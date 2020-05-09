Окей, Гугл! Отстань от меня! Как отключить голосового ассистента?

Я искренне уважаю голосового ассистента от Google. В российской действительности более адаптированной мне кажется Алиса, да и голос у нее поприятнее. Но в сравнении с туповатой Siri, Google Ассистент не идет ни в какое сравнение. Да и по сочетанию факторов он, наверное, лучший голосовой помощник в своем роде. Проблема в том, что иногда он совершенно не нужен и его куда проще отключить, чем продолжать пользоваться. Часто из-за этого он даже начинает раздражать, а если такое началось, то обращаешь на него все больше внимания. Короче, замкнутый круг. При этом не все знают, как его можно отключить, и поэтому часто спрашивают об этом. В этой статье я отвечу сразу всем.

Особенности Google Ассистента

Я согласен, что Google Ассистент может быть очень полезным и значительно развился с тех пор, как он впервые появился в наших телефонах. Но что, если он продолжает вылезать со своими советами даже в тот момент, когда он вам совершенно не нужен, или вы просто не хотите, чтобы ваш телефон всегда вас слушал? Все очень просто — надо отключить лишние функции и жизнь станет такой же простой, как и прежде.

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Самое раздражающее, что есть в Google Ассистенте, это когда он просто вылезает в тот момент, когда его совершенно не ждешь, а вызов сделал по ошибке. Иногда такое бывает при разблокировке смартфона. Это происходит, если случайно чуть дольше подержать нажатой кнопку Power.

В итоге, его сначала надо закрыть и только потом выполнить все необходимые действия. Конечно, речь идет о секундах и не стоит думать, что это очень долгий и сложный процесс. Дело в том, что мы привыкли к максимальной отзывчивости интерфейса и к тому, что даже на недорогих смартфонах все работает очень быстро и не заставляет нас тратить даже лишние доли секунд.

Это как с YouTube. Не так давно проводились исследования, которые показали, что если видео не запускается в течение трех секунд, пользователи начинают нервничать, а если прошло 6 секунд, то видео закрывают. Хотя, казалось бы, всего 6 секунд.

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После открытия, помощник фиксирует ваш голос, анализирует его и выполняет указанное вами действие. Вы можете даже нести свой смартфон в кармане и случайно активировать Google Ассистент. Такое у меня тоже было. Особенно противно получается, когда вы с кем-то разговариваете или на фоне воспроизводится какое-то видео. В этом случае ассистент выхватывает кусок разговора и пытается ответить на это, как на запрос.

Как отключить Google Ассистент

Если что-то из того, что я описал выше или тому подобное происходило с вами в обычной жизни и вы устали от Google Ассистент, вам стоит просто отключить его и для этого есть три варианта действий.

Простая деактивация Google ассистента

Если вы решите полностью отключить Google Ассистент, выполните следующие действия. Откройте приложение Google и выберите Меню (три точки), далее перейдите в ”Настройки”. В разделе Google Ассистент выберите ”Ассистент”. Внизу списка выберите ”Телефон” и отключите опцию ”Google Ассистент”

Как отключить кнопку вызова ассистента

В большинстве случаев отключения кнопки Google Ассистента будет достаточно. Таким образом, вы больше не сможете получить доступ к помощнику при нажатии кнопки Power. Так вы сможете избавиться от тех самых случайных вызовов.

Перейдите в Настройки и выберите ”Приложения”, далее откройте ”Приложения по умолчанию”, а затем нажмите ”Приложение-помощник”. Здесь вы можете изменить разные настройки, в том числе, отключить вызов Google Ассистента кнопкой Power. Просто в разделе ”Помощник” выберите ”Нет”.

Такой вариант является самым оптимальным, так как не отключает Ассистента полностью и позволяет продолжать им пользоваться в случае необходимости. Зато вы никогда не вызовете его случайно.

Удаление обновлений Google

Раз уж мы говорим о всех вариантах, давайте тогда продолжать до последнего и перебирать действительно все возможности. Последней из них будет удаление обновлений Google. Та еще затея, но почему бы не сделать так, если вам хочется быть не как все?

Google Ассистент — это относительно новая разработка, в ранних версиях Google помощника не было. Соответственно, если откатиться к той самой версии, то ничего не будет происходить и мы получим версию без Ассистента. Правда, в этом случае потеряются и другие обновления.

Для реализации этого действия, перейдите в ”Настройки”, далее ”Приложения” и потом выберите ”Диспетчер задач”. После этого, в списке выберите приложение Google и зайдите в него.

Внутри надо будет нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать вариант ”Удалить обновления”. После этого версия приложения вернется к первоначальной.

Расскажите в комментариях или в нашем Telegram-чате, как вы относитесь к Ассистенту и готовы ли им пользоваться? Или лучше его все же отключить?