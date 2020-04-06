Помните свой первый AR? Это был совершенно новый опыт. Даже если это было что-то невнятное в плохом качестве, оно все равно было вписано в реальный мир. Это действительно было интересно и необычно. Сейчас мы уже немного привыкли к этому, но все равно всегда рады поиграться с чем-то новым. При том, это именно игрушка. Иначе я пока это назвать не могу. Даже те зверушки, которых Google позволила разместить в наших домах, это не больше, чем развлечение. Все равно его популярность бьет все рекорды и заставляет людей обмениваться результатами в социальных сетях. У кого-то тигр стоит в коридоре, у кого-то попугай на столе, а у кого-то пингвин в холодильнике. Вот только работает это не у всех. Что с ними не так?

К слову, популярность нового сервиса Google настолько высока, что мы даже поспорили с Иваном Кузнецовым, сможет ли его статья про животных набрать больше просмотров, чем предыдущий рекордсмен по просмотрам. Пока результаты очень плотные.

Как смотреть животных в 3D на телефоне

Вкратце напомню, как просматривать 3D модели животных, не выходя из дома во время масштабной самоизоляции граждан в условиях пандемии коронавируса.

Для этого надо вбить в поиске Google название одного из поддерживаемых животных, пролистать немного вниз и в специальном блоке нажать ”просмотр”. После этого наводите смартфон на комнату, где есть хоть немного свободного места, поводите немного смартфоном так, как будет показано на экране, и вы получите полноразмерную модель животного в AR.

При просмотре смартфон даже будет издавать звуки через встроенные динамики или наушники. Если хотите попробовать, то сейчас самое время. Также перед этим можете ознакомиться с той самой статьей Ивана Кузнецова, в которой процесс показан более подробно.

Я же пока расскажу, почему это не работает на некоторых смартфонах. Я сам столкнулся с этой проблемой, пробуя запустить сервис на нескольких смартфонах, но не смог с ходу найти ответ. Уберегу вас от долгих поисков.

Почему на моем телефоне не работают животные в 3D

Прежде всего стоит понять, правильно ли вы искали. Не надо писать в поиске ”тигр в 3д”. Так вам будут предложены только модели для работы с графикой. Надо написать просто ”тигр”, ”гепард”, ”попугай” или другие названия поддерживаемых животных. В этом случае сразу после статьи из википедии будет нужный блок.

Если вы все сделали правильно, но вместо дополненной реальности вы просто видите животное на белом фоне, скорее всего, у вас что-то не так. Проблемы могут быть следующими.

В первую очередь, надо проверить смартфон на соответствие требованиям Google, которые приведены на специальной странице. Выглядят они следующим образом:

выполнен вход в аккаунт Google;

есть сертификация ARCore;

доступно не менее 1 ГБ свободного места;

установлено хотя бы одно приложение с функциями AR;

устройство подключено к мобильной сети без тарификации трафика.

Если с этим все нормально, проблема может быть только одна — у вас не тот смартфон. Перечень устройств, на которых доступен просмотр животных в 3D, приведен на этой странице. Для вашего удобства, я собрал все поддерживаемые модели на нескольких скриншотах, приведенных ниже.

Если смартфон есть в списке, но животные все равно не отображаются, проверьте, как на вашем смартфоне с разрешениями. Вы должны предоставить разрешения на доступ к мультимедиа и доступ в камере смартфона. Сделать это можно в настройках. Раздел ”Приложения”, далее еще раз ”Приложения” или ”Все приложения” (зависит от производителя смартфона), далее выбираем ваш браузер и внутри выбираем ”Права”. После этого даем необходимые разрешения, нажимая на них.

Отображение животных должно работать только в Google Chrome, но пользователи говорят о том, что у них это работает и в других браузерах. У меня не получилось, поэтому не могу это подтвердить.

Для чего нужен AR

В самом начале я уже сказал, что пока AR это действительно больше игрушка, чем реально применимая вещь. С другой стороны, те же животные, которых можно показать ребенку не в зоопарке или на картинках, это очень не плохо.

Вот это поворот... Дополненная реальность никому не нужна

Пока наиболее практичным применением AR является то, что делает Apple. Точнее то, к чему она продолжает подталкивать индустрию. Я говорю о просмотре товаров из магазина в режиме дополненной реальности. Например, так можно посмотреть, как выглядит новый Mac Pro на вашем столе еще до того, как вы заплатите за него несколько тысяч долларов. Или, например, проверить, как с разных сторон будет выглядеть велосипед, который вы для себя выбираете.

Это уже перестает быть просто игрушками. А вот с дополненной реальностью, которая выйдет на улицы, я немного не согласен. Я не хочу идти в специальных очках и смотреть по сторонам на рекламу, которая вылезает в режиме дополненной реальности. Мне кажется, что такая технология должна быть исключительно на закрытой территории. Например, находясь во дворце-музее интересно смотреть, как короли 300 лет назад принимали банкеты. Или как в театре во время спектакля появляются эффекты.

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После этого я хочу снять очки и наслаждаться реальным миром. К виртуальной реальности вопросов меньше. Ее сразу не воспринимаешь, как что-то настоящее и просто смотришь, как мультфильм или погружение в мир компьютерной игры. В этом есть свои прелести, но это уже тема большого отдельного разговора.