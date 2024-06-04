Процессор моего смартфона оказался мощнее, чем у электрокара за 10 миллионов. Вот как я это узнал

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Герман Вологжанин

В прошлом году мы сравнивали производительность ПК и смартфонов. У многих людей это вызвало негодование в духе «Да как вы вообще посмели, это же совершенно разные устройства»! Ну а мы решили поднять планку, сравнив производительность смартфонов и автомобилей. Что? Как? Вы в своем уме? Да, все необходимые справки на месте, и, в конце концов, вам шашечки или ехать? То-то же! Сейчас все ваше недоумение спадет, и вы откроете для себя страшную тайну: оказывается, смартфоны мощнее автомобилей.

Процессор моего смартфона оказался мощнее, чем у электрокара за 10 миллионов. Вот как я это узнал. Теперь есть повод похвастаться своим смартфоном перед владельцем дорогого авто. Фото.

Теперь есть повод похвастаться своим смартфоном перед владельцем дорогого авто

Что такое AnTuTu

Почти каждому человеку, регулярно следящему за новинками на рынке смартфонов, известно приложение AnTuTu, о котором мы рассказывали в отдельном материале. Это китайский бенчмарк, оценивающий несколько параметров производительности мобильных устройств на Android и iOS:

  • вычислительные способности процессора;
  • мощность встроенного видеоускорителя;
  • скоростные возможности памяти;
  • общий пользовательский опыт.

Исходя из результатов десятков разнонаправленных тестов, устройство получает общий балл, нередко попадающий на рекламные постеры производителей смартфонов. Ведь результат в AnTuTu — это своего рода показатель мощности той или иной модели.

Что такое AnTuTu. Владельцы POCO X6 Pro, теперь у вас появился повод заявить, что ваш смартфон круче самого дорогого электрокара. Фото.

Владельцы POCO X6 Pro, теперь у вас появился повод заявить, что ваш смартфон круче самого дорогого электрокара

Казалось бы, при чем тут автомобили и электрокары? Что общего они имеют со смартфонами, лежащими в наших карманах? А все очень просто: современные машины оснащены мультимедийными системами, которые имеют собственный процессор, встроенную и оперативную память, а еще, как правило, работают на базе операционной системы Android. Это крутое комбо заставило авторов известного бенчмарка создать собственное приложение для тачек чтобы автолюбители смогли мериться не только «лошадями», но и «попугаями».

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Самые мощные автомобили по версии AnTuTu

Конечно, производительность мультимедийной системы в AnTuTu — это, мягко говоря, не главная характеристика автомобиля. Но, согласитесь, интересная, ведь она помимо прочего поможет нам узнать, какое железо установлено в машине, и в дальнейшем сравнить его возможности со способностями смартфонов. Тем более, что недавно появился новый рейтинг автомобилей в AnTuTu, куда преимущественно вошли электрокары:

  • Zeerk 007 (Snapdragon 8295, 22/128 ГБ) — 1 075 244 балла;
  • Xpeng X9 (Snapdragon 8295, 16/128 ГБ) — 965 631 балл;
  • Mercedes-Benz E (Snapdragon 8295, 18/256 ГБ) — 963 130 баллов;
  • Xiaomi SU7 (Snapdragon 8295, 12/128 ГБ) — 957 833 балла;
  • Lynk & Co 06 EM-P (Dragon Eagle 1, 16/128 ГБ) — 535 024 балла;
  • Xpeng P7i (Snapdragon 8155, 12/128 ГБ) — 525 686 баллов;
  • Xpeng G6 (Snapdragon 8155, 12/128 ГБ) — 485 981 балл;
  • Lynk & Co 08 EM-P (Dragon Eagle One, 12/128 ГБ) — 484 429 баллов;
  • Wey Latte DHT-PHEV (Snapdragon 8155, 8/64 ГБ) — 448 850 баллов;
  • 2023 NIO ET7 (Snapdragon 8155, 8/64 ГБ) — 446 721 балл.

В лидерах рейтинга электрокары, чьи мультимедийные системы работают на базе процессора Snapdragon 8295. В смартфонах его не встретишь, поскольку для автомобилей важна не столько трассировка лучей в играх или поддержка 200-мегапиксельных камер, сколько возможность проецирования изображения на дополнительные экраны и способности искусственного интеллекта в области распознавания голоса владельца.

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Почему смартфон мощнее автомобиля

Несмотря на совершенно разные процессоры и решаемые ими задачи, почему бы нам не сравнить мощность телефона и автомобиля? Я только за! Тем более, что мой отнюдь не новый Xiaomi 12T Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 набирает в AnTuTu 1 292 951 балл, опережая Zeerk 007 за 6 миллионов рублей и даже Mercedes E-класса.

Почему смартфон мощнее автомобиля. Владельцы дорогих электрокаров, что с лицом? Фото.

Владельцы дорогих электрокаров, что с лицом?

Как говорится, зачем платить больше, когда есть Xiaomi? Так что срочно продаем свои мерседесы, бентли и лексусы, а на вырученные деньги покупаем Xiaomi 14, поскольку он набирает в AnTuTu 1 938 649 баллов, а не какой-то жалкий миллион!

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Как узнать производительность автомобиля в AnTuTu

Шутки шутками, а возможность оценки мощности мультимедийной системы автомобиля — вещь интересная и потенциально очень полезная. Как ни крути, а именно процессор машины позволяет производителю реализовать полезные функции от автопилота до проекции интерфейса на лобовое стекло, и в эпоху бурного развития искусственного интеллекта интересных фишек станет только больше.

Как узнать производительность автомобиля в AnTuTu. Ждем выхода автомобильной версии AnTuTu за пределами Китая. Фото.

Ждем выхода автомобильной версии AnTuTu за пределами Китая

AnTuTu для автомобилей можно скачать на официальном сайте бенчмарка в виде APK-файла. Так что теперь каждый, кто ежедневно вынужден трястись в переполненном «Богдане», утрет нос владельцу Mercedes-Benz E-класса, просто показав через окно автобуса, сколько баллов в AnTuTu набирает POCO X6 Pro. Ну а хозяин «мерса» будет вынужден принять поражение, ведь отныне китайский бенчмарк выводит на чистую воду в том числе и автомобили!

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