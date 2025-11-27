Редакция Google Play рекомендует: 5 приложений, которые стоит установить на телефон уже сегодня

Мы часто говорим о том, что Google Play продвигает на главной странице либо приложения для Андроид, которые и так у всех есть, либо платный софт. Но иногда бывает наоборот: так в конце ноября на главной странице каталога удалось найти рекомендации редакторов. И тут есть, к чему присмотреться! Тут предлагают скачать и развлекательные программы, так и те, что могут пригодиться в работе или использовании смартфона. Выбрали 5 практичных приложений для телефона, которые рекомендуют скачать редакторы Гугл Плей.

Как украсить рабочий стол Андроид

Приложение Muviz Edge создаёт динамичные анимированные эффекты вокруг экрана. Яркие световые волны, геометрические фигуры и красочные узоры плавно меняются в зависимости от ритма и громкости трека. Вы можете настроить стиль под себя: отрегулировать цвета, интенсивность и скорость движения анимации.

Muviz Edge работает поверх любого музыкального плеера и даже при заблокированном экране, превращая обычный плейлист в захватывающее мультимедийное представление. Выходит действительно необычно: даже странно, что ни один производитель не додумался добавить такую фишку в систему по умолчанию.

Muviz Edge

Бесплатный шагомер для телефона

Шагомер для телефона вовсе не обязательно должен быть обычным счетчиком пройденного расстояния. Взгляните на Fantasy Hike: утилита превращает обычные прогулки в приключения в Fantasy-мире! Когда вы идёте или бегаете, ваш персонаж в игре путешествует по землям на карте, встречает необычных существ и находит сокровища.

Чем больше вы двигаетесь в реальной жизни, тем сильнее становится ваш герой: вы открываете новые локации, выполняете квесты и получаете награды. Приложение мотивирует быть активнее, превращая рутину в увлекательное занятие. И даже позволяет прокачать персонажа!

Fantasy Hike

Как убрать слова из песни на телефоне

Время новогодних корпоративов приближается, а потому рекомендуем иметь под рукой удобный аудиоредактор Moises. Это приложение позволяет разделять песни на отдельные дорожки: вы можете выделить вокал, гитару, ударные или другие инструменты одним нажатием. А еще — удалить вокал из трека за пару минут.

Moises даёт возможность изменять темп и тональность трека без потери качества звука. Вы также можете записывать голос поверх минуса и сохранять в любом формате, включая MP3 и WAV, а также видео. С Moises у вас всегда будет под рукой топовый аудиоредактор для Android.

Аудиоредактор с ИИ

Что делать, если тормозит WhatsApp или Telegram

Приложение для домашних тренировок

Не хотите тратиться на абонемент в фитнес-клуб? Тогда вам точно пригодится JustFit из рекомендаций Google Play. Приложение предлагает разнообразные тренировки, адаптированные под ваш уровень подготовки и задачи: похудение, набор мышечной массы или повышение выносливости. Каждое упражнение сопровождается понятной видеоинструкцией, где показана правильная техника выполнения.

JustFit отслеживает ваш прогресс, напоминает о занятиях и помогает придерживаться графика. В премиум‑версии доступны персональные планы питания и дополнительные программы. В любом случае, вам понадобится минимум инвентаря, так как тренировки рассчитаны на упражнения с собственным весом.

JustFit для Android

Приложение с пешими маршрутами на Андроид

Wikiloc — приложение с огромной базой пользовательских маршрутов для пеших походов, велопрогулок, рыбалки и других видов активности. Не знаете, куда отправиться в выходные? Просто открываете его и смотрите, что предлагают другие пользователи. Вы можете искать готовые треки по сложности, длине, типу местности и отзывам других туристов.

Wikiloc предоставляет подробные карты с GPS‑навигацией, которые работают без интернета на случай, если будете находиться вдали от цивилизации. Вы также можете создавать и сохранять собственные маршруты, делиться ими с друзьями и общаться с другими. Целая мини-соцсеть для любителей прогулок, не иначе!

Пешие маршруты для телефон