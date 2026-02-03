Секретный поиск в Google Play: показываю, как найти приложения и игры для Андроид без рекламы и спама

Иван Герасимов

Ни для кого не секрет, что Google Play — та еще помойка по сравнению с App Store. Магазин регулярно чистят от вредоносного ПО, набитого рекламой, но с каждым днем поддельного софта становится больше. Это не только вредно для смартфона, но и неудобно для пользователя. Хочешь найти приложение для Андроид, а в топе результатов клоны или платные программы. С этим сталкивался каждый владелец смартфона. Мало кто знает, но есть удобный поиск в Google Play, позволяющий отсеять непонятное ПО и найти нужную программу.

Секретный поиск в Google Play: показываю, как найти приложения и игры для Андроид без рекламы и спама. Отличное приложение для удобного поиска в Google Play. Фото: androidauthority.com. Фото.

Отличное приложение для удобного поиска в Google Play. Фото: androidauthority.com

App Finder — сторонний поисковик для Play Store, заметно превосходящий по функциональности встроенный от Google. В отличие от стандартного поиска, он анализирует не только названия, но и описания приложений, списки изменений и другие данные. Ключевое преимущество App Finder — гибкие возможности фильтрации.

Скачать App Finder

Пользователь может задавать множество параметров: минимальный рейтинг, число оценок, отсутствие рекламы, цену, количество загрузок, категорию и так далее. Особенно полезна сортировка по месячным загрузкам: она точнее отражает популярность, чем подборки Гугл Плей. Поиск можно сузить до конкретных стран или оставить глобальным.

Секретный поиск в Google Play: показываю, как найти приложения и игры для Андроид без рекламы и спама. Разобраться с App Finder довольно просто. Фото.

Разобраться с App Finder довольно просто

На практике это работает так: простой запрос «Music» выдаёт свыше 56 000 результатов, но с фильтрами их число сокращается до нескольких десятков. К тому же, сам поисковик по Google Play рекомендует применить нужные фильтры, чтобы уменьшить количество результатов. Также App Finder помогает находить скидки на игры и отслеживать новинки в категориях, а заодно — обнаруживает приложения без рекламы. Вся информация по настройке доступна в разделе со справкой.

Секретный поиск в Google Play: показываю, как найти приложения и игры для Андроид без рекламы и спама. Платная версия открывает больше функций для точного поиска в Гугл Плей. Фото.

Платная версия открывает больше функций для точного поиска в Гугл Плей

При этом у App Finder есть недостатки. Интерфейс выглядит устаревшим, а еще тут нет русского языка, хотя разобраться с настройкой можно довольно легко при наличии каких-то базовых знаний. Приложение не обновлялось больше года, а анонсированное внедрение ИИ-поиска на естественном языке так и не появилось. Несмотря на наличие платной подписки, Тем не менее, если ищете хороший софт для Андроид, App Finder станет отличным помощником и сэкономит вам время.

Какой формат кино подойдет для тех, кто хочет круто провести время? Конечно же, мини-сериалы - короткие, но завершенные истории с интересным сюжетом. Они смотрятся на одном дыхании, моментально посвящая зрителя в происходящее. А зачастую еще и не заставляют ждать новых сезонов, давая все ответы на вопросы в последней серии. Мы отобрали пять лучших российских мини-сериалов, которые легко посмотреть за один день. Включайте уже сейчас - вы не пожалеете потраченное время!

Эксперты по кибербезопасности сообщили о появлении нового вредоносного ПО для Android под названием Sturnus. Эта программа действует скрытно, маскируясь под системное обновление, и способна практически полностью подчинить себе зараженное устройство. А потом она крадет файлы и конфиденциальную информацию, в том числе банковские данные.

Несмотря на то, что многие модели умных часов оснащены антенной NFC, с 2022 года бесконтактная оплата при помощи носимого аксессуара де-факто не работает в России. Все из-за санкционных ограничений, в рамках которых Google приостановила работу своего сервиса Google Pay на территории нашей страны. Однако к концу 2025-го Сбер вернул бесконтактную оплату часами в России, запустив специальное приложение FlipUp.

Кто проработает дольше: Honor Power 2 с батареей на 10 080 мА*ч или iPhone 17 Pro Max
Биткоин отскочил до 79 тысяч долларов после резкого обвала. Почему эксперты не верят в восстановление?
Этот самый необычный чип толщиной с волос изменит носимую электронику
