Редакция Google Play рекомендует: 5 приложений, которые стоит установить на телефон уже сегодня

Иван Герасимов

Мы часто говорим о том, что Google Play продвигает на главной странице либо приложения для Андроид, которые и так у всех есть, либо платный софт. Но иногда бывает наоборот: так в конце ноября на главной странице каталога удалось найти рекомендации редакторов. И тут есть, к чему присмотреться! Тут предлагают скачать и развлекательные программы, так и те, что могут пригодиться в работе или использовании смартфона. Выбрали 5 практичных приложений для телефона, которые рекомендуют скачать редакторы Гугл Плей.

Редакция Google Play рекомендует: 5 приложений, которые стоит установить на телефон уже сегодня.

Забирайте 5 крутых приложений для Андроид, которые рекомендует Google Play. Фото: androidplanet.nl

Как украсить рабочий стол Андроид

Приложение Muviz Edge создаёт динамичные анимированные эффекты вокруг экрана. Яркие световые волны, геометрические фигуры и красочные узоры плавно меняются в зависимости от ритма и громкости трека. Вы можете настроить стиль под себя: отрегулировать цвета, интенсивность и скорость движения анимации.

Как украсить рабочий стол Андроид. В приложении можно найти как анимации, так и заставки для Always On Display. Фото.

В приложении можно найти как анимации, так и заставки для Always On Display

Muviz Edge работает поверх любого музыкального плеера и даже при заблокированном экране, превращая обычный плейлист в захватывающее мультимедийное представление. Выходит действительно необычно: даже странно, что ни один производитель не додумался добавить такую фишку в систему по умолчанию.

Muviz Edge

Бесплатный шагомер для телефона

Шагомер для телефона вовсе не обязательно должен быть обычным счетчиком пройденного расстояния. Взгляните на Fantasy Hike: утилита превращает обычные прогулки в приключения в Fantasy-мире! Когда вы идёте или бегаете, ваш персонаж в игре путешествует по землям на карте, встречает необычных существ и находит сокровища.

Бесплатный шагомер для телефона. Крутой шагомер, стилизованный под приключенческую игру. Фото.

Крутой шагомер, стилизованный под приключенческую игру

Чем больше вы двигаетесь в реальной жизни, тем сильнее становится ваш герой: вы открываете новые локации, выполняете квесты и получаете награды. Приложение мотивирует быть активнее, превращая рутину в увлекательное занятие. И даже позволяет прокачать персонажа!

Fantasy Hike

Как убрать слова из песни на телефоне

Время новогодних корпоративов приближается, а потому рекомендуем иметь под рукой удобный аудиоредактор Moises. Это приложение позволяет разделять песни на отдельные дорожки: вы можете выделить вокал, гитару, ударные или другие инструменты одним нажатием. А еще — удалить вокал из трека за пару минут.

Как убрать слова из песни на телефоне. Убрать слова из песни можно всего за пару секунд. Фото.

Убрать слова из песни можно всего за пару секунд

Moises даёт возможность изменять темп и тональность трека без потери качества звука. Вы также можете записывать голос поверх минуса и сохранять в любом формате, включая MP3 и WAV, а также видео. С Moises у вас всегда будет под рукой топовый аудиоредактор для Android.

Аудиоредактор с ИИ

Что делать, если тормозит WhatsApp или Telegram

Приложение для домашних тренировок

Не хотите тратиться на абонемент в фитнес-клуб? Тогда вам точно пригодится JustFit из рекомендаций Google Play. Приложение предлагает разнообразные тренировки, адаптированные под ваш уровень подготовки и задачи: похудение, набор мышечной массы или повышение выносливости. Каждое упражнение сопровождается понятной видеоинструкцией, где показана правильная техника выполнения.

Приложение для домашних тренировок. При первом запуске приложение опрашивает пользователя и создает программу тренировок. Фото.

При первом запуске приложение опрашивает пользователя и создает программу тренировок

JustFit отслеживает ваш прогресс, напоминает о занятиях и помогает придерживаться графика. В премиум‑версии доступны персональные планы питания и дополнительные программы. В любом случае, вам понадобится минимум инвентаря, так как тренировки рассчитаны на упражнения с собственным весом.

JustFit для Android

Приложение с пешими маршрутами на Андроид

Wikiloc — приложение с огромной базой пользовательских маршрутов для пеших походов, велопрогулок, рыбалки и других видов активности. Не знаете, куда отправиться в выходные? Просто открываете его и смотрите, что предлагают другие пользователи. Вы можете искать готовые треки по сложности, длине, типу местности и отзывам других туристов.

Приложение с пешими маршрутами на Андроид. В приложении найдете крутые маршруты поблизости. Фото.

В приложении найдете крутые маршруты поблизости

Wikiloc предоставляет подробные карты с GPS‑навигацией, которые работают без интернета на случай, если будете находиться вдали от цивилизации. Вы также можете создавать и сохранять собственные маршруты, делиться ими с друзьями и общаться с другими. Целая мини-соцсеть для любителей прогулок, не иначе!

Пешие маршруты для телефон

