Разговоры о том, какой браузер на Android лучше, продолжаются не первый год. Но сегодня для тех, кому надоела реклама на YouTube, появился однозначный фаворит. Браузер DuckDuckGo научился блокировать рекламные вставки, которые появляются перед видео и в его середине. Функция уже работает по умолчанию на iPhone, Windows и Mac, а на Android её пока нужно включать вручную. Разбираем, как это настроить, чем это отличается от встроенного плеера DuckDuckGo и где кроется главное ограничение.

Блокировка рекламы на YouTube — как это делает DuckDuckGo

Разработчики добавили в браузер отдельную функцию блокировки видеорекламы. Она убирает ролики до и во время видео, оставляя привычный YouTube без пауз на рекламу. При этом обычные функции сервиса продолжают работать: сохраняется история просмотров и место в плейлистах.

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Помимо YouTube, браузер и раньше защищал от навязчивой рекламы на других фронтах. DuckDuckGo блокирует рекламу с трекерами до её загрузки, а также умеет закрывать всплывающие окна о cookie за вас, чтобы они не отвлекали.

Как включить блокировку рекламы YouTube на Android

Здесь есть важный нюанс для владельцев Android-смартфонов. На Android функция пока не включена по умолчанию, то есть её нужно активировать самостоятельно, хотя разработчики обещают вскоре сделать её автоматической. Чтобы включить блокировку вручную:

Обновите приложение DuckDuckGo до последней версии. Откройте настройки браузера и найдите раздел блокировки рекламы (Ad Blocking). Включите пункт блокировки рекламы YouTube.

Если нужного пункта в настройках нет, скорее всего, у вас устаревшая версия приложения — попробуйте обновить его. Отключить или снова включить функцию можно в любой момент в тех же настройках, в том числе прямо во время просмотра ролика.

Почему не отключается реклама в приложении YouTube

Это ключевое ограничение, о котором стоит знать заранее. Блокировка работает только на сайте YouTube внутри браузера DuckDuckGo, а не в отдельном приложении YouTube.

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На телефоне ссылки на ролики по умолчанию открываются в приложении YouTube, поэтому реклама там останется. Чтобы получить видео без рекламы, нужно открыть сайт YouTube именно в браузере DuckDuckGo. В самом приложении сервиса функция не действует — это стоит учитывать тем, кто привык смотреть ролики через официальное приложение.

Что такое Duck Player

В браузере есть похожий по духу инструмент — Duck Player, и их легко перепутать. Это встроенный плеер, который показывает ролики в режиме кинотеатра без отвлекающих элементов и применяет к встроенному видео самые строгие настройки приватности YouTube.

Разница в деталях: Duck Player не влияет на ваши рекомендации YouTube, но при этом не запоминает историю и не сохраняет место в плейлистах. Обычная блокировка рекламы, наоборот, оставляет привычный YouTube со всеми функциями — просто без роликов. При желании можно держать включёнными оба режима одновременно.

Стоит ли пользоваться DuckDuckGo в 2026 году

Честно о минусах. Для определения и блокировки рекламы DuckDuckGo использует открытые списки фильтров из проекта uBlock Origin, которые поддерживает сообщество и регулярно обновляет под изменения на стороне YouTube.

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Из практических нюансов: видео может дольше буферизоваться перед стартом, зато после загрузки реклама вас уже не прервёт. Формулировка «блокирует большинство видеорекламы» тоже говорит сама за себя — стопроцентной гарантии, что реклама исчезнет всегда и на всех роликах, разработчики не дают. И главное — YouTube не работает в России, а перспективы его разблокировки остаются очень туманными.