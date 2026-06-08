Chrome — браузер по умолчанию у большинства владельцев Android, но это не значит, что он лучший в плане скорости. Я неделями страдал от лагов в мобильном Chrome, в итоге перешёл на Samsung Browser, и тормоза ушли, хотя это и не помогло обойти белые списки интернета в России. Ниже расскажу, что это за браузер, кому он подходит и стоит ли менять привычку.

Променял Google Chrome на Samsung Browser и вот что получил. Фото.

Променял Google Chrome на Samsung Browser и вот что получил

Почему тормозит браузер на телефоне

Суть истории простая. Большую часть рабочего времени я провожу в браузере, поэтому давно собрал под себя удобную связку настроек в Chrome и не хотел ничего менять. Но при этом сам Chrome у меня заметно подтормаживал, и это продолжалось долго.

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Из любопытства я регулярно пробую другие браузеры и сравниваю их с Chrome. В этот раз под руку попался Samsung Browser (раньше он назывался Samsung Internet), и опыт оказался настолько плавным, что я даже усомнился в своём привычном выборе.

Что такое Samsung Browser и на каких телефонах он работает

Samsung Browser — это фирменный браузер Samsung, который годами стоял предустановленным на смартфонах и планшетах Galaxy. Долгое время он был привязан только к устройствам самой компании. Впрочем, многое изменилось. Samsung сделал браузер отдельным приложением в Google Play ещё в 2016 году, и с тех пор его может поставить владелец практически любого Android-смартфона, а не только Galaxy. То есть попробовать его никто не мешает, даже если у вас Xiaomi, Pixel или другой бренд.

Скачать Samsung Browser

Главное ограничение здесь логичное: лучше всего браузер чувствует себя в экосистеме Samsung, где он привязан к фирменному аккаунту и сервисам. На устройствах других марок часть удобств может быть не такой бесшовной, но базовая задача — быстро открывать сайты — никуда не девается.

Кому стоит попробовать Samsung Browser

Смена браузера — не безобидная мелочь, если вы, как я, живёте в нём весь день. Поэтому подходить к переезду стоит трезво. Перейти на Samsung Browser имеет смысл, если вы узнаёте себя в нескольких пунктах:

  • Chrome или Яндекс у вас заметно подтормаживает при прокрутке и переключении вкладок;
  • у вас смартфон Samsung Galaxy, где браузер изначально оптимизирован под систему;
  • вы не завязаны намертво на синхронизацию закладок и паролей именно через аккаунт Google;
  • вам важнее плавность интерфейса, чем привычное окружение Chrome.

Оставаться на Chrome разумно в обратной ситуации. Если у вас всё работает плавно, вся история, пароли и вкладки синхронизированы между телефоном и компьютером через Google, а скорость вас устраивает, менять браузер ради эксперимента нет смысла. Тем более что у вас он может и не тормозить — железо и набор расширений у всех разные.

Как проверить Samsung Browser на Android

Этот браузер стоит попробовать каждому. Фото.

Этот браузер стоит попробовать каждому

Перед переездом стоит сделать несколько простых шагов, чтобы потом не разбираться, куда делись закладки и сохранённые пароли:

  1. Установите Samsung Browser из Google Play и держите его пару дней параллельно с Chrome, не удаляя старый браузер.
  2. Проверьте, как переносятся закладки и пароли, и не полагайтесь на то, что всё подтянется само.
  3. Посмотрите, нормально ли открываются сайты, которыми вы пользуетесь каждый день, включая банки и рабочие сервисы.
  4. Назначьте новый браузер по умолчанию только после того, как убедитесь, что он вас устраивает.

Отдельно держите в голове, что лаги в браузере не всегда вина самого браузера. Иногда дело в забитой памяти, десятках открытых вкладок или старом телефоне.

Стоит ли пользоваться Samsung Browser

Вывод спокойный: это не революция, а рабочая альтернатива, которую не грех попробовать. Моя история показывает, что Chrome не обязан быть единственным вариантом на Android, особенно если он у вас подтормаживает.

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Но не ждите чуда заранее. Мой опыт субъективный, и плавность зависит от конкретного телефона и привычек. Самый честный сценарий — поставить Samsung Browser, пожить с ним пару недель параллельно с Chrome и решить уже по своим ощущениям, а не по чужой статье.