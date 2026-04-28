Я родился в 1995 году — в тот самый год, когда Microsoft выпустила Windows 95. Оценить эту операционную систему в момент выхода я, разумеется, не смог: тогда меня больше интересовали совершенно другие вещи. Зато в 2026 году я наконец познакомился с Windows 95 — прямо на своем Xiaomi. Без перепрошивки, без root, без каких-либо сложных манипуляций. Если хочется поменять оформление Android на что-то нестандартное, то способов хватает, но я выбрал самый неожиданный.

Лаунчер Windows 95 для Android

Главный герой этой истории — приложение Launcher95. Это лаунчер Windows 95, который превращает рабочий стол Android в точную копию классической операционной системы Microsoft: с кнопкой «Пуск», панелью задач внизу экрана, оконным интерфейсом и характерными пиксельными иконками.

Приложение доступно в Google Play. Никаких APK из сторонних источников, никакого ADB. Просто находите, скачиваете и устанавливаете. Среди лучших лаунчеров для Android Launcher95 стоит отдельно, но в отдельном материале собраны варианты на любой вкус.

Скачать Launcher95

Вот как скачать Launcher95:

Откройте Google Play на своем Android-смартфоне. В строке поиска введите «Launcher95». Найдите приложение с иконкой в стиле Windows 95 и нажмите «Установить». Дождитесь завершения установки.

После установки приложение Launcher95 появится в списке приложений, но рабочий стол сам по себе не изменится — нужно выставить его лаунчером по умолчанию. Об этом в следующем разделе.

Как настроить лаунчер на Android

Чтобы поменять лаунчер на телефоне, нужно сделать Launcher95 приложением по умолчанию для рабочего стола. На разных смартфонах путь к этой настройке немного отличается, но общий принцип одинаковый:

Откройте «Настройки» на смартфоне. Перейдите в раздел «Приложения» или «Управление приложениями». Найдите пункт «Приложения по умолчанию». Выберите вкладку «Рабочий стол» или «Домашний экран». В списке доступных лаунчеров выберите Launcher95.

Первое впечатление именно такое, которого ждешь. Серый рабочий стол, пиксельные иконки, кнопка «Пуск» в левом нижнем углу. Рабочий стол Android в этот момент выглядит как скриншот из 1995 года.

Что умеет Windows 95 на Android

Windows 95 на телефоне через Launcher95 — это не просто тема оформления. Приложение воспроизводит интерфейс с неожиданной точностью. Вот что реально работает:

кнопка «Пуск» открывает меню в стиле Windows 95 (с программами, настройками и кнопкой завершения работы);

панель задач внизу экрана отображает запущенные приложения и системные часы;

иконки на рабочем столе можно перемещать, переименовывать и организовывать как на настоящем ПК;

папки открываются в отдельных «окнах» в духе Проводника Windows;

уведомления Android интегрированы в панель задач (не торчат сверху, а появляются снизу как системный трей);

встроенный «Блокнот» работает как полноценный текстовый редактор.

Отдельно порадовали звуки. Launcher95 воспроизводит оригинальные системные звуки Windows 95: тот самый звук запуска, клики по иконкам, открытие окон. Это добивает ностальгию окончательно. Даже если вы, как я, застали эту эпоху лишь краем.

Настроить лаунчер на Android дополнительно можно через меню «Пуск — Настройки» внутри самого Launcher95. Там регулируются размер иконок, прозрачность панели задач и поведение рабочего стола. Кстати, пока изучал все возможности, вспомнил, что Android умеет немало неочевидного — про полезные функции смартфонов, о которых многие не знают, писал отдельно.

Как сделать Windows XP на Android

Теперь честное признание. Windows 95 на Android — это круто, но моей первой реальной операционной системой была Windows XP. Именно на ней я открывал браузер, играл в игры и впервые столкнулся с вирусами. Ностальгия по XP у меня значительно более личная.

Оказывается, лаунчер Launcher95 это предусмотрел. Внутри приложения есть переключение тем оформления — и одна из них это Windows XP с характерным синим оформлением, зеленым фоном «Луг» и скруглёнными кнопками в духе 2001 года. Чтобы сделать Windows XP на телефоне:

Нажмите кнопку «Пуск» на рабочем столе Launcher95. В меню выберите пункт «Темы» или «Themes». Выберите тему «Theme XP». Рабочий стол мгновенно переключится на оформление Windows XP — с характерными иконками, обоями «Луг» и синей панелью задач.

Лаунчер Windows XP выглядит даже убедительнее Windows 95, потому что XP все-таки запомнилась большему числу людей и узнается мгновенно. Показал скриншот знакомым, и никто сразу не понял, что это телефон. Главное — делать все через Launcher95, а не какое-то левое приложение, иначе велик риск поймать какой-нибудь вирус на Android.

Поменять рабочий стол на телефоне обратно на стандартный Android так же просто: зайдите в «Настройки — Приложения — Приложения по умолчанию — Рабочий стол» и выберите стандартный лаунчер вашего устройства. Launcher95 никуда не денется — он останется установленным, и вернуться к нему можно в любой момент.

Лаунчер Android в виде Windows 95 или XP — это не для ежедневного использования. Но для ностальгии, для эксперимента или просто чтобы удивить знакомых, однозначно стоит попробовать. Тем более что весь процесс от скачивания до первого «Пуска» занимает меньше пяти минут.