Сделай паузу: почему я перестал знакомиться в Интернете

Знакомства в Интернете — штука новая. По крайней мере, для меня уж точно. Сентябрь выдался далеко не лучшим в моей жизни, и я решил найти собеседника, чтобы пообщаться. Друзья рассказывали, что заговорить с кем-то в этом дейтинг-пространстве очень просто, а встретиться можно чуть ли не на следующий день. Скажу честно, что с девушками я не знакомился сто лет, но страха нет. Вопрос лишь в том, о чем говорить: 10 лет назад ВКонтакте можно было спокойно начать беседу, найдя общие интересы. Оказалось, что сейчас это намного сложнее, а «лайтовое» общение не такое уж и беззаботное, как может показаться на первый взгляд. В общем, несолоно хлебавши рассказываю о том, что приложение для знакомств — не моё.

Как знакомиться в Интернете

Кажется, что для этого не нужно быть семи пядей во лбу — поставил лайк, открыл диалог и написал. К сожалению, не все так просто. Во-первых, собеседник может попросту не заходить в приложение или проигнорировать вас. Я поставил множество лайков, но никакого фидбэка не получил. Возможно, дело-то во мне, но правила приличия, наверное, еще живы. Никто не ответил.

Во-вторых, в приложениях для знакомств можно запросто столкнуться с тем, что человек по ту сторону экрана намерен не «лайтово» общаться, а, судя по реакции, настроен на покупку нефтяного месторождения, не меньше. Общение заходит в тупик на начальной стадии. Что мне понравилось: можно запросто закончить беседу, если что-то пошло не так. Ретироваться без объяснения причин, если позволите.

Мнение: смартфоны стали даже круче, чем я мечтал в детстве

Приложения для знакомств

Я впервые оказался в этой ситуации. Выбрал то, что на слуху: Tinder и Badoo. Кстати, один мой товарищ познакомился со своей девушкой именно на Badoo. Значит, мне тоже должно повезти в поисках интересного человека. Спойлер: нет. Знакомства оказались достаточно специфичными. Не буду вдаваться в подробности, но я был, скорее, шокирован тем, каких людей можно там встретить. В такие моменты понимаешь, что все твои друзья — это лучшие люди на Земле и лучше них уже никого не найти.

Само приложение достаточно удобное, но не упускает возможности нажиться на твоем общении: например, хочешь узнать, кто тебя лайкнул — плати, хочешь включить продвинутые настройки — деньги на бочку. А когда взглянешь на стоимость услуг, понимаешь, что, наверное, не так уж и плохо быть одному. Любопытство победило, и я оформил недельный «Премиум». Конечно же, я пожалел об этом. А еще оно мне очень напомнило Instagram, каким я его застал: слишком много фотошопа, неоправданных понтов, масок из Snapchat, из-за которых совсем не видно, как выглядит человек.

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Почему лучше не знакомиться в Интернете

В один момент я осознал, что не так уж нужны мне знакомства. Наверное, лучше сосредоточиться на работе, чтобы пережить свалившееся одиночество. Можно почаще навещать тренажерный зал, но не засиживаться в Сети — это пустая трата времени. Во-первых, найти «своего» человека очень сложно — для одних нормально злоупотреблять чем-нибудь, для других ничего не делать и не иметь совершенно никаких интересов. Это не столько удивляет, сколько расстраивает: общество сильно изменилось за последние 10-15 лет.

Девушки делают грязные намеки, хотя вы знакомы первый день, высказывают тебе своё недовольство, хотя ты всего лишь спросил о ее интересах, чтобы завязать разговор. Кстати, разговор не шел совершенно: не знаю почему, но на меня вывалилась куча личных проблем со стороны собеседницы, негатива и ни намёка на какой-либо интерес с ее стороны. Я люблю общаться: как говорит мой друг, человек социальный, но в таких ситуациях становится не по себе.

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Почему лучше быть одному, чем с кем попало

Вы знаете, знакомства в Сети для меня оказались неким выходом из зоны комфорта: я оказался в незнакомой среде, где все совершенно иначе, нежели то, к чему я привык. Общение не то, об интересах спрашивать, оказывается, нельзя. Еще и пресловутый ковид: моя близкая подруга заболела не так давно, на удивление, меня это обошло стороной и чувствую я себя прекрасно. Кажется, это еще одна веская причина отложить онлайн-знакомства в долгий ящик.

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Кроме того, когда тебе нет 30, у тебя прекрасные интересные коллеги, веселые друзья, намеренно находить новых знакомых нет смысла — они появятся сами. В моем случае дейтинг-приложения стали катализатором процесса работы над собой: чтобы избавиться от одиночества, нужно не бежать в поисках других людей, а потратить время на себя. Еще можно вспомнить о тех, с кем попросту давно не чатился. Это единственное, за что я могу поблагодарить Badoo и ему подобные соцсети.

Мой пример не может служить мерилом ситуации в онлайн-знакомствах: опять же, на все дело случая. Возможно, вам повезет, и вы найдете там интересного человека. Но для себя я сделал окончательный вывод: сейчас точно не лучшее время для знакомств.