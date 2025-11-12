Самые лютые вирусы теперь есть и в Google Play. Вредоносное ПО атакует все подряд — от смартфонов до телевизоров

Многие думают, что официальные магазины приложений вроде Google Play — это надёжные источники софта, где точно не столкнешься с вредоносным ПО. В конце концов, там же усиленная защита Google Play Protect? Увы, она не всегда помогает, поэтому пользователю нужно быть начеку. И свежие данные от экспертов по безопасности наглядно подтверждают, что многие этим пренебрегают.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ": ТЕБЯ ЖДУТ ОТЛИЧНЫЕ ТОВАРЫ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Есть ли в Гугл Плей вирусы

За период с июня 2024 по май 2025 года вредоносные Android‑приложения скачали из Google Play 42 миллиона раз. Причём количество мобильного вредоносного ПО растёт как на дрожжах: за год прирост составил 67 %. Особенно распространены шпионские программы (spyware), которые следят за действиями пользователей, и банковские трояны, ворующие данные карты.

По данным Zscaler, злоумышленники используют фишинговые трояны и вредоносные приложения, чтобы красть финансовые данные и учётные записи. При этом около 55 % атак пришлись на США, Канаду и Индию. Эксперты выделяют три основных угрозы.

Anatsa — вирус, способный похищать данные более чем из 831 финансовой организации и криптоплатформы.

— вирус, способный похищать данные более чем из 831 финансовой организации и криптоплатформы. Void — вирус для приставок на Android TV. На сегодняшний день заражено не менее 1,6 миллиона устройств, но в основном на на устаревших версиях Android.

— вирус для приставок на Android TV. На сегодняшний день заражено не менее 1,6 миллиона устройств, но в основном на на устаревших версиях Android. Xnotice — новый троян удалённого доступа, который охотится на людей, ищущих работу в нефтегазовой отрасли.

При этом в Гугл настаивают, что защита от нового вредоносного ПО уже была реализована. По данным компании, зараженного софта уже нет в магазине. Но мы-то с вами пониманием, что безопасность на Андроиде — понятие временное. Мошенники разработают новые способы кражи информации в одночасье, поэтому нужно оставаться начеку.

Новый компонент сделает смартфоны Samsung намного быстрее и автономнее. Что случилось?

Как защититься от вирусов на Андроиде

В Google Play и App Store все чаще попадается зараженное ПО. Но качать приложения из официальных источников — единственный способ защитить телефон от вирусов. Чтобы свести риски к минимуму, придерживайтесь этих простых рекомендаций.

Скачивайте приложения только из официальных магазинов. Да, там тоже бывает вредоносный софт, но шансы наткнуться на него куда ниже, чем при загрузке из сторонних источников.

Внимательно изучайте отзывы. Много негативных комментариев и низкая оценка — сигнал, что приложение работает нестабильно. Возможно, это и выдает в нем опасное ПО.

Иногда злоумышленники создают приложения с названиями, как у популярных программ, чтобы запутать пользователей. Не поленитесь посмотреть информацию о разработчике и другие его приложения.

Самое главное — никогда не качать APK‑файлы из подозрительных источников. Например, если их присылают в Телеграме, как это происходит в последнее время, лучше проигнорировать и ни в коем случае не открывать.