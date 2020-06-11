Пять причин, почему мне нравится именно чистый Android

Пользователи постоянно спорят о том, какая оболочка операционной системы лучше. Иногда можно даже найти разделение предпочтений между двумя типами оболочек на уровне разделения между iOS и Android. В таких случаях люди просто не готовы принимать чужую позицию и очень активно сопротивляются мнению другого, хотя в целом больших отличие между оболочками разных производителей почти нет. Зато сильно от них отличается чистый Android, который мне нравится куда больше почти любой оболочки. Сегодня я хочу поделиться пятью причинами того, почему я предпочитаю именно чистый или голый Android всем остальным вариантам ”зеленого робота”.

Обновления Android

Когда производители берутся за создание своих оболочек, им приходится куда сложнее, когда дело доходит до обновлений. Надо сначала адаптировать оболочку под новую версию Android и только потом выкатывать обновления для смартфонов своих пользователей.

Проведение этих работ иногда становится таким сложным, что производитель просто ”забивает” на них и ничего не делает для того, чтобы смартфоны, которых было продано не очень много, имели актуальное программное обеспечение. Даже обновления безопасности иногда задерживаются и пользователи просто не получают их вовремя.

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Некоторые производители даже спекулируют на этом, чтобы люди покупали новые модели. Для этого достаточно показать новый смартфон, который будет в чем-то лучше, а еще у него будут новые программные фичи, которые можно было бы добавить и в старые модели через обновление ПО, но это никому не нужно.

Ненужные программы на телефоне

Многие производители… Да что там многие? Все! Очень любят нашпиговать свою оболочку всяким ненужным софтом. Когда они рассказывают, что у них есть свои редакторы всего, а еще приложения для развлечений, выглядит это красиво, но на деле куда проще пользоваться сервисами от Google или признанных мировых студий.

А еще многие любят устанавливать приложения партнеров, который вообще никому не приносят выгоды, кроме производителя телефона, который получил за это деньги или выгодные партнерские отношения. Самое противное, что не все эти приложения можно удалить, хотя иногда очень хочется.

Мое ”любимое” из таких приложений — это фирменные браузеры, которые черт знает кому передают данные пользователей. И ладно, только если для предложения таргетированной рекламы — этим пользуется и Google — но часто данные уходят вообще непонятно куда. Недавно за таким была застукана Xiaomi.

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На смартфонах с чистым Android ничего этого нет. Иногда производители могут установить пару-тройку приложений, но это не прогружает память телефона и сознание пользователя. С этим можно мириться и сосуществовать в одной реальности.

Работа с сервисами Google

А еще иногда некоторые оболочки не имеют возможности работать с частью или в редких случаях со всеми сервисами Google. В этом случае приходится идти обходными путями и пытаться вернуть положенную тебе по праву владения Android функциональность.

Особенно актуально это будет для тех пользователей, которые привыкли к одним и тем же приложениям на смартфоне и другом устройстве, будь то ПК, планшет или еще один смартфон. Это касается всех устройств на чистом Android, включая устройства, выпущенные в рамках программы Android One.

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Увеличение скорости работы смартфона

Важной составляющей чистого Android является его быстродействие. Даже на недорогом слабеньком смартфоне он будет работать достаточно плавно, в отличии от оболочек, которые иногда и на флагманах могут выдавать фризы. Сейчас это уже стало редкостью, но иногда даже производительность не помогает исправить положение.

Все из-за того, что Android достаточно неплохо оптимизирован, а оболочки могут быть перегружены графическими элементами, сервисами или просто быть недостаточно проработанными. Как итог: нехватка оперативной памяти, перегрузка процессора и тормозящие приложения.

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Привычный интерфейс

Что я всегда ценил в iOS, так это то, что при переходе с одного телефона на другой ты получаешь новые функции, но при этом основной интерфейс имеет четкую последовательность.

Так и в чистом Android. Основной стиль меняется от версии к версии и при этом сохраняет свою идею. А самое главное, что вся система выглядит очень монолитно. Все в ней собрано и подогнано друг под друга. Нет такого, что одно меню сделано в фирменном стиле производителя, а про другое то ли забЫли, то ли забИли, но в результате все выглядит очень по-разному. Особенно это касается меню телефона и приложений.

А еще очень подбешивает, когда часть интерфейса сделана в фирменном плоском стиле, а часть чуть ли не в скевоморфизме. Кто-то привыкает к такой аляпистости, но меня это начинает только больше бесить с каждым разом.