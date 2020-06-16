«Ох уж этот Мюнхгаузен!» — не просто аудиокнига, а настоящая игра!

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Пожалуй, все мы в детстве читали про невероятные приключения барона Мюнхгаузена. В моем экземпляре книги, помню, очень не хватало иллюстраций, чтобы прочувствовать всю атмосферу произведения. Не говоря о том, что хотелось как-то самому принять участие в происходящем, ведь некоторые рассказы Мюнхгаузена — просто готовый сюжет для кино! В то время все это было невозможно, но современные технологии позволяют взглянуть на знакомые рассказы на новый лад — в формате аудиокниги, сюжет которой можно выбирать самому.

Если бы такие игры были в нашем детстве!

Приложение «Ох уж этот Мюнхгаузен!», которое не так давно появилось в Google Play, представляет собой не просто аудиокнигу, а настоящую игру, где читатель может принимать участие в самом сюжете. Да, создатели смогли совместить мировое классическое произведение (собрав все-все рассказы про барона Мюнхгаузена) с форматом интерактивной книги. И получилось очень здорово.

В этой книге нужно выбрать правильную развязку историй барона Мюнхгаузена

Вместо того, чтобы просто слушать аудиокнигу (для этого есть масса других приложений), читатель принимает активное участие в повествовании, играя роль внучки знаменитого барона. Во время прослушивания предлагается выбрать одно из действий (так «внучка» как бы помогает Мюнхгаузену вспомнить его приключения), и от того, что вы выберете, зависит, как повернется сюжет книги. Конечно, правильный выбор по классике только один, но создатели книги решили сделать ее интереснее, превратив даже некоторые неправильные варианты в правильные.

Иногда добраться до правильного варианта бывает непросто

Актер Денис Шевченко, который озвучивает барона, справляется со своей задачей на все 100%: вроде бы выбираешь вариант, и по интонации диктора кажется, что он верный, но потом все оборачивается так, что действие все-таки неправильное. Такие особенности сильно повышают интерес к книге — особенно актуально для маленьких читателей, которых сейчас редко заставишь прочитать то или иное произведение. А здесь они сами попросят, чтобы вы включили им аудиокнигу!

Денис Шевченко очень круто озвучил Барона Мюнхгаузена

Помимо всего прочего, в книге собраны различные загадки и квесты (вроде того, чтобы достать Мюнхгаузена из болота или ловить летающие фрукты), которые делают ее в разы интереснее. Но самое главное — это, конечно, иллюстрации (более 250!). Все они авторские и были нарисованы специально для этой книги заслуженным художником Андреем Кулагиным. С ними 8 часов аудиокниги пройдут как будто 5 минут. А если захочется еще, всегда можно поднять настроение, послушав смешные неудачные дубли!

Андрей Кулагин нарисовал невероятные иллюстрации к книге

Иллюстрации всегда можно посмотреть отдельно в соответствующем разделе приложения

Удобно, что книгу можно слушать (и играть в нее!) полностью офлайн — летом многие уезжают и не всегда имеют доступ к Интернету, а здесь сказки барона с вами везде, где захотите. Очень часто увлечение детей чтением является задачей не из самых простых — даже самая интересная книга с самыми красивыми иллюстрациями может надоесть маленькому ребенку уже через несколько минут. А вот интерактивная книга (я бы назвал ее больше игрой) имеет успех даже среди самых маленьких пользователей.

При желании можно всегда переслушать понравившуюся главу, в том числе офлайн

Да что говорить, мне самому было интересно принять участие в таком интерактиве, хотя в детстве читал рассказы про барона Мюнхгаузена несколько раз. Кто-то скажет, что цифровой контент никогда в полной мере не сможет заменить настоящую книгу. В моей памяти тоже навсегда останутся моменты, когда я аккуратно и неторопливо подклеивал страницы, сдувал с книг пыль и брался перечитывать любимые произведения. Но такой подход к классике мне очень нравится — он соответствует нынешним реалиям. Учитывая, какую работу проделали разработчики, это прямо вау. Если бы у меня в детстве была возможность таким образом прочитать книгу, я был бы в восторге.


Бесплатная версия игры включает в себя целых 10 рассказов барона Мюнхгаузена, и если вам понравится (а вам понравится, это точно), можете приобрести полную версию. Стоит она не дороже бумажного издания, а эмоций подарит гораздо больше. Скачать можно не только на Android, но и iOS, а для знатоков английского есть специальная версия «Oh, that Munchausen!» с актером из Новой Зеландии (скачать на iOS; Android).

Приложение: Ох уж этот Мюнхгаузен!
Разработчик: FingerTipsAndCompany
Категория: Приключения
Версия: 4.4 или более поздняя
Цена: Бесплатно
Ссылка: Скачать
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