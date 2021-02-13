Опасный сканер QR-кодов до Android и его мирные аналоги

QR коды окружают нас буквально повсюду. Мы видим их на остановках общественного транспорта, в ресторанах, в аэропортах, в журналах и просто на товарах, которые ежедневно покупаем в магазинах. Сканировать их становится все проще, а ценной информации они дают все больше. Вот только не всегда это по-настоящему безопасно. Про то, что сканировать все и везде не стоит, мы уже говорили много раз — так можно банально скачать вирус или нарваться на вредоносную информацию. Но есть еще и другие опасности в использовании QR. Многие слышали про скандал, который разгорелся некоторое время назад со сканером, который собирал слишком много данных о пользователях. Давайте разберемся, что это было, и как теперь сканировать QR-коды.

Сканер QR кодов с вирусом

Для начала давайте немного отмотаем назад и вспомним, что за история была со сканером QR кодов, который буквально в одночасье стал вредоносной программой. Если вы хотите узнать именно о том, как теперь сканировать коды, после его удаления из Google Play, пролистайте вниз до следующего подзаголовка или выберите нужный пункт в ”содержании” выше.

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Все началось с того, что приложение ”Barcode Scanner” было удалено Google из-за обнаружения в нем вредоносного ПО для показа рекламы. Malwarebytes, обнаруживший такое неприятное содержимое внутри приложения, заявляет, что пользователи видели рекламу, которая появлялась в их браузерах по умолчанию.

Интереснее всего то, что пользователи скачивали приложение в течение долгого времени и делали это непосредственно через Google Play. Вредоносным приложение стало в один момент с появлением 2 декабря 2020 года одного из обновлений. Это обновление добавило в приложение код Android/Trojan.HiddenAds.AdQR, который перенаправлял пользователей на сторонний рекламный сайт через браузер мобильного устройства по умолчанию.

Чем на самом деле является QR код и стоит ли им пользоваться

Malwarebytes также заявляет, что недавно добавленный вредоносный код был очень хорошо спрятан в недрах приложения, чтобы не привлекать к себе внимания и не быть обнаруженным. Несмотря на это его нашли, и как только тайное стало явным, Google поспешила удалить этот сканер из своего магазина приложений. Он был помечен как троян, а не обычное рекламное ПО.

Ситуация неприятна не только тем, что очередное вредоносное приложение просочилось в наш любимый Google Play, но и тем, что сначала все было нормально. Скачивая приложение, многие еще задумаются над опасностью именно этого ПО, но получать обновления многим кажется очень безопасным занятием.

Как сканировать QR коды и штрихкоды телефоном

Теперь возникает вопрос, как сканировать коды камерой смартфона и какое приложение выбрать. Я для себя определился и выбираю первый из нижеприведенных пунктов, но для сравнения приведу еще два, которые тоже являются довольно неплохими и безопасными. Если и в них есть вредоносны, то тогда в этом мире нельзя доверять уже никому.

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Сканирование QR-кода камерой смартфона

Речь об инструменте, который изначально встроен в львиную долю смартфонов — штатном приложении ”Камера”. Его не надо устанавливать, а в некоторых смартфонах даже не надо выбирать отдельный режим.

Все iPhone и некоторые Android-смартфоны последних поколений сами говорят о том, что в кадре обнаружен QR код. Они автоматически сканируют его и в выпадающем окне предлагают перейти по зашифрованному адресу. Если действие вас устраивает, остается только согласиться.

В случае, если ваш смартфон не предлагает такой функциональности, просто переключите режим камеры или перейдите в раздел, где собраны ее дополнительные возможности. Скорее всего, так сканер будет в виде отдельного режима, который надо будет запустить.

Если по какой-то причине у вас и так не получается найти нужную функцию, возможно, у вас ее просто нет. Особенно, если версия Android или iOS на смартфоне слишком старая. В этом случае на помощь придут сторонние приложения.

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Сканирование через Google Объектив

Google Lens — одна из лучших альтернатив сканерам кода в 2021 году, поскольку вам никогда не придется беспокоиться о том, что это приложение заразит ваше устройство вредоносным ПО или покажет рекламу. Не так давно я уже рассказывал о возможностях Google Объектива.

Пусть Google и будет собирать о вас какие-то данные, но опасность такого сбора не выше, чем просто при использовании Android-смартфона. Просто загрузите приложение и включите опцию Lens на своем смартфоне для сканирования кодов.

Скачать Google Объктив

Сканер QR-кодов Касперского

Эта альтернатива сканеру штрих-кода была разработана экспертами Kaspersky по кибербезопасности. Таким образом вы можете полностью доверять ему, поскольку он помогает избежать сканирования небезопасных или вредоносных кодов. В случае обнаружения какого-то риска, приложение предупредит вас об этом и не даст по незнанию перейти куда не следует.

Среди приятных особенностей этого приложения можно отметить историю сканирований, когда вы можете в любой момент перейти по ранее отсканированной ссылке.

Скачать QR-сканер Касперского

Можно ли пользоваться сканерами для Android

Пользоваться сканерами кодов можно и нужно. Главное, чтобы это было безопасно. Есть много других способов, кроме тех, что я привел выше, но именно они наиболее удобны, а их источники говорят о том, что сканирование действительно будет не только удобным, но и безопасным.

Например, можно пользоваться QR & Barcode Scanner и QR Code Scanner Free, а вот Barcode Scanner лучше удалить сразу после прочтения этой статьи.