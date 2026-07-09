В период топливного кризиса большую популярность обрели приложения для поиска бензина. И помимо специализированных сервисов к этой гонке подключились крупные игроки. Так, Сбер запустил сервис поиска заправок, который помогает водителям находить АЗС с высокой вероятностью наличия топлива. На фоне перебоев с бензином в ряде регионов такие карты становятся практичным инструментом, и Сбер здесь не единственный игрок — похожие сервисы уже сделали Т-Банк и Яндекс.

Что с бензином в 2026 году

Контекст важен. В конце мая в отдельных регионах начались перебои с поставками топлива, правительство разрабатывало меры для увеличения поставок на внутренний рынок, а власти рассматривали запрет на экспорт дизтоплива. Именно поэтому карты заправок из нишевой фишки быстро превратились в востребованный инструмент.

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Стоит держать в голове, что это локальная российская история и ответ на конкретную ситуацию на рынке. Когда поставки стабилизируются, ценность таких карт снизится, но сама механика подсказки по свежим платежам может остаться в приложениях как удобная функция.

Поиск бензина в приложении СберБанк Онлайн

Речь про карту заправок прямо внутри знакомого приложения. Сервис уже доступен в веб-версии и в приложении «Сбербанк Онлайн». Чтобы найти бензин:

Запустите СберБанк Онлайн. Откройте вкладку «Для жизни». Перейдите в раздел «Здесь есть бензин».

По данным банка, сервис охватывает около 23 тысяч АЗС по всей России. На карте показаны ближайшие станции, где недавно фиксировались покупки топлива, можно выбрать подходящую и сразу построить маршрут.

Как карта Сбера определяет наличие топлива на АЗС

Главное, что нужно понимать: карта не подключена к датчикам на заправках напрямую. Сервис работает на основе обезличенных платёжных данных более 100 млн клиентов Сбера. Алгоритмы анализируют операции, которые с высокой вероятностью связаны именно с покупкой топлива, учитывая сумму платежа, тип торговой точки и другие параметры.

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Проще говоря, если на конкретной АЗС люди недавно расплачивались за бензин, система считает, что топливо там, скорее всего, есть, и присваивает станции статус актуальности. Это косвенный признак, а не гарантия: карта показывает, где недавно заправлялись, но не то, сколько литров осталось в резервуарах прямо сейчас.

Отличия карты Сбера от других сервисов поиска бензина

Похожие сервисы за последние дни выкатили сразу несколько компаний, и принцип у всех схожий — обезличенные данные о платежах и активности водителей:

Т-Банк несколькими днями ранее запустил онлайн-карту с 20 тысячами АЗС. Она доступна на сайте toplivo.tbank.ru и в приложении банка, а для каждой станции показывает время последней покупки и актуальность данных.

Яндекс сделал интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС. Данные формируются на основе сервисов Яндекса, заказов через «Яндекс Заправки» и опросов водителей, есть фильтр по виду топлива. Тестирование началось 3 июля.

Сбер использует платёжные данные своих клиентов и карту 2ГИС, охват — около 23 тысяч станций.

И это скорее плюс: чем больше независимых источников, тем проще перепроверить данные по одной и той же заправке. Если под рукой уже есть приложение Сбера, Т-банка или Яндекса, отдельно ничего ставить не нужно.

Стоит ли пользоваться картой АЗС от Сбера

Если вы за рулём в регионе с перебоями — да, карта Сбера может сэкономить время и нервы, особенно когда бак почти пуст. Но не полагайтесь на неё вслепую: это оценка вероятности, а не онлайн-остаток топлива на колонках.

Разумная тактика — свериться сразу с двумя источниками, например Сбером и Яндексом, и заправляться, не дожидаясь критического уровня в баке. Если вы знаете о других похожих сервисах, расскажите о своём опыте в чате AndroidInsider.ru через мессенджер MAX.