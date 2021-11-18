Почему пока не стоит отказываться от WhatsApp

В наше время принято ругать WhatsApp, поливать его помоями и советовать использовать Telegram. Складывается ощущение, что все немного помешались на травле мессенджера. Да, у него есть свои минусы, но настолько втаптывать его в грязь точно не стоит. Многие уверены в том, что WhatsApp — абсолютное зло, ведь он сливает наши данные, не обеспечивает должную защиту переписки и все в этом роде. В этом есть кое-что хорошее: мы точно знаем, что мессенджер не чист на руку. Зато мы не в курсе, что на самом деле скрывает Telegram Павла Дурова, где подвох? Я не фанат WhatsApp, но я привык смотреть на вещи шире, искать как плюсы, так и минусы. О недостатках сказали уже, наверное, все. А что хорошего в WhatsApp?

Удаленные сообщения в Ватсап

WhatsApp дает вам 68 минут на то, чтобы удалить отправленное сообщение. Это удобная функция, опровергающая пословицу про «написанное пером»: а что в ней такого? Telegram тоже так умеет! Но посмотрите на это с другой стороны: допустим, кто-то написал вам непотребщину или угрожал в переписке. Но позже пришел в себя, а замести следы не успел.

За это мне и нравится WhatsApp: удалить чат в любое время, как это любят делать девушки, не получится. Если и удалятся сообщения, то исключительно отправленные. Вы сразу поймете, что дело пахнет керосином, когда увидите надпись «Данное сообщение удалено».

Наш Telegram-чат никогда не спит: не забудьте подписаться на нас!

Ссылки в Ватсапе

Мы с друзьями часто делимся музыкой в мессенджерах. К сожалению, ссылки на треки из Яндекс.Музыки приходят без предпросмотра — сложно понять, стоит ли открывать это. Да и потерять ее в бесконечной переписке не составит труда. Другое дело — ссылки в WhatsApp, которые красиво отображаются с обложкой альбома, исполнителем и названием трека.

Критика Pixel 6 — лучшее, что может получить Google

Ватсап для бизнеса

Я долгое время работал в фитнес-индустрии и основными способами связи с клиентами были звонки, а также WhatsApp. Почему так? Во-первых, практически у всех клиентов номера телефонов были привязаны к аккаунту: посетители сами просили связаться с ними именно таким способом. Во-вторых, WhatsApp прост и понятен в использовании: делать рассылки по акциям с его помощью было намного проще.

Классные товары с AliExpress, для покупки которых не нужен повод

Ватсап или Телеграм

Летом я делился с вами небольшой историей о том, как мне пришлось учить бабушку пользоваться смартфоном: я до сих пор пожинаю плоды того случая, объясняя ей функции. Я пытался объяснить бабуле, как пользоваться Telegram, но ничего не вышло. А вот с WhatsApp все получилось: мессенджер оказался прост в использовании для нее.

Открытки на праздники она нам с мамой, конечно не шлет, но и вопросов по функциям у нее тоже не возникает. Да и вдумайтесь сами: в Telegram много различных настроек, что иногда путаешься в них. WhatsApp не кастомизировать до неузнаваемости, но для мессенджера это не главное.

Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен: пишем о том, о чем еще никто не знает!

Гифки в Ватсапе

Да, возможно, это не самое главное, но пользователям очень нравится использовать GIF-анимации в WhatsApp в качестве ответов на сообщения. Я и сам большой фанат: в WhatsApp можно не только найти интересующую тебя гифку с каким-то персонажем, но и создать ее самому, вырезав из видео. Увы, но в Telegram такой возможности нет, не считая быстрых видео. Что приятно: качество анимаций в WhatsApp совершенно не портится при сжатии. За эту приятную фичу я ставлю жирнющий плюс мессенджеру.

Как завершить сеансы в Вотсапе

Все постоянно ругают мессенджер за то, что он не защищает данные, передавая их третьим лицам. Но в погоне за критикой в адрес WhatsApp мы иногда сами даем доступ к переписке третьим лицам, забывая завершить сеанс в приложении. Допустим, вы забыли выйти из приложения WhatsApp Desktop на рабочем компьютере: вероятность того, что ваши чаты почитает коллега где-то 50 на 50. Благо мессенджер предоставляет возможность завершить сеанс на другом устройстве прямо со смартфона, не дожидаясь, пока кто-то узнает о вас лишнего.

Почему YouTube отказался от дизлайков и правильно сделал

Отчеты о прочтении в Ватсап

Отчеты о прочтении в WhatsApp — очень классная штука, которой нет в Telegram. Однажды я даже рассказывал о том, как это помогает отдохнуть от бесконечных переписок. Суть в том, что отключив эту функцию, никто не увидит, прочитали ли вы сообщение или нет. То же самое и у вас. Зато это помогает взять тайм-аут, чтобы сформулировать ответ или не отвлекаться на сообщения в чатах в законные выходные.

Так выходит, что все больше людей переходят в Telegram: наверное, это нормально, несмотря на достоинства WhatsApp. Выживает сильнейший — сравнение явно не в пользу оппонента Telegram.