Процессор моего смартфона оказался мощнее, чем у электрокара за 10 миллионов. Вот как я это узнал

В прошлом году мы сравнивали производительность ПК и смартфонов. У многих людей это вызвало негодование в духе «Да как вы вообще посмели, это же совершенно разные устройства»! Ну а мы решили поднять планку, сравнив производительность смартфонов и автомобилей. Что? Как? Вы в своем уме? Да, все необходимые справки на месте, и, в конце концов, вам шашечки или ехать? То-то же! Сейчас все ваше недоумение спадет, и вы откроете для себя страшную тайну: оказывается, смартфоны мощнее автомобилей.

Что такое AnTuTu

Почти каждому человеку, регулярно следящему за новинками на рынке смартфонов, известно приложение AnTuTu, о котором мы рассказывали в отдельном материале. Это китайский бенчмарк, оценивающий несколько параметров производительности мобильных устройств на Android и iOS:

вычислительные способности процессора;

мощность встроенного видеоускорителя;

скоростные возможности памяти;

общий пользовательский опыт.

Исходя из результатов десятков разнонаправленных тестов, устройство получает общий балл, нередко попадающий на рекламные постеры производителей смартфонов. Ведь результат в AnTuTu — это своего рода показатель мощности той или иной модели.

Казалось бы, при чем тут автомобили и электрокары? Что общего они имеют со смартфонами, лежащими в наших карманах? А все очень просто: современные машины оснащены мультимедийными системами, которые имеют собственный процессор, встроенную и оперативную память, а еще, как правило, работают на базе операционной системы Android. Это крутое комбо заставило авторов известного бенчмарка создать собственное приложение для тачек чтобы автолюбители смогли мериться не только «лошадями», но и «попугаями».

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Самые мощные автомобили по версии AnTuTu

Конечно, производительность мультимедийной системы в AnTuTu — это, мягко говоря, не главная характеристика автомобиля. Но, согласитесь, интересная, ведь она помимо прочего поможет нам узнать, какое железо установлено в машине, и в дальнейшем сравнить его возможности со способностями смартфонов. Тем более, что недавно появился новый рейтинг автомобилей в AnTuTu, куда преимущественно вошли электрокары:

Zeerk 007 (Snapdragon 8295, 22/128 ГБ) — 1 075 244 балла;

(Snapdragon 8295, 22/128 ГБ) — 1 075 244 балла; Xpeng X9 (Snapdragon 8295, 16/128 ГБ) — 965 631 балл;

(Snapdragon 8295, 16/128 ГБ) — 965 631 балл; Mercedes-Benz E (Snapdragon 8295, 18/256 ГБ) — 963 130 баллов;

(Snapdragon 8295, 18/256 ГБ) — 963 130 баллов; Xiaomi SU7 (Snapdragon 8295, 12/128 ГБ) — 957 833 балла;

(Snapdragon 8295, 12/128 ГБ) — 957 833 балла; Lynk & Co 06 EM-P (Dragon Eagle 1, 16/128 ГБ) — 535 024 балла;

(Dragon Eagle 1, 16/128 ГБ) — 535 024 балла; Xpeng P7i (Snapdragon 8155, 12/128 ГБ) — 525 686 баллов;

(Snapdragon 8155, 12/128 ГБ) — 525 686 баллов; Xpeng G6 (Snapdragon 8155, 12/128 ГБ) — 485 981 балл;

(Snapdragon 8155, 12/128 ГБ) — 485 981 балл; Lynk & Co 08 EM-P (Dragon Eagle One, 12/128 ГБ) — 484 429 баллов;

(Dragon Eagle One, 12/128 ГБ) — 484 429 баллов; Wey Latte DHT-PHEV (Snapdragon 8155, 8/64 ГБ) — 448 850 баллов;

(Snapdragon 8155, 8/64 ГБ) — 448 850 баллов; 2023 NIO ET7 (Snapdragon 8155, 8/64 ГБ) — 446 721 балл.

В лидерах рейтинга электрокары, чьи мультимедийные системы работают на базе процессора Snapdragon 8295. В смартфонах его не встретишь, поскольку для автомобилей важна не столько трассировка лучей в играх или поддержка 200-мегапиксельных камер, сколько возможность проецирования изображения на дополнительные экраны и способности искусственного интеллекта в области распознавания голоса владельца.

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Почему смартфон мощнее автомобиля

Несмотря на совершенно разные процессоры и решаемые ими задачи, почему бы нам не сравнить мощность телефона и автомобиля? Я только за! Тем более, что мой отнюдь не новый Xiaomi 12T Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 набирает в AnTuTu 1 292 951 балл, опережая Zeerk 007 за 6 миллионов рублей и даже Mercedes E-класса.

Как говорится, зачем платить больше, когда есть Xiaomi? Так что срочно продаем свои мерседесы, бентли и лексусы, а на вырученные деньги покупаем Xiaomi 14, поскольку он набирает в AnTuTu 1 938 649 баллов, а не какой-то жалкий миллион!

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Как узнать производительность автомобиля в AnTuTu

Шутки шутками, а возможность оценки мощности мультимедийной системы автомобиля — вещь интересная и потенциально очень полезная. Как ни крути, а именно процессор машины позволяет производителю реализовать полезные функции от автопилота до проекции интерфейса на лобовое стекло, и в эпоху бурного развития искусственного интеллекта интересных фишек станет только больше.

AnTuTu для автомобилей можно скачать на официальном сайте бенчмарка в виде APK-файла. Так что теперь каждый, кто ежедневно вынужден трястись в переполненном «Богдане», утрет нос владельцу Mercedes-Benz E-класса, просто показав через окно автобуса, сколько баллов в AnTuTu набирает POCO X6 Pro. Ну а хозяин «мерса» будет вынужден принять поражение, ведь отныне китайский бенчмарк выводит на чистую воду в том числе и автомобили!