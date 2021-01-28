Пользоваться WhatsApp на некоторых устройствах скоро станет безопаснее

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Артем Сутягин 0

В этом году WhatsApp уже дал столько поводов поговорить о себе, что он буквально не сходит с главных страниц сайтов о технологиях. Он вызвал много споров по поводу обновления своей политики и условий конфиденциальности. Реакция была настолько сильной, что буквально пришлось отложить дату вступления изменений в силу и объяснить важность обновления простым пользователям. Но сейчас у нас появился более приятный повод поговорить о самом популярном мессенджере в мире. Он начал предлагать пользователям дополнительную аутентификацию, чтобы пользоваться им было еще безопаснее и чтобы никто не мог получить доступ к вашей переписке пока она на вашем компьютере. В первую очередь это касается пользователей WhatsApp Web и Desktop.

WhatsApp

WhatsApp — самый массовый мессенджер в мире

Что изменится в WhatsApp

WhatsApp в своем твите объявил о развертывании распознавания лиц и аутентификации по отпечаткам пальцев для тех, кто пользуется мессенджером через Интернет и настольные компьютеры. Для тех, кто не знает, WhatsApp помимо мобильных платформ (Android и iOS) предлагает услуги в режиме Web (через интернет-браузер) и Desktop (через отдельное приложение) на компьютерах.

На каких смартфонах WhatsApp перестал работать в этом году.

Те, кто проводят целый день за компьютером и периодически ведут переписку с друзьями/родственниками или по работе, прекрасно знают такой способ использования мессенджера. Лично для меня он намного более удобен, чем постоянное обращение к смартфону, печать на маленькой клавиатуре и отвлечение от компьютера.

WhatsApp можно пользоваться не только на компьютере

Как пользоваться WhatsApp на компьютере

Пользоваться WEB-версией WhatsApp можно на компьютерах с любыми операционными системами. Нужен только браузер и доступ на сайт web.whatsapp.com. Для использования такого способа вам надо будет авторизоваться. Для этого в приложении откройте настройки и найдите пункт с указанием ”WhatsApp Web”. Откройте его, отсканируйте QR-код на экране компьютера и готово — можно пользоваться.

Безопасность WhatsApp

WhatsApp сообщает, что с новой функцией пользователям потребуется аутентифицироваться в своих телефонах при подключении к своим учетным записям в Интернете и приложениях для компьютера.

Новые функции WhatsApp позволят удобнее отправлять видео и скрывать чаты.

Еще в 2019 году мы увидели доказательства аутентификации по отпечатку пальца на Android Beta. После нескольких этапов бета-тестирования функция дошла до финальной версии. Незадолго до этого пользователи iOS также получили аутентификацию, но это была функция Face Unlock из-за отсутствия отпечатков пальцев на новых флагманах.

WhatsApp

Разблокировка будет проводиться на смартфоне.

WhatsApp показал, что относится к версии для ПК также, как и к мобильным операционным системам, поскольку недавно в ней появилась поддержка аудио/видео звонков. Теперь новое обновление для Интернета и рабочего стола добавляет дополнительный уровень безопасности, который раньше был простым сканированием QR-кода.

WhatsApp также сообщает, что об аутентификации позаботятся соответствующие API и что у него нет доступа к биометрическим данным. Тем не менее, функция, которая в настоящее время доступна только для тестировщиков, в ближайшие дни будет развернута для пользователей смартфонов.

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Привязку к компьютеру можно будет удалить, но не очень понятно, что будет с сохранением сессии. Сейчас повторная авторизация в браузере происходит по какому-то непонятному алгоритму. Иногда ее надо проходить по несколько раз в день, а иногда она чуть ли не неделями висит, когда открываешь соответствующую страницу сайта WhatsApp.

WhatsApp

Безопасность лишней никогда не бывает.

Новые функции WhatsApp

В любом случае, лишняя защита никогда не бывает ненужной. Чем больше инструментов дается пользователям, тем лучше, но WhatsApp все равно есть, куда расти. Есть еще слишком много функций, которые надо добавить в этот мессенджер, чтобы он стал еще более популярным и востребованным. Хотя, полтора миллиарда пользователей по всему миру это уже не шутки.

Почему WhatsApp не работает на нескольких устройствах

Например, мне (уверен, что и вам) не хватает возможности использования мессенджера на нескольких устройствах, как это позволяет делать Telegram. Скорее всего, проблемы связаны с тем, что в Telegram сообщения хранятся на сервере и там же структурируются. Когда вы заходите с нового устройства, они просто подкачиваются и все.

telegram

Что выбираете вы? Если что, в Telegram у нас есть свой канал.

WhatsApp имеет функцию резервных копий, но каждое отдельное сообщение сначала хранится на смартфоне и только во время синхронизации (если она делается) попадает на сервер. При таком подходе использование нескольких устройств действительно может быть затруднено.

Почему не нужно пользоваться исчезающими сообщениями в WhatsApp

Только представьте, что вы зашли с планшета, а телефон вне зоны доступа. Вы начинаете переписываться, а потом в эту переписку надо как-то засунуть сообщения с телефона, который вышел в Сеть. Это все очень сложно и является скорее особенностью структуры WhatsApp, которую учли создатели новых мессенджеров.

Посмотрим, что будет дальше, и как разработчики улучшат мессенджер, но пока их стремление развиваться, которое долгое время было не так заметно, очень похвально.

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