Почему Apple не делает iMessage для Android и что об этом говорит Google

На выходных Google обвинила Apple в том, что она пытается зарабатывать не только за счет производства хороших смартфонов или качественной рекламы, но и за счет не совсем честных методов. В частности, Google утверждает, что купертиновцы оказывают давление на молодых пользователей в США, которые испытывают дискомфорт в общении со сверстниками. Делают они это путем запрета установки iMessage на Android-смартфоны. Осталось только разобраться, обоснованы ли претензии Google или Apple имеет право делать то, что сочтет нужным со своим фирменным сервисом обмена сообщениями.

Где работает iMessage

Google и старший вице-президент Хироши Локхеймер отмечают, что решение проблемы существует. Чтобы не быть голословными, высокопоставленный руководитель рассказал более подробно о своем мнении.

Мы не просим Apple сделать iMessage доступным на Android. Мы просим Apple поддержать отраслевой стандарт современного обмена сообщениями (RCS) в iMessage так же, как они поддерживают старые стандарты SMS/MMS. — отметил Локхаймер в Твиттере.

Платформа обмена сообщениями Apple помечает пользователей iPhone синими пузырями. То есть, если вы отправляете сообщение с одного устройства Apple (iPhone, iPad, Mac, iPod) на другое, то оно появляется в синем пузыре, а не в зеленом. Обычные зеленые формы применяются в том случае, когда вы получаете обычное СМС сообщение. Собственно, при переписке между iPhone и Android-смартфоном через фирменное приложение ”Сообщения”, все они идут, как обычные СМС. А если на разных ”концах провода” два гаджета от Apple, то это уже iMessage со всеми вытекающими преимуществами.

Статистика использования iPhone

Возврат к старому стандарту SMS означает, что многие типичные функции обмена мгновенными сообщениями отсутствуют или работают с перебоями. Такое положение дел привело к тому, что многие подростки и студенты в США почувствовали давление со стороны сверстников, чтобы они перешли на iPhone. Ведь, как недавно сообщил Wall Street Journal, 9 из 10 молодых людей в США пользуются iPhone. Естественно, в этом случае речи не идет о WhatsApp или Telegram, ведь фирменный мессенджер в целом очень удобен. Вот только доступен он не на всех платформах, и те 10% подростков и студентов, которые пользуются Android, вынуждены испытывать неудобства.

Локхаймер объясняет, что более современный протокол RCS, который заменяет SMS, поддерживает такие функции, как индикаторы ввода, уведомления о прочтении, улучшенные группы и безопасные чаты один на один. Это не единственные функции, поддерживаемые стандартом, поскольку он также обеспечивает более качественный обмен мультимедиа, совместное использование местоположения и видеозвонки. Есть еще несколько отсутствующих функций (например, групповые чаты со сквозным шифрованием, цитирование и т. д.). То есть поддерживаются все те функции, к которым мы привыкли в обычных мессенджерах, в частности в Telegram, где у нас есть свой новостной канал.

Не внедряя RCS, Apple сдерживает развитие отрасли и сдерживает взаимодействие с пользователем. Это касается не только владельцев Android, но и ее собственных клиентов — заявил один из руководителей Google, добавив, что его компания была бы была рада работать с Apple над внедрением RCS.

iMessage для Android

В течение почти всего времени существования iMessage идут разговор о том, что его надо сделать доступным на Android. После того, как Apple запустила в Google Play приложение Apple Music, слухи о скором приходе iMessage стали еще более смелыми, но этого так и не случилось.

Сейчас нельзя сказать, сделает ли когда-нибудь Apple версию своего мессенджера для Android. Скорее всего, ее аналитики понимают, что аудитория мессенджера от этого едва ли увеличится. Значит, игра не стоит свеч. И дело даже не в том, что компания не хочет тратить силы на создание отдельного приложения. В этом просто нет смысла.

Должны ли сервисы Apple быть кроcсплатформенными

Вопрос, справедливо ли обвинение Google в адрес Apple, остается открытым. Где-то даже встречались обвинения купертиновцев в том, что они считают пользователей Android людьми второго сорта, что совсем не имеет отношения к делу. Apple владеет своим сервисом и вправе распоряжаться им так, как она хочет. Судя по ее поведению, iMessage никогда на появится на Android и так и останется привилегией владельцев iPhone. Выпуск отдельного приложения или внедрение нового протокола – работа, которая не ограничивается только подготовительным этапом. А если это не принесет никаких выгод, то и заниматься этим никто не будет.

Проблема, если честно, немного преувеличена. Она касается только одной возрастной группы и только в США. Пользователи из остальных стран имеют на выбор как минимум четыре крупных мессенджера для обмена сообщениями (WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook) и не испытывают непреодолимого желания пользоваться iMessage. А значит, ждать изменения ситуации вряд ли стоит.