Несмотря на всеобщий переход на стриминг, локальные плееры для Андроид никуда не делись. Кто-то хранит редкие записи, которых нет на стримингах, кто-то коллекционирует FLAC, а кто-то просто не хочет зависеть от интернета. У некоторых брендов предустановленный плеер толковый — например, мы уже рассказывали про классные функции приложения Музыка Xiaomi. Но если у вас не Xiaomi или хочется большего, нормальный сторонний плеер решает сразу несколько задач. Собрал пять приложений для музыки, которые стоит попробовать.

Выбираем лучший офлайн-плеер для телефона. Фото.

Выбираем лучший офлайн-плеер для телефона

Oto Music — минималистичный плеер для Андроид с Material You

Oto Music — это приложение, которое идеально вписывается в современную экосистему Android благодаря дизайну Material You. Интерфейс выглядит так, будто его сделали в дизайн-студии Google: плавные анимации, адаптивные цвета, аккуратные виджеты. При этом музыкальное приложение остаётся лёгким и занимает мало места на телефоне, что редкость среди полноценных плееров.

Минималистичный плеер подойдет для слабых смартфонов. Фото.

Минималистичный плеер подойдет для слабых смартфонов

Из функций на борту: поддержка Android Auto и Chromecast, синхронизированные тексты песен, встроенный эквалайзер, таймер сна, ReplayGain, редактор тегов и пять виджетов. Базовая версия бесплатна, но за пару долларов можно разблокировать Oto Music+ с 10-полосным эквалайзером и дополнительными темами. Если вы часто слушаете музыку на телефоне и хотите красивый, быстрый плеер без перегруза — Oto Music оптимальный выбор.

KMPlayer — универсальный плеер для аудио и видео

KMPlayer — это медиаплеер от корейской компании, который умеет воспроизводить практически все современные аудио- и видеоформаты. Это не чисто музыкальный плеер, а универсальный комбайн: он одинаково хорошо справится с FLAC-альбомом, фильмом в MKV или видео с YouTube. Для тех, кто не хочет держать два-три разных проигрывателя на смартфоне, это удобный компромисс.

Довольно неплохой проигрыватель с массой встроенных функций. Фото.

Довольно неплохой проигрыватель с массой встроенных функций

Также есть передача файлов по Wi-Fi между телефоном и компьютером, воспроизведение из облачных сервисов и сетевых источников через FTP, SMB и WebDAV. Кстати, если вы планируете серьёзно слушать музыку офлайн через KMPlayer с наушниками, имеет смысл заранее разобраться с настройками звука — про это подробно написано в нашей статье как улучшить звук наушников на Андроиде. Основной недостаток приложения — реклама в бесплатной версии, и интерфейс всё-таки заточен больше под видео, чем под управление большой музыкальной библиотекой.

Lark Player — стильный плеер для Андроид с плавающим окном

Lark Player — это бесплатный офлайн-плеер для музыки и видео, который поддерживает все основные форматы и, по данным разработчиков, используется более чем 100 миллионами пользователей по всему миру. По функционалу это нечто среднее между лёгким плеером и универсальным медиакомбайном — умеет и в аудио, и в видео, при этом не выглядит перегруженным.

Прикольная анимация при прокрутке музыки возникает на строке прогресса. Фото.

Прикольная анимация при прокрутке музыки возникает на строке прогресса

На борту эквалайзер с готовыми пресетами для Classical, Dance, Folk, Heavy Metal, Hip-hop, Jazz, Pop и Rock, поддержка MP3, WAV, FLAC, AAC, M4A, а из видео — MP4, 3GP и MKV. Киллер-фича — плавающее окно, размер и положение которого можно свободно настраивать, чтобы слушать музыку или смотреть видео параллельно с другими задачами. Есть таймер сна, установка трека в качестве рингтона, офлайн-тексты песен и дневная/ночная темы. Минус один — реклама в бесплатной версии, но она не агрессивная.

Simple Music Player — минималистичный плеер без рекламы и слежки

Если честно, Simple Music Player — это мой краш из всех приложений. Секрет в том, что это максимально простой плеер для телефона, чтобы слушать музыку офлайн без рекламы и лишних разрешений. Это открытое и бесплатное приложение без рекламы с настраиваемым виджетом и таймером сна.

Лучший плеер из всех благодаря простому дизайну. Здесь даже нет экрана воспроизведения, он заменен строкой снизу. Фото.

Лучший плеер из всех благодаря простому дизайну. Здесь даже нет экрана воспроизведения, он заменен строкой снизу

Плеер работает полностью офлайн, не собирает и не передаёт данные третьим лицам, имеет легкий дизайн с тёмной темой и настраиваемыми цветами интерфейса. На борту эквалайзер с пресетами под разные жанры, менеджер плейлистов, редактирование информации о треках и управление через наушники. Идеально для тех, кому важна приватность, кто не хочет видеть рекламу и ценит минимализм — никаких рекомендаций, никаких ненужных фич, просто ваша музыка.

GoneMAD Music Player — плеер для Андроид с поддержкой всех форматов

GoneMAD Music Player — это функциональный и гибко настраиваемый офлайн-плеер для Android. Если остальные приложения для музыки в подборке — про простоту, то это полная противоположность. Здесь можно настроить буквально всё: динамические темы, жесты, собственные цветовые сочетания, управление наушниками и Bluetooth-устройствами.

В GoneMAD есть режим расширенных настроек, благодаря которому открываются дополнительные возможности. Фото.

В GoneMAD есть режим расширенных настроек, благодаря которому открываются дополнительные возможности

По форматам — один из лидеров: поддерживает AAC, MP3, OGG, FLAC, Opus, TTA, APE, WV, MPC, ALAC, WAV, WMA и другие. Плюс тексты песен, кроссфейд, умные плейлисты, режим автоматического DJ и поддержка Android Auto. Раньше был платным, сейчас модель изменилась — бесплатно с рекламой, плюс можно разово заплатить за удаление рекламы. Кривая обучения крутая, зато подстроить под себя можно абсолютно всё. Если хотите выжать максимум из звука, параллельно почитайте зачем настраивать эквалайзер в смартфоне — с GoneMAD эти знания пригодятся как нигде.

Какой плеер для Android выбрать именно вам

На самом деле, приложений для музыки на Android в Google Play сотни — от совсем безымянных поделок до монстров уровня какого-нибудь AIMP. Но те пять приложений, что мы разобрали выше, реально входят в топ и закрывают почти любые сценарии использования.

  • Если хотите красивый, лёгкий и современный плеер без перегруза функциями — берите Oto Music, он идеально ложится на свежие версии Android.
  • Если нужен плеер для музыки и видео в одном приложении — смотрите в сторону KMPlayer, особенно если часто гоняете файлы между телефоном и ПК.
  • Для тех, кто любит многозадачность и хочет слушать музыку офлайн параллельно с другими приложениями через плавающее окно, оптимален Lark Player.
  • Если вы сторонник приватности и минимализма, не выносите рекламу и не хотите лишних разрешений — ваш выбор Simple Music Player (или его актуальная реинкарнация Fossify Music Player).
  • А если вы готовы потратить вечер на настройку, но получить плеер, подогнанный идеально под себя, — ставьте GoneMAD Music Player, альтернатив по уровню кастомизации у него почти нет.

А каким плеером пользуетесь вы сами? Расскажите в нашем Телеграм-чате — интересно, кто остался верен офлайн-музыке, а кто давно перешёл на стриминги.