” идею и демонстрация возможностей.

Что будет с голосовыми ассистентами

Хотя на первый взгляд это немного странное поведение сервиса и отдает чем-то вроде ”Черного зеркала”, но такой поворот кажется естественным следующим шагом после обычного распознавания речи и может даже сделать общение с машинами более легким или более естественным. Можно не сомневаться, что над этим работают и другие компании, особенно те, которые продают умные колонки и/или развивают своих голосовых ассистентов. Например, Google, Amazon, Apple и, возможно, даже Яндекс. Посмотрим, что из этого получится, но выглядят такие разработки очень перспективно, хоть и заставляют нам раскрываться перед машинами еще больше.