Несмотря на всеобщий переход на стриминг, локальные плееры для Андроид никуда не делись. Кто-то хранит редкие записи, которых нет на стримингах, кто-то коллекционирует FLAC, а кто-то просто не хочет зависеть от интернета. У некоторых брендов предустановленный плеер толковый — например, мы уже рассказывали про классные функции приложения Музыка Xiaomi. Но если у вас не Xiaomi или хочется большего, нормальный сторонний плеер решает сразу несколько задач. Собрал пять приложений для музыки, которые стоит попробовать.

Oto Music — минималистичный плеер для Андроид с Material You

Oto Music — это приложение, которое идеально вписывается в современную экосистему Android благодаря дизайну Material You. Интерфейс выглядит так, будто его сделали в дизайн-студии Google: плавные анимации, адаптивные цвета, аккуратные виджеты. При этом музыкальное приложение остаётся лёгким и занимает мало места на телефоне, что редкость среди полноценных плееров.

Из функций на борту: поддержка Android Auto и Chromecast, синхронизированные тексты песен, встроенный эквалайзер, таймер сна, ReplayGain, редактор тегов и пять виджетов. Базовая версия бесплатна, но за пару долларов можно разблокировать Oto Music+ с 10-полосным эквалайзером и дополнительными темами. Если вы часто слушаете музыку на телефоне и хотите красивый, быстрый плеер без перегруза — Oto Music оптимальный выбор.

Oto Music

KMPlayer — универсальный плеер для аудио и видео

KMPlayer — это медиаплеер от корейской компании, который умеет воспроизводить практически все современные аудио- и видеоформаты. Это не чисто музыкальный плеер, а универсальный комбайн: он одинаково хорошо справится с FLAC-альбомом, фильмом в MKV или видео с YouTube. Для тех, кто не хочет держать два-три разных проигрывателя на смартфоне, это удобный компромисс.

Также есть передача файлов по Wi-Fi между телефоном и компьютером, воспроизведение из облачных сервисов и сетевых источников через FTP, SMB и WebDAV. Кстати, если вы планируете серьёзно слушать музыку офлайн через KMPlayer с наушниками, имеет смысл заранее разобраться с настройками звука — про это подробно написано в нашей статье как улучшить звук наушников на Андроиде. Основной недостаток приложения — реклама в бесплатной версии, и интерфейс всё-таки заточен больше под видео, чем под управление большой музыкальной библиотекой.

KMPlayer

Lark Player — стильный плеер для Андроид с плавающим окном

Lark Player — это бесплатный офлайн-плеер для музыки и видео, который поддерживает все основные форматы и, по данным разработчиков, используется более чем 100 миллионами пользователей по всему миру. По функционалу это нечто среднее между лёгким плеером и универсальным медиакомбайном — умеет и в аудио, и в видео, при этом не выглядит перегруженным.

На борту эквалайзер с готовыми пресетами для Classical, Dance, Folk, Heavy Metal, Hip-hop, Jazz, Pop и Rock, поддержка MP3, WAV, FLAC, AAC, M4A, а из видео — MP4, 3GP и MKV. Киллер-фича — плавающее окно, размер и положение которого можно свободно настраивать, чтобы слушать музыку или смотреть видео параллельно с другими задачами. Есть таймер сна, установка трека в качестве рингтона, офлайн-тексты песен и дневная/ночная темы. Минус один — реклама в бесплатной версии, но она не агрессивная.

Lark Player

Simple Music Player — минималистичный плеер без рекламы и слежки

Если честно, Simple Music Player — это мой краш из всех приложений. Секрет в том, что это максимально простой плеер для телефона, чтобы слушать музыку офлайн без рекламы и лишних разрешений. Это открытое и бесплатное приложение без рекламы с настраиваемым виджетом и таймером сна.

Плеер работает полностью офлайн, не собирает и не передаёт данные третьим лицам, имеет легкий дизайн с тёмной темой и настраиваемыми цветами интерфейса. На борту эквалайзер с пресетами под разные жанры, менеджер плейлистов, редактирование информации о треках и управление через наушники. Идеально для тех, кому важна приватность, кто не хочет видеть рекламу и ценит минимализм — никаких рекомендаций, никаких ненужных фич, просто ваша музыка.

Simple Music Player

GoneMAD Music Player — плеер для Андроид с поддержкой всех форматов

GoneMAD Music Player — это функциональный и гибко настраиваемый офлайн-плеер для Android. Если остальные приложения для музыки в подборке — про простоту, то это полная противоположность. Здесь можно настроить буквально всё: динамические темы, жесты, собственные цветовые сочетания, управление наушниками и Bluetooth-устройствами.

По форматам — один из лидеров: поддерживает AAC, MP3, OGG, FLAC, Opus, TTA, APE, WV, MPC, ALAC, WAV, WMA и другие. Плюс тексты песен, кроссфейд, умные плейлисты, режим автоматического DJ и поддержка Android Auto. Раньше был платным, сейчас модель изменилась — бесплатно с рекламой, плюс можно разово заплатить за удаление рекламы. Кривая обучения крутая, зато подстроить под себя можно абсолютно всё. Если хотите выжать максимум из звука, параллельно почитайте зачем настраивать эквалайзер в смартфоне — с GoneMAD эти знания пригодятся как нигде.

GoneMAD Music Player

Какой плеер для Android выбрать именно вам

На самом деле, приложений для музыки на Android в Google Play сотни — от совсем безымянных поделок до монстров уровня какого-нибудь AIMP. Но те пять приложений, что мы разобрали выше, реально входят в топ и закрывают почти любые сценарии использования.

Если хотите красивый, лёгкий и современный плеер без перегруза функциями — берите Oto Music , он идеально ложится на свежие версии Android.

, он идеально ложится на свежие версии Android. Если нужен плеер для музыки и видео в одном приложении — смотрите в сторону KMPlayer , особенно если часто гоняете файлы между телефоном и ПК.

, особенно если часто гоняете файлы между телефоном и ПК. Для тех, кто любит многозадачность и хочет слушать музыку офлайн параллельно с другими приложениями через плавающее окно, оптимален Lark Player .

параллельно с другими приложениями через плавающее окно, оптимален . Если вы сторонник приватности и минимализма, не выносите рекламу и не хотите лишних разрешений — ваш выбор Simple Music Player (или его актуальная реинкарнация Fossify Music Player).

(или его актуальная реинкарнация Fossify Music Player). А если вы готовы потратить вечер на настройку, но получить плеер, подогнанный идеально под себя, — ставьте GoneMAD Music Player, альтернатив по уровню кастомизации у него почти нет.

А каким плеером пользуетесь вы сами? Расскажите в нашем Телеграм-чате — интересно, кто остался верен офлайн-музыке, а кто давно перешёл на стриминги.