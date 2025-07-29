Попробовал официальное приложение с нейросетью GigaChat от Сбера. Чем оно отличается от ChatGPT?

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Герман Вологжанин

Российские нейросети стали появляться почти сразу же после релиза ChatGPT, и GigaChat от Сбера был одной из первых ласточек. Отечественный ИИ вышел еще 2 года назад, но изначально был доступен только ограниченному кругу пользователей и долгое время не имел собственного приложения. Недавно оно все-таки вышло, и теперь пользоваться GigaChat стало намного удобнее. Но насколько российская нейросеть конкурентоспособна на фоне западных аналогов?

Попробовал официальное приложение с нейросетью GigaChat от Сбера. Чем оно отличается от ChatGPT? Разберемся, стоит ли качать GigaChat на Android. Фото.

Разберемся, стоит ли качать GigaChat на Android

Где скачать приложение GigaChat

Приложение GigaChat доступно для скачивания в российском магазине RuStore. В Google Play его нет. Вероятная причина — санкции США в отношении Сбера, владеющего нейросетью.

Скачать GigaChat

Также GigaChat доступен через ботов в Telegram и MAX, а еще он интегрирован в приложение Сбера и умные устройства компании. То есть российский ИИ уже является весьма распространенным. Весь вопрос в его эффективности и удобстве.

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Как использовать GigaChat от Сбера

Приложение встречает пользователя главным экраном с чатом, куда можно отправить свой запрос. Поддерживается голосовой ввод, а также функция прикрепления файлов и три функции поиска: «Искать в интернете», «Провести исследование» и «Провести рассуждение».

Как использовать GigaChat от Сбера. У приложения простой и понятный интерфейс. Фото.

У приложения простой и понятный интерфейс

Во вкладке «Мои чаты» хранится вся переписка с ИИ, которую при желании можно почистить. А в разделе «Полезное» доступны интересные промты (шаблоны запросов) для создания открыток и песен, сочинения сказок и пересказа видео.

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Что умеет GigaChat? В целом, все то же, что и ChatGPT:

  • писать тексты и составлять планы;
  • решать математические и логические задачи, а также исправлять ошибки в тексте;
  • обучать предметам и выступать в роли переводчика;
  • анализировать картинки и документы;
  • создавать изображения по запросу;
  • писать и проверять программный код.

Отвечает GigaChat так же быстро, а вся разница заключается в качестве ответов. Я попросил российскую нейросеть и ChatGPT рассказать о разнице флагманов и субфлагманов в контексте смартфонов. Ответ американского ИИ предсказуемо оказался более развернутым, понятным и правильным. ChatGPT подробно рассказал о разнице, приведя в качестве примеров смартфоны 2024 года, в то время как GigaChat ограничился общими словами и привел не совсем корректные примеры, отнеся к субфлагманам, например, Redmi Note 12 Turbo — недорогую модель, вышедшую еще в начале 2023 года.

Как использовать GigaChat от Сбера. Ответ GigaChat короткий, не слишком корректный и точный. Фото.

Ответ GigaChat короткий, не слишком корректный и точный

Как использовать GigaChat от Сбера. Развернутый ответ ChatGPT без фактических ошибок. Фото.

Развернутый ответ ChatGPT без фактических ошибок

С анализом нашего текста о разнице флагманов и субфлагманов обе нейросети справились хорошо, а вот более-менее корректно изобразить смартфон смог только ChatGPT. Российская нейросеть отказывается рисовать картинки в горизонтальной ориентации, делая их исключительно квадратными.

Как использовать GigaChat от Сбера. ChatGPT (справа) лучше рисует картинки. Фото.

ChatGPT (справа) лучше рисует картинки

Наконец, я попросил нейронки распознать модель смартфона на скриншоте страницы интернет-магазина. Оба ИИ ошиблись и начали убеждать меня в том, что это не Xiaomi 15, а Xiaomi 13 и Xiaomi 13T. То ли данные у них не слишком актуализированы, то ли таков нынешний уровень искусственного интеллекта.

Как использовать GigaChat от Сбера. Актуальную модель смартфона не смогла определить ни одна нейросеть. Фото.

Актуальную модель смартфона не смогла определить ни одна нейросеть

Как бы то ни было, в сравнении GigaChat и ChatGPT победу одерживает американская нейронка. Она дает более точные и подробные ответы, допуская меньше ошибок.

Стоит ли качать GigaChat

Если вы уже пользуетесь ChatGPT, Grok или DeepSeek в рабочих/учебных целях, то нет смысла качать GigaChat. Но, если вы до сих пор не знакомы с нейросетями и хотите с ними подружиться, лучшим вариантом для старта может стать именно ИИ от Сбера.

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У приложения GigaChat есть два главных достоинства. Во-первых, оно доступно на территории России и не требует подмены IP-адреса для запуска, как в случае с Grok и ChatGPT. Во-вторых, сам интерфейс приложения более дружелюбный для новичков: есть много подсказок, а также красиво оформленные промты (запросы), которые помогут оценить ИИ.

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