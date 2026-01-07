Сделал из обычного YouTube бесплатный YouTube Premium на телефоне. Показываю, как

Несмотря на все трудности, YouTube продолжает оставаться самым популярным видеохостингом даже на территории нашей страны. Но пользоваться им проблематично. В частности, создатели приложения еще в 2022 году ограничили россиянам возможность приобретения подписки YouTube Premium. Правда, энтузиасты постоянно ищут способы получить доступ к опциям платной версии видеохостинга. Новый вариант — приложение Morphe.
Приложение Morphe с бесплатным YouTube Premium
Смотреть YouTube Premium бесплатно можно разными способами. Так, еще несколько лет назад мы рассказывали о приложении ReVanced. С тех пор команду его разработчиков покинуло несколько талантливых людей, и они создали Morphe.
Скачать Morphe можно на официальном сайте создателей. Просто загрузите APK-файл и откройте его, что завершить установку. Далее понадобится несколько минут для настройки.
Как сделать бесплатный YouTube Premium
Чтобы настроить YouTube Morphe, вам понадобится:
- Запустить приложение Morphe.
- Выбрать YouTube.
- Нажать кнопку «Да, у меня есть» и указать папку, где хранится YouTube (ищите ее по запросу com.google.android.youtube).
- Дождаться завершения подготовки патча.
- Установить YouTube Morphe.
После этого на главном экране смартфона появится приложение YouTube Morphe. Запустив его, вам останется установить MicroG — компонент, знакомый по ReVanced. Просто скачивайте его и устанавливайте на телефон.
Далее приложение YouTube Morphe заработает как обычный YouTube, но предложит вам намного больше возможностей, чем стандартный клиент. В этом и заключается особенность утилиты.
Что умеет приложение YouTube Morphe
В YouTube Morphe вы можете использовать собственный аккаунт, чтобы получить доступ к подпискам и рекомендациям. Приложение позволит смотреть YouTube в окне, слушать звук на заблокированном экране и даже отключать Shorts, если вам не нравятся короткие видео.
YouTube Morphe будет работать параллельно со стандартным приложением. То есть оно не заменит обычный YouTube, и у вас будет возможность смотреть видео там, где удобно.