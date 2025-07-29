Попробовал официальное приложение с нейросетью GigaChat от Сбера. Чем оно отличается от ChatGPT?

Российские нейросети стали появляться почти сразу же после релиза ChatGPT, и GigaChat от Сбера был одной из первых ласточек. Отечественный ИИ вышел еще 2 года назад, но изначально был доступен только ограниченному кругу пользователей и долгое время не имел собственного приложения. Недавно оно все-таки вышло, и теперь пользоваться GigaChat стало намного удобнее. Но насколько российская нейросеть конкурентоспособна на фоне западных аналогов?

Где скачать приложение GigaChat

Приложение GigaChat доступно для скачивания в российском магазине RuStore. В Google Play его нет. Вероятная причина — санкции США в отношении Сбера, владеющего нейросетью.

Скачать GigaChat

Также GigaChat доступен через ботов в Telegram и MAX, а еще он интегрирован в приложение Сбера и умные устройства компании. То есть российский ИИ уже является весьма распространенным. Весь вопрос в его эффективности и удобстве.

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Как использовать GigaChat от Сбера

Приложение встречает пользователя главным экраном с чатом, куда можно отправить свой запрос. Поддерживается голосовой ввод, а также функция прикрепления файлов и три функции поиска: «Искать в интернете», «Провести исследование» и «Провести рассуждение».

Во вкладке «Мои чаты» хранится вся переписка с ИИ, которую при желании можно почистить. А в разделе «Полезное» доступны интересные промты (шаблоны запросов) для создания открыток и песен, сочинения сказок и пересказа видео.

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Что умеет GigaChat? В целом, все то же, что и ChatGPT:

писать тексты и составлять планы;

решать математические и логические задачи, а также исправлять ошибки в тексте;

обучать предметам и выступать в роли переводчика;

анализировать картинки и документы;

создавать изображения по запросу;

писать и проверять программный код.

Отвечает GigaChat так же быстро, а вся разница заключается в качестве ответов. Я попросил российскую нейросеть и ChatGPT рассказать о разнице флагманов и субфлагманов в контексте смартфонов. Ответ американского ИИ предсказуемо оказался более развернутым, понятным и правильным. ChatGPT подробно рассказал о разнице, приведя в качестве примеров смартфоны 2024 года, в то время как GigaChat ограничился общими словами и привел не совсем корректные примеры, отнеся к субфлагманам, например, Redmi Note 12 Turbo — недорогую модель, вышедшую еще в начале 2023 года.

С анализом нашего текста о разнице флагманов и субфлагманов обе нейросети справились хорошо, а вот более-менее корректно изобразить смартфон смог только ChatGPT. Российская нейросеть отказывается рисовать картинки в горизонтальной ориентации, делая их исключительно квадратными.

Наконец, я попросил нейронки распознать модель смартфона на скриншоте страницы интернет-магазина. Оба ИИ ошиблись и начали убеждать меня в том, что это не Xiaomi 15, а Xiaomi 13 и Xiaomi 13T. То ли данные у них не слишком актуализированы, то ли таков нынешний уровень искусственного интеллекта.

Как бы то ни было, в сравнении GigaChat и ChatGPT победу одерживает американская нейронка. Она дает более точные и подробные ответы, допуская меньше ошибок.

Стоит ли качать GigaChat

Если вы уже пользуетесь ChatGPT, Grok или DeepSeek в рабочих/учебных целях, то нет смысла качать GigaChat. Но, если вы до сих пор не знакомы с нейросетями и хотите с ними подружиться, лучшим вариантом для старта может стать именно ИИ от Сбера.

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У приложения GigaChat есть два главных достоинства. Во-первых, оно доступно на территории России и не требует подмены IP-адреса для запуска, как в случае с Grok и ChatGPT. Во-вторых, сам интерфейс приложения более дружелюбный для новичков: есть много подсказок, а также красиво оформленные промты (запросы), которые помогут оценить ИИ.