Chrome — браузер по умолчанию у большинства владельцев Android, но это не значит, что он лучший в плане скорости. Я неделями страдал от лагов в мобильном Chrome, в итоге перешёл на Samsung Browser, и тормоза ушли, хотя это и не помогло обойти белые списки интернета в России. Ниже расскажу, что это за браузер, кому он подходит и стоит ли менять привычку.

Почему тормозит браузер на телефоне

Суть истории простая. Большую часть рабочего времени я провожу в браузере, поэтому давно собрал под себя удобную связку настроек в Chrome и не хотел ничего менять. Но при этом сам Chrome у меня заметно подтормаживал, и это продолжалось долго.

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Из любопытства я регулярно пробую другие браузеры и сравниваю их с Chrome. В этот раз под руку попался Samsung Browser (раньше он назывался Samsung Internet), и опыт оказался настолько плавным, что я даже усомнился в своём привычном выборе.

Что такое Samsung Browser и на каких телефонах он работает

Samsung Browser — это фирменный браузер Samsung, который годами стоял предустановленным на смартфонах и планшетах Galaxy. Долгое время он был привязан только к устройствам самой компании. Впрочем, многое изменилось. Samsung сделал браузер отдельным приложением в Google Play ещё в 2016 году, и с тех пор его может поставить владелец практически любого Android-смартфона, а не только Galaxy. То есть попробовать его никто не мешает, даже если у вас Xiaomi, Pixel или другой бренд.

Скачать Samsung Browser

Главное ограничение здесь логичное: лучше всего браузер чувствует себя в экосистеме Samsung, где он привязан к фирменному аккаунту и сервисам. На устройствах других марок часть удобств может быть не такой бесшовной, но базовая задача — быстро открывать сайты — никуда не девается.

Кому стоит попробовать Samsung Browser

Смена браузера — не безобидная мелочь, если вы, как я, живёте в нём весь день. Поэтому подходить к переезду стоит трезво. Перейти на Samsung Browser имеет смысл, если вы узнаёте себя в нескольких пунктах:

Chrome или Яндекс у вас заметно подтормаживает при прокрутке и переключении вкладок;

у вас смартфон Samsung Galaxy, где браузер изначально оптимизирован под систему;

вы не завязаны намертво на синхронизацию закладок и паролей именно через аккаунт Google;

вам важнее плавность интерфейса, чем привычное окружение Chrome.

Оставаться на Chrome разумно в обратной ситуации. Если у вас всё работает плавно, вся история, пароли и вкладки синхронизированы между телефоном и компьютером через Google, а скорость вас устраивает, менять браузер ради эксперимента нет смысла. Тем более что у вас он может и не тормозить — железо и набор расширений у всех разные.

Как проверить Samsung Browser на Android

Перед переездом стоит сделать несколько простых шагов, чтобы потом не разбираться, куда делись закладки и сохранённые пароли:

Установите Samsung Browser из Google Play и держите его пару дней параллельно с Chrome, не удаляя старый браузер. Проверьте, как переносятся закладки и пароли, и не полагайтесь на то, что всё подтянется само. Посмотрите, нормально ли открываются сайты, которыми вы пользуетесь каждый день, включая банки и рабочие сервисы. Назначьте новый браузер по умолчанию только после того, как убедитесь, что он вас устраивает.

Отдельно держите в голове, что лаги в браузере не всегда вина самого браузера. Иногда дело в забитой памяти, десятках открытых вкладок или старом телефоне.

Стоит ли пользоваться Samsung Browser

Вывод спокойный: это не революция, а рабочая альтернатива, которую не грех попробовать. Моя история показывает, что Chrome не обязан быть единственным вариантом на Android, особенно если он у вас подтормаживает.

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Но не ждите чуда заранее. Мой опыт субъективный, и плавность зависит от конкретного телефона и привычек. Самый честный сценарий — поставить Samsung Browser, пожить с ним пару недель параллельно с Chrome и решить уже по своим ощущениям, а не по чужой статье.