Несмотря на все трудности, YouTube продолжает оставаться самым популярным видеохостингом даже на территории нашей страны. Но пользоваться им проблематично. В частности, создатели приложения еще в 2022 году ограничили россиянам возможность приобретения подписки YouTube Premium. Правда, энтузиасты постоянно ищут способы получить доступ к опциям платной версии видеохостинга. Новый вариант — приложение Morphe.

Сделал из обычного YouTube бесплатный YouTube Premium на телефоне. Показываю, как. Настраиваем бесплатный YouTube Premium. Фото.

Настраиваем бесплатный YouTube Premium

Приложение Morphe с бесплатным YouTube Premium

Смотреть YouTube Premium бесплатно можно разными способами. Так, еще несколько лет назад мы рассказывали о приложении ReVanced. С тех пор команду его разработчиков покинуло несколько талантливых людей, и они создали Morphe.

Скачать Morphe

Скачать Morphe можно на официальном сайте создателей. Просто загрузите APK-файл и откройте его, что завершить установку. Далее понадобится несколько минут для настройки.

Как сделать бесплатный YouTube Premium

Чтобы настроить YouTube Morphe, вам понадобится:

  1. Запустить приложение Morphe.
  2. Выбрать YouTube.
  3. Нажать кнопку «Да, у меня есть» и указать папку, где хранится YouTube (ищите ее по запросу com.google.android.youtube).
    4. Как сделать бесплатный YouTube Premium. Сначала нужно пропатчить YouTube. Фото.

    Сначала нужно пропатчить YouTube

  4. Дождаться завершения подготовки патча.
  5. Установить YouTube Morphe.

    6. Как сделать бесплатный YouTube Premium. Теперь ставим YouTube Morphe на телефон. Фото.

    Теперь ставим YouTube Morphe на телефон

После этого на главном экране смартфона появится приложение YouTube Morphe. Запустив его, вам останется установить MicroG — компонент, знакомый по ReVanced. Просто скачивайте его и устанавливайте на телефон.

Как сделать бесплатный YouTube Premium. Остается поставить MicroG. Фото.

Остается поставить MicroG

Далее приложение YouTube Morphe заработает как обычный YouTube, но предложит вам намного больше возможностей, чем стандартный клиент. В этом и заключается особенность утилиты.

Что умеет приложение YouTube Morphe

В YouTube Morphe вы можете использовать собственный аккаунт, чтобы получить доступ к подпискам и рекомендациям. Приложение позволит смотреть YouTube в окне, слушать звук на заблокированном экране и даже отключать Shorts, если вам не нравятся короткие видео.

Что умеет приложение YouTube Morphe. Как обычный YouTube, только с бесплатным YouTube Premium. Фото.

Как обычный YouTube, только с бесплатным YouTube Premium

YouTube Morphe будет работать параллельно со стандартным приложением. То есть оно не заменит обычный YouTube, и у вас будет возможность смотреть видео там, где удобно.

