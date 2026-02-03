Секретный поиск в Google Play: показываю, как найти приложения и игры для Андроид без рекламы и спама

Ни для кого не секрет, что Google Play — та еще помойка по сравнению с App Store. Магазин регулярно чистят от вредоносного ПО, набитого рекламой, но с каждым днем поддельного софта становится больше. Это не только вредно для смартфона, но и неудобно для пользователя. Хочешь найти приложение для Андроид, а в топе результатов клоны или платные программы. С этим сталкивался каждый владелец смартфона. Мало кто знает, но есть удобный поиск в Google Play, позволяющий отсеять непонятное ПО и найти нужную программу.

App Finder — сторонний поисковик для Play Store, заметно превосходящий по функциональности встроенный от Google. В отличие от стандартного поиска, он анализирует не только названия, но и описания приложений, списки изменений и другие данные. Ключевое преимущество App Finder — гибкие возможности фильтрации.

Скачать App Finder

Пользователь может задавать множество параметров: минимальный рейтинг, число оценок, отсутствие рекламы, цену, количество загрузок, категорию и так далее. Особенно полезна сортировка по месячным загрузкам: она точнее отражает популярность, чем подборки Гугл Плей. Поиск можно сузить до конкретных стран или оставить глобальным.

На практике это работает так: простой запрос «Music» выдаёт свыше 56 000 результатов, но с фильтрами их число сокращается до нескольких десятков. К тому же, сам поисковик по Google Play рекомендует применить нужные фильтры, чтобы уменьшить количество результатов. Также App Finder помогает находить скидки на игры и отслеживать новинки в категориях, а заодно — обнаруживает приложения без рекламы. Вся информация по настройке доступна в разделе со справкой.

При этом у App Finder есть недостатки. Интерфейс выглядит устаревшим, а еще тут нет русского языка, хотя разобраться с настройкой можно довольно легко при наличии каких-то базовых знаний. Приложение не обновлялось больше года, а анонсированное внедрение ИИ-поиска на естественном языке так и не появилось. Несмотря на наличие платной подписки, Тем не менее, если ищете хороший софт для Андроид, App Finder станет отличным помощником и сэкономит вам время.