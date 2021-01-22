Создатель Pebble готовит единый супер-мессенджер в котором будет даже iMessage

Сейчас, когда все общение людей постепенно переместилось в мессенджеры, выход какого-то нового из них просто не может не вызвать большого интереса. Telegram, WhatsApp, Signal, Viber и другие давно и основательно ”окопались” в наших смартфонах. Правда, иногда бывают ситуации, что часть друзей/коллег/родственников находится в одном мессенджере, а часть — в другом. Приходится пользоваться разными приложениями и приходят мысли о том, что надо что-то менять. Этой же мыслью задался создатель легендарных в свое время часов Pebble — Эрик Мигиковски. Его детище должно объединить в себе сразу 15 популярных мессенджеров и даже позволит пользоваться фирменным iOS-овским iMessage на Android. Но не спешите радоваться. Подводные камни все равно есть.

Какой мессенджер выбрать

В первую очередь возникает вопрос, зачем надо что-то придумывать и делать новые мессенджеры, если кроссплатформенных вариантов более чем достаточно. Устанавливай на любой смартфон, а иногда даже компьютер, и пользуйся на здоровье. Но главную причину я описал выше. Лично у меня есть четыре основных мессенджера: Telegram (работа и друзья), Slack (работа), WhatsApp (родственники и друзья) и даже iMessage (редкие контакты по работе).

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К сожалению, особняком по-прежнему стоит приложение Apple iMessage, которое до сих пор доступно только на iPhone, iPad, iPod и компьютерах Mac. Но новое суперприложение обещает и его объединить в пул мессенджеров, которые будут работать вместе. Всего таких приложений будет 15, а ”апчик” мессенджера будет доступен для всех актуальных платформ, включая Android, iOS, Windows, MacOS и Linux. Приложение также предоставляет такие возможности, как единый поиск и возможность устанавливать напоминания.

Самый универсальный мессенджер

Beeper — так называется новый сервис — включает в себя такие мессенджеры, как: WhatsApp, Signal, Facebook Messenger, Twitter, Discord, Hangouts, Slack, IRC, iMessage и некоторые другие. Однако основатель признает, что для запуска службы Apple на Beeper пришлось прибегнуть к обходному пути.

В пояснении на сайте службы говорится следующее:

У Beeper есть два способа разрешить пользователям Android, Windows и Linux использовать iMessage: мы отправляем каждому пользователю взломанный iPhone с установленным приложением Beeper, которое соединяется с iMessage, или, если у них есть Mac, который всегда подключен к Интернету, можно установить приложение на него, и компьютер будет действовать, как мост.

Как пользоваться iMessage на Android

Обходной путь для подключения iMessage, о котором говорилось выше, не является какой-то гениальной находкой или уникальной уязвимостью службы сервиса — все намного проще и именно для этого нужен взломанный iPhone или Mac. Примерно таким же путем идут другие неофициальные приложения для Android, такие, как AirMessage и WeMessage. Они тоже используют Mac или iPhone в качестве ретранслятора для вашего устройства Android. Но тот факт, что Beeper отправляет вам взломанный iPhone (пусть и старый), довольно интересен. Можно даже сказать, что это ”предложение под ключ”.

Сколько стоит мессенджер Beeper

Правда, такая щедрость не может быть бесплатной. Платить за сервис придется 10 долларов в месяц. Учитывая, что iPhone вам присылают сразу, не очень понятно, придется ли вам платить сразу за большой период времени. Например, за 6 или даже 12 месяцев.

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Для тех, кто переживает по поводу безопасности, компания отдельно подчеркивает, что все ее мосты имеют открытый исходный код, поэтому любой пользователь может проверить безопасность своих данных. Если у него достаточно познаний в этой отрасли, он сможет посмотреть, как Beeper подключается к каждой службе чата. Правда, само клиентское приложение не является открытым кодом и так легко проверить его не получится.

Стоит ли пользоваться Beeper

В целом предложение выглядит довольно интересно, но в первую очередь это будет нужно только тем, кто пользуется большим количеством мессенджеров по работе. В остальном такая функциональность едва ли кому-то пригодится. Тем более за 10 долларов в месяц.

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С другой стороны, использовать по работе сервис, который собирает всю переписку и по своему усмотрению пересылает ее куда-то, тоже не самая хорошая идея. По сути, гарантом надежности является только имя Эрика Мигиковски, и даже если изначально утечка данных не заложена в систему, то никто не может гарантировать случайную утечку переписок. Это просто лишнее звено между пользователями.

Я бы не стал рисковать и тем более платить за такую систему. А что вы думаете по этому поводу? Рассказывайте в Telegram-чате или комментариях ниже.