Опасный сканер QR-кодов до Android и его мирные аналоги

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Артем Сутягин 0

QR коды окружают нас буквально повсюду. Мы видим их на остановках общественного транспорта, в ресторанах, в аэропортах, в журналах и просто на товарах, которые ежедневно покупаем в магазинах. Сканировать их становится все проще, а ценной информации они дают все больше. Вот только не всегда это по-настоящему безопасно. Про то, что сканировать все и везде не стоит, мы уже говорили много раз — так можно банально скачать вирус или нарваться на вредоносную информацию. Но есть еще и другие опасности в использовании QR. Многие слышали про скандал, который разгорелся некоторое время назад со сканером, который собирал слишком много данных о пользователях. Давайте разберемся, что это было, и как теперь сканировать QR-коды.

QR-коды

Сканирование кодов стало уже не просто важным, а по-настоящим нужным действием.

Сканер QR кодов с вирусом

Для начала давайте немного отмотаем назад и вспомним, что за история была со сканером QR кодов, который буквально в одночасье стал вредоносной программой. Если вы хотите узнать именно о том, как теперь сканировать коды, после его удаления из Google Play, пролистайте вниз до следующего подзаголовка или выберите нужный пункт в ”содержании” выше.

NFC — ванлав. Почему QR-платежи не нужны в России

Все началось с того, что приложение ”Barcode Scanner” было удалено Google из-за обнаружения в нем вредоносного ПО для показа рекламы. Malwarebytes, обнаруживший такое неприятное содержимое внутри приложения, заявляет, что пользователи видели рекламу, которая появлялась в их браузерах по умолчанию.

QR-коды

Прошли времена, когда надо было пользоваться таким прибором только для сканирования кодов. На кассах это удобно, но в остальном лучше взять смартфон.

Интереснее всего то, что пользователи скачивали приложение в течение долгого времени и делали это непосредственно через Google Play. Вредоносным приложение стало в один момент с появлением 2 декабря 2020 года одного из обновлений. Это обновление добавило в приложение код Android/Trojan.HiddenAds.AdQR, который перенаправлял пользователей на сторонний рекламный сайт через браузер мобильного устройства по умолчанию.

Чем на самом деле является QR код и стоит ли им пользоваться

Malwarebytes также заявляет, что недавно добавленный вредоносный код был очень хорошо спрятан в недрах приложения, чтобы не привлекать к себе внимания и не быть обнаруженным. Несмотря на это его нашли, и как только тайное стало явным, Google поспешила удалить этот сканер из своего магазина приложений. Он был помечен как троян, а не обычное рекламное ПО.

Ситуация неприятна не только тем, что очередное вредоносное приложение просочилось в наш любимый Google Play, но и тем, что сначала все было нормально. Скачивая приложение, многие еще задумаются над опасностью именно этого ПО, но получать обновления многим кажется очень безопасным занятием.

QR-коды

QR коды теперь есть даже в квитанциях на оплату коммуналки.

Как сканировать QR коды и штрихкоды телефоном

Теперь возникает вопрос, как сканировать коды камерой смартфона и какое приложение выбрать. Я для себя определился и выбираю первый из нижеприведенных пунктов, но для сравнения приведу еще два, которые тоже являются довольно неплохими и безопасными. Если и в них есть вредоносны, то тогда в этом мире нельзя доверять уже никому.

Присоединяйтесь к нам в Telegram

Сканирование QR-кода камерой смартфона

Речь об инструменте, который изначально встроен в львиную долю смартфонов — штатном приложении ”Камера”. Его не надо устанавливать, а в некоторых смартфонах даже не надо выбирать отдельный режим.

Все iPhone и некоторые Android-смартфоны последних поколений сами говорят о том, что в кадре обнаружен QR код. Они автоматически сканируют его и в выпадающем окне предлагают перейти по зашифрованному адресу. Если действие вас устраивает, остается только согласиться.

камера смартфона

Вылезающая плашка поможет понять, надо ли переходить по ссылке. Слева iPhone 12 Pro, справа Samsung Galaxy S21. Оба с последними версиями ОС.

В случае, если ваш смартфон не предлагает такой функциональности, просто переключите режим камеры или перейдите в раздел, где собраны ее дополнительные возможности. Скорее всего, так сканер будет в виде отдельного режима, который надо будет запустить.

Если по какой-то причине у вас и так не получается найти нужную функцию, возможно, у вас ее просто нет. Особенно, если версия Android или iOS на смартфоне слишком старая. В этом случае на помощь придут сторонние приложения.

Как поделиться паролем Wi-Fi через QR-code

Сканирование через Google Объектив

Google Lens — одна из лучших альтернатив сканерам кода в 2021 году, поскольку вам никогда не придется беспокоиться о том, что это приложение заразит ваше устройство вредоносным ПО или покажет рекламу. Не так давно я уже рассказывал о возможностях Google Объектива.

Google Объектив

Скачал и можно пользоваться.

Пусть Google и будет собирать о вас какие-то данные, но опасность такого сбора не выше, чем просто при использовании Android-смартфона. Просто загрузите приложение и включите опцию Lens на своем смартфоне для сканирования кодов.

Скачать Google Объктив

Сканер QR-кодов Касперского

Эта альтернатива сканеру штрих-кода была разработана экспертами Kaspersky по кибербезопасности. Таким образом вы можете полностью доверять ему, поскольку он помогает избежать сканирования небезопасных или вредоносных кодов. В случае обнаружения какого-то риска, приложение предупредит вас об этом и не даст по незнанию перейти куда не следует.

Среди приятных особенностей этого приложения можно отметить историю сканирований, когда вы можете в любой момент перейти по ранее отсканированной ссылке.

Скачать QR-сканер Касперского


Можно ли пользоваться сканерами для Android

Пользоваться сканерами кодов можно и нужно. Главное, чтобы это было безопасно. Есть много других способов, кроме тех, что я привел выше, но именно они наиболее удобны, а их источники говорят о том, что сканирование действительно будет не только удобным, но и безопасным.

Например, можно пользоваться QR & Barcode Scanner и QR Code Scanner Free, а вот Barcode Scanner лучше удалить сразу после прочтения этой статьи.

Теги
Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Лонгриды для вас
Android
Новый вирус для Android блокирует смартфоны от имени МВД РФ

Думаю, не ошибусь, если предположу, что большинство пользователей Android в том или ином виде сталкивались с вредоносным ПО. Это могли быть рекламные вирусы, которые принято называть adware, приложения-шпионы, которые собирали информацию обо всех перемещениях своих жертв, или программы-вымогатели, которые требуют выкуп, угрожая в случае неподчинения заблокировать смартфон или сделать кое-что похуже. Казалось бы, что может быть хуже? Но жертвы нового трояна-вымогателя знают.

Читать далее
Chrome
Обновлённый Google Chrome начал работать быстрее и перестал жрать батарею

Сегодня ночью Google выпустила очередное обновление браузера Chrome для всех платформ сразу. В отличие от экстренных патчей, направленных на исправление багов и критических уязвимостей, этот апдейт получил порядковый номер 87 и широкий ряд новых функций. Сама Google уверяет, что это одно и самых значимых обновлений Chrome за последние несколько лет как с точки зрения функциональных возможностей, так и с точки зрения улучшения качества работы браузера. Разбираемся, что нового прикрутили разработчики поискового гиганта и чему правда можно искренне удивиться.

Читать далее
Заблокированный смартфон
Google выпустила Android-приложение для блокировки смартфонов, за которые не платят кредит

Купить телефон в рассрочку или кредит – это совершенно стандартная услуга, в использовании которой нет ничего постыдного. Во-первых, это удобно, потому что смартфоны сегодня стоят довольно дорого, и многие не хотят или не могут вывалить за них всю сумму сразу. Во-вторых, рассрочка позволяет неплохо сэкономить, если погасить весь долг в первый месяц. О том, как это работает, мы рассказывали в отдельной статье. Другое дело, что все привилегии почему-то достаются потребителю, а у банков и магазинов практически не остаётся инструментов влияния на недобросовестных исполнителей своих обязательств.

Читать далее
Новый комментарий