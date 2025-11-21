Попробовал ИИ-браузер Comet для Android, который сам гуглит и заказывает товары с ВБ. Я в шоке, но доволен

Компания Perplexity AI выпустила на Android собственный ИИ-браузер Comet, который ранее появился для ПК. Приложение оснащено голосовым ассистентом на русском языке, а также функцией ИИ-агента для выполнения различных небольших заданий. Есть много интересных фишек, которые уже сейчас работают очень неплохо, хоть и не так, как хотелось бы.

Интерфейс Comet от Perplexity не сильно отличается от Chrome, Firefox и остальных браузеров для Android. Выделяется он на их фоне разве что наличием кнопки ИИ-помощника. С его помощью действительно можно быстро найти и воспроизвести видео на YouTube, причем даже голосом — не беря телефон в руки. Или музыку, но в некоторых сервисах ИИ-агент Perplexity не срабатывает, о чем уведомляет. Также в Comet встроен блокировщик рекламы, который не пропускает ни единого баннера.

Главную страницу можно модифицировать, закрепив виджеты с часами, погодой и даже игрой Wormhole. Получается круто: у вас есть еще одно виртуальное пространство внутри смартфона. Управление ассистентом в браузере отображается в окошке снизу, которое можно растянуть почти на половину экрана. Там можно отключать микрофон и голос ИИ или менять последний в настройках.

Ассистента Perplexity в Comet можно перебивать без дополнительных команд. Он запоминает контекст, поэтому дополнительных уточнений не требуется. Он знает русский язык, но часто перескакивает на английский. ИИ-агент в Comet умеет пересказывать содержимое сайтов или видео, находить ключевые слова или определенную информацию и делать короткое резюме. Можно на ходу сравнить товары и получить на них ссылки.

А вот некоторые задания ИИ в браузере Comet пока не в силах выполнить. Например, добавить какой-либо товар в корзину он так и не смог. Во-первых, это очень долго, хотя видно весь ход мыслей отображается на экране. А во-вторых, если он переходит на условный Ozon или другой сайт, приложение открывается у вас на телефоне. Так или иначе, заказ ты вынужден делать сам, нажимая кнопку «Добавить». С другой стороны, если сильно занят, Perplexity в браузере Comet можно доверить поиск, сэкономив время.

Браузер Comet для Android определенно пригодится всем, у кого не хватает времени на шопинг. ИИ-функции может и не нужны на постоянной основе, но время от времени могут быть полезны. Тем более, что все они доступны в России без ограничений, само приложение работает довольно быстро и приложение не сильно расходует оперативку. Поэтому попробовать точно стоит.

Comet для Android

