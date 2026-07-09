В период топливного кризиса большую популярность обрели приложения для поиска бензина. И помимо специализированных сервисов к этой гонке подключились крупные игроки. Так, Сбер запустил сервис поиска заправок, который помогает водителям находить АЗС с высокой вероятностью наличия топлива. На фоне перебоев с бензином в ряде регионов такие карты становятся практичным инструментом, и Сбер здесь не единственный игрок — похожие сервисы уже сделали Т-Банк и Яндекс.

Теперь можно искать бензин через СберБанк. Фото.

Теперь можно искать бензин через СберБанк

Что с бензином в 2026 году

Контекст важен. В конце мая в отдельных регионах начались перебои с поставками топлива, правительство разрабатывало меры для увеличения поставок на внутренний рынок, а власти рассматривали запрет на экспорт дизтоплива. Именно поэтому карты заправок из нишевой фишки быстро превратились в востребованный инструмент.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Стоит держать в голове, что это локальная российская история и ответ на конкретную ситуацию на рынке. Когда поставки стабилизируются, ценность таких карт снизится, но сама механика подсказки по свежим платежам может остаться в приложениях как удобная функция.

Поиск бензина в приложении СберБанк Онлайн

Речь про карту заправок прямо внутри знакомого приложения. Сервис уже доступен в веб-версии и в приложении «Сбербанк Онлайн». Чтобы найти бензин:

  1. Запустите СберБанк Онлайн.
  2. Откройте вкладку «Для жизни».
  3. Перейдите в раздел «Здесь есть бензин».
Нужно просто запустить приложение СберБанка. Фото.

Нужно просто запустить приложение СберБанка

По данным банка, сервис охватывает около 23 тысяч АЗС по всей России. На карте показаны ближайшие станции, где недавно фиксировались покупки топлива, можно выбрать подходящую и сразу построить маршрут.

Как карта Сбера определяет наличие топлива на АЗС

Главное, что нужно понимать: карта не подключена к датчикам на заправках напрямую. Сервис работает на основе обезличенных платёжных данных более 100 млн клиентов Сбера. Алгоритмы анализируют операции, которые с высокой вероятностью связаны именно с покупкой топлива, учитывая сумму платежа, тип торговой точки и другие параметры.

Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Проще говоря, если на конкретной АЗС люди недавно расплачивались за бензин, система считает, что топливо там, скорее всего, есть, и присваивает станции статус актуальности. Это косвенный признак, а не гарантия: карта показывает, где недавно заправлялись, но не то, сколько литров осталось в резервуарах прямо сейчас.

Отличия карты Сбера от других сервисов поиска бензина

Похожие сервисы за последние дни выкатили сразу несколько компаний, и принцип у всех схожий — обезличенные данные о платежах и активности водителей:

  • Т-Банк несколькими днями ранее запустил онлайн-карту с 20 тысячами АЗС. Она доступна на сайте toplivo.tbank.ru и в приложении банка, а для каждой станции показывает время последней покупки и актуальность данных.
  • Яндекс сделал интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС. Данные формируются на основе сервисов Яндекса, заказов через «Яндекс Заправки» и опросов водителей, есть фильтр по виду топлива. Тестирование началось 3 июля.
  • Сбер использует платёжные данные своих клиентов и карту 2ГИС, охват — около 23 тысяч станций.

И это скорее плюс: чем больше независимых источников, тем проще перепроверить данные по одной и той же заправке. Если под рукой уже есть приложение Сбера, Т-банка или Яндекса, отдельно ничего ставить не нужно.

Стоит ли пользоваться картой АЗС от Сбера

Если вы за рулём в регионе с перебоями — да, карта Сбера может сэкономить время и нервы, особенно когда бак почти пуст. Но не полагайтесь на неё вслепую: это оценка вероятности, а не онлайн-остаток топлива на колонках.

Пользуйтесь, пока нет бензина. Фото.

Пользуйтесь, пока нет бензина

Разумная тактика — свериться сразу с двумя источниками, например Сбером и Яндексом, и заправляться, не дожидаясь критического уровня в баке. Если вы знаете о других похожих сервисах, расскажите о своём опыте в чате AndroidInsider.ru через мессенджер MAX.