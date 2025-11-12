Самые лютые вирусы теперь есть и в Google Play. Вредоносное ПО атакует все подряд — от смартфонов до телевизоров

Многие думают, что официальные магазины приложений вроде Google Play — это надёжные источники софта, где точно не столкнешься с вредоносным ПО. В конце концов, там же усиленная защита Google Play Protect? Увы, она не всегда помогает, поэтому пользователю нужно быть начеку. И свежие данные от экспертов по безопасности наглядно подтверждают, что многие этим пренебрегают.
Есть ли в Гугл Плей вирусы
За период с июня 2024 по май 2025 года вредоносные Android‑приложения скачали из Google Play 42 миллиона раз. Причём количество мобильного вредоносного ПО растёт как на дрожжах: за год прирост составил 67 %. Особенно распространены шпионские программы (spyware), которые следят за действиями пользователей, и банковские трояны, ворующие данные карты.
По данным Zscaler, злоумышленники используют фишинговые трояны и вредоносные приложения, чтобы красть финансовые данные и учётные записи. При этом около 55 % атак пришлись на США, Канаду и Индию. Эксперты выделяют три основных угрозы.
- Anatsa — вирус, способный похищать данные более чем из 831 финансовой организации и криптоплатформы.
- Void — вирус для приставок на Android TV. На сегодняшний день заражено не менее 1,6 миллиона устройств, но в основном на на устаревших версиях Android.
- Xnotice — новый троян удалённого доступа, который охотится на людей, ищущих работу в нефтегазовой отрасли.
При этом в Гугл настаивают, что защита от нового вредоносного ПО уже была реализована. По данным компании, зараженного софта уже нет в магазине. Но мы-то с вами пониманием, что безопасность на Андроиде — понятие временное. Мошенники разработают новые способы кражи информации в одночасье, поэтому нужно оставаться начеку.
Как защититься от вирусов на Андроиде
В Google Play и App Store все чаще попадается зараженное ПО. Но качать приложения из официальных источников — единственный способ защитить телефон от вирусов. Чтобы свести риски к минимуму, придерживайтесь этих простых рекомендаций.
- Скачивайте приложения только из официальных магазинов. Да, там тоже бывает вредоносный софт, но шансы наткнуться на него куда ниже, чем при загрузке из сторонних источников.
- Внимательно изучайте отзывы. Много негативных комментариев и низкая оценка — сигнал, что приложение работает нестабильно. Возможно, это и выдает в нем опасное ПО.
- Иногда злоумышленники создают приложения с названиями, как у популярных программ, чтобы запутать пользователей. Не поленитесь посмотреть информацию о разработчике и другие его приложения.
Самое главное — никогда не качать APK‑файлы из подозрительных источников. Например, если их присылают в Телеграме, как это происходит в последнее время, лучше проигнорировать и ни в коем случае не открывать.