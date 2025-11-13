Разработчики WhatsApp выпустили новое приложение для Windows 11. Обновляться пока не рекомендуем

Официальный клиент WhatsApp для Windows получил обновление и превратился из аккуратного, отзывчивого нативного приложения в неожиданного родственника Google Chrome. Первые пользователи свежего обновления уже заметили странности: выросший расход памяти и медленная работа. Что же произошло и почему разработчики решились на такой шаг?

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Компания изменила архитектуру настольного клиента, отказавшись от нативной версии в пользу движка WebView 2 и оболочки на базе Chromium. Фактически, теперь приложение не является приложением как таковым, а всего лишь выступает в роли окна для веб-версии WhatsApp. Так что мессенджер запускается не внутри Windows 11, а в интернете, что, конечно же, отражается на производительности.

Дотошные пользователи уже обнаружили, что потребление памяти до авторизации в сервисе достигает около 300 МБ, а после может превышать 1 ГБ. Особенно активно эти цифры растут при большом количестве активных чатов. Параллельно этому юзеры отмечают дерганые анимации интерфейса и сбои в работе функций, связанных с интеграцией Windows 11. Например, на данный момент странно работают уведомления и режим “Не беспокоить”.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Истинных причин выпуска такого обновления, конечно, никто не раскрывает. В сети бытует мнение, что разработчики решили перейти на веб-клиент ради упрощения разработки и унификации кода между разными платформами. Обновленная версия приложения под номером 2.2584.3.0 уже распространяется через Microsoft Store. Обновляться на нее не обязательно, но нужно понимать, что прежняя нативная сборка постепенно устаревает и скоро перестанет работать. Так что переход на веб-приложение неизбежен.