Spotify или Apple Music: что выбрать

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Артем Сутягин 0

Музыкальные сервисы уже давно стали спутниками нашей жизни. Они свели почти к нулю количество потребляемого пиратского контента, который надо было еще где-то найти, скачать, потом загрузить в телефон или плеер… Теперь, когда можно заплатить 100-200 рублей в месяц и слушать что угодно без ограничений, в этих лишних телодвижениях стало намного меньше смысла. Исключением, пожалуй, являются аудиофилы, которым нужно исключительное качество файлов, а не то, которое массово выложено в музыкальные сервисы. Хотя даже для них есть свои решения. О том, что Яндекс Музыка имеет свою аудиторию и довольно популярна (у меня тоже есть подписка), знают многие, но часто возникает вопрос, что выбрать — Apple Music или Spotify. Тут надо разобраться.

Эти два игрока стали слишком близки друг к другу.

Чем отличаются Spotify и Apple Music

Пожалуй, самые большие различия между Spotify и Apple Music сводятся к качеству звука и библиотекам контента, доступным на каждой платформе. Ведь приложения есть как для iOS, так и для Android. Интересно, что приложение Apple Music для Android даже более функциональное, чем то, что установлено на iPhone, iPad и iPod.

Качество звука в музыкальных сервисах

Треки Apple Music стандартного качества представляют собой файлы AAC с битрейтом 256 кбит/с, что соответствует тому же формату, что и треки, купленные в iTunes. Это означает, что даже песни самого низкого качества, доступные в Apple Music, звучат немного лучше, чем все, что вы найдете в Spotify в настоящее время. Apple Music также предлагает функцию ”без потерь”, которая позволяет подписчикам слушать музыку с более высоким разрешением — от CD-качества (16 бит/44,1 кГц) до Hi-Res Audio (24 бит/192 кГц).

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Для сравнения, Spotify транслирует песни с битрейтом 96 кбит/с, 160 кбит/с и 320 кбит/с в формате Ogg Vorbis и предлагает высочайшее качество звука только подписчикам Premium. Хотя ни один из этих уровней качества в настоящее время не сравнится с ”без потерь” в Apple Music. Ожидается, что это изменится с предстоящим выпуском Spotify HiFi.

Между библиотеками Spotify и Apple Music также есть некоторые ключевые различия, особенно в отношении подкастов. В то время, как Apple Music утверждает, что предлагает более обширный музыкальный каталог с 90 миллионами песен по сравнению с более чем 70 миллионами песен на Spotify, последний ежедневно добавляет новых исполнителей и выделяется тем, что может похвастаться более чем четырьмя миллиардами постоянно обновляемых плейлистов.

Ни один из рассматриваемых сервисов не блекнет на фоне конкурента. Они оба хороши и у каждого есть свои плюсы.

Плейлисты и подкасты

Пользователи также могут искать плейлисты по жанру, международным чартам и настроению. Кроме того, недавнее приобретение Spotify компаний по производству подкастов, таких, как Anchor, Gimlet Media, Parcast и The Ringer, означает, что бренд активно работает в этом направлении и развивает его.

Apple Music также предлагает широкий спектр плейлистов для разных жанров и настроений и, похоже, регулярно предоставляет больше жанровых категорий. Кроме того, Apple Music предоставляет подписчикам доступ к эксклюзивному музыкальному видеоконтенту.

Также стоит отметить, что там, где Apple Music не хватает подкастов, она легко превосходит Spotify в части радио. Радио Apple Music 1, ранее называвшееся Beats 1, доступно только подписчикам Apple Music Premium. Хотя функция и не работает на территории России, она предлагает круглосуточное ”вещание” поп-музыки, рэпа и инди. Есть так же эксклюзивные интервью с артистами и ведущими, включая всемирно известных.

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Какой сервис выбрать для музыки

Когда дело доходит до выбора между Spotify и Apple Music, оба могут похвастаться огромными музыкальными каталогами и оба совместимы с устройствами Android и iOS, что делает любой из них отличным выбором. И, как и при сравнении Apple Music с YouTube Music, это действительно сводится к личным предпочтениям. Хотя в данном случае лично я отдаю существенно больше симпатий первому, но имею подписку на оба.

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Если вы больше слушаете подкасты, то Spotify станет более оптимальным сервисом для вас. Особенно приятно, что доступ к подкастам находится внутри самого приложения. У Apple подкасты находятся в отдельном приложении, которое, кстати, недоступно на Android.

Apple Music — отличный выбор для того, кто считает себя меломаном и любит слушать что-то новое в высоком качестве. Как упоминалось выше, это может измениться, когда Spotify наконец развернет свой уровень Spotify HiFi.

Почему мы сами виноваты в том, что у нас есть только Apple и Google.

Пусть Spotify появился раньше, но сейчас у него уже нет того преимущества, что несколько лет назад. А вообще, если вы уже пользуетесь одним из этих сервисов, то именно он и является для вас лучшим. Он изучил ваши привычки и предпочтения, а значит, переход к другому сервису сначала будет затруднен. Вам будет казаться, что новый сервис хуже, хотя он просто не знает вас, и если вы решились на переход, дайте ему время и как следует пролайкайте песни, которые вам нравятся. А что выбираете вы? Расскажите в нашем Telegram-чате.

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