Евросоюз включил VK и юридическое лицо мессенджера MAX в санкционный список. Формально ограничения касаются активов и денег на территории ЕС, но у истории уже есть прямое последствие для обычных пользователей: Apple удалила из App Store сначала MAX, а затем все приложения VK. Разбираемся, что произошло, кого это касается и что делать, если то же самое повторится на Android. Ну, а если вы знаете, откуда скачать национальный мессенджер и без нас, почитайте, замедляет ли МАКС смартфон на самом деле.

За что VK и MAX попали под санкции ЕС

В санкционный список попала сама компания VK и её структура, которая отвечает и за соцсеть, и за нацмессенджер. Удалят ли мессенджер MAX из Google Play — вопрос, который волнует многих, и корни у него как раз в этих ограничениях.

По данным источника, в список внесены МКПАО «ВК», которой принадлежат ВКонтакте и Одноклассники, а также структура «Коммуникационная платформа», отвечающая за работу и развитие MAX. Евросоюз объяснил решение тем, что VK находится под контролем структур, связанных с государством, а также ролью её сервисов в российском информационном пространстве.

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Отдельно в документе упомянули сам мессенджер MAX, его связь с VK и статус национального сервиса. Помимо VK, под санкции попали ещё три компании:

VAS Experts — разработчик ПО для интернет-провайдеров;

«Норси-Транс» — внедрение систем для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ);

«Цитадель» — компания, тоже специализирующаяся на СОРМ.

Практический смысл санкций такой: заморозка активов на территории ЕС и запрет для граждан и организаций из Евросоюза предоставлять этим компаниям деньги и другие экономические ресурсы.

Почему из-за санкций Apple удалила MAX и все приложения VK

Самое ощутимое последствие для пользователей — не заморозка активов, а исчезновение приложений из магазина. 3 июня MAX удалили из App Store, и СМИ связали это именно с санкциями. Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что ведомство ведёт с Apple переговоры о восстановлении приложения.

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Дальше стало хуже. 25 июня из App Store пропало приложение ВКонтакте, а вместе с ним и все остальные сервисы VK LLC. Под удаление попали в том числе:

ВКонтакте и Одноклассники;

VK Музыка, VK Видео, VK Видео Live, VK Звонки, VK Мессенджер;

VK Знакомства, VK Play, VK Teams, Маруся;

Почта Mail, Облако Mail, VK Почта, Дзен и Юла.

Удаление вызвало резкую реакцию в Госдуме, а Минцифры пожаловалось на Apple в ФАС. В самой VK удаление назвали немотивированным и подчеркнули, что сервисы продолжают работать в обычном режиме.

Что это значит для пользователей Android и Google Play

Здесь важно не поддаваться панике. Не потому, что MAX, VK и ОК не удалят из Google Play. Удалят почти наверняка. А потому, что у пользователей Android есть куча альтернативных источников, о которых мы рассказывали в этой статье.

Главное, что показывает эта история с Apple, — это механика санкционных ограничений: западные компании обязаны соблюдать рестрикции правительств ЕС и США, и приложения подсанкционной компании должны исчезнуть из магазина ПО такой компании, как Google.

Но тут у Android есть важное преимущество перед iPhone: приложения можно ставить не только из официального магазина. Похожую логику мы разбирали, когда обсуждали, как новые санкции против Китая помешают ему выпускать технику — ограничения бьют по официальным каналам, но не всегда закрывают путь полностью.

Что делать, если MAX и приложения VK исчезнут из Google Play

Если однажды приложения пропадут из Google Play, катастрофы не будет — на Android есть рабочие варианты. Порядок действий простой:

Не удаляйте уже установленное приложение. Даже пропав из магазина, оно обычно продолжает работать. Проверьте альтернативные магазины: RuStore и Galaxy Store у Samsung, где российские сервисы, как правило, остаются доступными. При необходимости установите приложение с официального сайта сервиса, а не со случайных ресурсов. Разрешите установку из этого источника в настройках безопасности, когда система об этом попросит.

Главное правило безопасности: скачивайте установочные файлы только с официальных сайтов. Санкционные истории всегда привлекают мошенников, которые подсовывают заражённые версии популярных приложений под видом «спасательного круга».

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А вот владельцам iPhone придется хуже: без App Store установить свежую версию удалённых приложений штатным способом нельзя, и остаётся ждать результата переговоров Минцифры с Apple. На фоне этого Android выглядит устойчивее именно из-за возможности ставить приложения в обход официального магазина. Стоит помнить, что напрямую санкции ЕС касаются активов и денег в Евросоюзе, а доступность приложений — это уже решения самих платформ.