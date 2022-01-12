Почему Apple не делает iMessage для Android и что об этом говорит Google

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Артем Сутягин 0

На выходных Google обвинила Apple в том, что она пытается зарабатывать не только за счет производства хороших смартфонов или качественной рекламы, но и за счет не совсем честных методов. В частности, Google утверждает, что купертиновцы оказывают давление на молодых пользователей в США, которые испытывают дискомфорт в общении со сверстниками. Делают они это путем запрета установки iMessage на Android-смартфоны. Осталось только разобраться, обоснованы ли претензии Google или Apple имеет право делать то, что сочтет нужным со своим фирменным сервисом обмена сообщениями.

Сообщения можно отправлять не только. через Telegram.

Где работает iMessage

Google и старший вице-президент Хироши Локхеймер отмечают, что решение проблемы существует. Чтобы не быть голословными, высокопоставленный руководитель рассказал более подробно о своем мнении.

Мы не просим Apple сделать iMessage доступным на Android. Мы просим Apple поддержать отраслевой стандарт современного обмена сообщениями (RCS) в iMessage так же, как они поддерживают старые стандарты SMS/MMS. — отметил Локхаймер в Твиттере.

Платформа обмена сообщениями Apple помечает пользователей iPhone синими пузырями. То есть, если вы отправляете сообщение с одного устройства Apple (iPhone, iPad, Mac, iPod) на другое, то оно появляется в синем пузыре, а не в зеленом. Обычные зеленые формы применяются в том случае, когда вы получаете обычное СМС сообщение. Собственно, при переписке между iPhone и Android-смартфоном через фирменное приложение ”Сообщения”, все они идут, как обычные СМС. А если на разных ”концах провода” два гаджета от Apple, то это уже iMessage со всеми вытекающими преимуществами.

Статистика использования iPhone

Возврат к старому стандарту SMS означает, что многие типичные функции обмена мгновенными сообщениями отсутствуют или работают с перебоями. Такое положение дел привело к тому, что многие подростки и студенты в США почувствовали давление со стороны сверстников, чтобы они перешли на iPhone. Ведь, как недавно сообщил Wall Street Journal, 9 из 10 молодых людей в США пользуются iPhone. Естественно, в этом случае речи не идет о WhatsApp или Telegram, ведь фирменный мессенджер в целом очень удобен. Вот только доступен он не на всех платформах, и те 10% подростков и студентов, которые пользуются Android, вынуждены испытывать неудобства.

Чат

Переписка сейчас едва ли не более популярна, чем звонки.

Локхаймер объясняет, что более современный протокол RCS, который заменяет SMS, поддерживает такие функции, как индикаторы ввода, уведомления о прочтении, улучшенные группы и безопасные чаты один на один. Это не единственные функции, поддерживаемые стандартом, поскольку он также обеспечивает более качественный обмен мультимедиа, совместное использование местоположения и видеозвонки. Есть еще несколько отсутствующих функций (например, групповые чаты со сквозным шифрованием, цитирование и т. д.). То есть поддерживаются все те функции, к которым мы привыкли в обычных мессенджерах, в частности в Telegram, где у нас есть свой новостной канал.

Не внедряя RCS, Apple сдерживает развитие отрасли и сдерживает взаимодействие с пользователем. Это касается не только владельцев Android, но и ее собственных клиентов — заявил один из руководителей Google, добавив, что его компания была бы была рада работать с Apple над внедрением RCS.

iMessage для Android

В течение почти всего времени существования iMessage идут разговор о том, что его надо сделать доступным на Android. После того, как Apple запустила в Google Play приложение Apple Music, слухи о скором приходе iMessage стали еще более смелыми, но этого так и не случилось.

Сейчас нельзя сказать, сделает ли когда-нибудь Apple версию своего мессенджера для Android. Скорее всего, ее аналитики понимают, что аудитория мессенджера от этого едва ли увеличится. Значит, игра не стоит свеч. И дело даже не в том, что компания не хочет тратить силы на создание отдельного приложения. В этом просто нет смысла.

iMessage

Едва ли мы когда-то увидим iMessage для Android.

Должны ли сервисы Apple быть кроcсплатформенными

Вопрос, справедливо ли обвинение Google в адрес Apple, остается открытым. Где-то даже встречались обвинения купертиновцев в том, что они считают пользователей Android людьми второго сорта, что совсем не имеет отношения к делу. Apple владеет своим сервисом и вправе распоряжаться им так, как она хочет. Судя по ее поведению, iMessage никогда на появится на Android и так и останется привилегией владельцев iPhone. Выпуск отдельного приложения или внедрение нового протокола – работа, которая не ограничивается только подготовительным этапом. А если это не принесет никаких выгод, то и заниматься этим никто не будет.

Проблема, если честно, немного преувеличена. Она касается только одной возрастной группы и только в США. Пользователи из остальных стран имеют на выбор как минимум четыре крупных мессенджера для обмена сообщениями (WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook) и не испытывают непреодолимого желания пользоваться iMessage. А значит, ждать изменения ситуации вряд ли стоит.

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