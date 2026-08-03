Привычная схема с Android простая: открыл Google Play, вбил название приложения, нажал «Установить». Теперь эта модель начинает меняться: сторонние магазины приложений, о которых мы рассказывали в отдельном материале, получают право работать прямо внутри Play Маркете. Но важная деталь, которую легко упустить в громких заголовках: изменения касаются только США и происходят под давлением суда, а не по доброй воле Google. Что будет в России? Давайте разбираться!

Что изменилось в Google Play в июле 2026 года

Речь идёт о вполне конкретной дате и стране. С 22 июля 2026 года сторонние Android-магазины приложений в США можно скачивать прямо из самого Google Play Store. Это результат многолетнего судебного спора Google с Epic Games, создателем Fortnite.

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Чтобы витрины не пришлось наполнять с нуля, Google открыл им доступ к своему каталогу. Теперь участвующие сторонние магазины в США могут показывать карточки приложений из Google Play, включая описания, скриншоты, иконки и видео. При этом разработчик может отказаться от включения своих приложений в каталоги сторонних магазинов, выбрав в Play Console один из вариантов: публиковать во всех сторонних магазинах, управлять каждым по отдельности или не публиковать нигде.

Почему Google разрешила сторонние магазины приложений

Это не маркетинговый жест, а исполнение решения суда. Epic выиграл иск в 2023 году, а Google проиграл и апелляцию, и обращение в Верховный суд США в 2025 году. После этого в ноябре 2025 года было заключено соглашение, обязывающее Google допустить сторонние магазины, запрещающее платить за эксклюзивы Play Store и ограничивающее комиссии за новые установки.

Позже стороны неожиданно отказались от предложенного мирового соглашения, и это ускорило события. Google отзывает ходатайство об изменении судебного запрета, а значит, обязан выполнить исходное предписание судьи от 2024 года, и с 22 июля 2026 года сторонние магазины стали доступны для скачивания из Play Маркета в США.

Как Google контролирует установку приложений на Android

Здесь важно не поддаться на слово «захват». Даже если приложение вы находите в чужом магазине, техническую часть по-прежнему обслуживает Google. Скачивание через сторонние магазины всё равно завершается через Google Play, и сервисные комиссии компании применяются к приложениям, загруженным через внешние витрины. Витрины разные, а касса одна. Чтобы повторить ассортимент Google, эти магазины должны отдавать оплату и загрузку на сторону Google Play — это похоже на выбор товара в другом онлайн-магазине, но с оплатой через общую кассу.

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Вход для магазинов тоже платный и с проверками. Google продолжит обрабатывать загрузки и брать сервисные сборы, включая ежегодную плату в 5000 долларов за проверку политик и безопасности стороннего магазина, а сами магазины должны ориентироваться на пользователей из США и быть зарегистрированы как организации. Кроме того, у магазина должны быть понятные правила безопасности, и в нём допускается менее 1% попыток установки с вредоносным кодом.

Что открытие Google Play значит для безопасности вашего телефона

Больше свободы — больше ответственности. Ведь есть очевидная ловушка — безопасность: Google Play работает как защитный барьер, а Google Play Protect ежедневно проводит миллиарды проверок на вредоносные программы. Однако базовые правила самозащиты Android остаются теми же, что и при обычной установке приложений со стороны:

Ставьте магазины только от известных компаний. Скачивайте сторонние магазины напрямую от брендов, которым доверяете, а если какое-то всплывающее окно предлагает установить магазин ради «бесплатной премиум-игры» — уходите.

Не раздавайте разрешение «установка неизвестных приложений» кому попало — включайте его только для доверенного магазина и периодически проверяйте в настройках приватности.

Не отключайте Google Play Защиту, даже если сторонний магазин об этом просит: проверка на вредоносное поведение работает и для приложений из внешних источников.

Если вы уже сейчас интересуетесь альтернативами, то обязательно установите RuStore на Android. В российском магазине приложений есть софт подсанкционных компаний, включая СберБанк Онлайн. В Google Play их попросту нет.

Появятся ли сторонние магазины приложений в России

Касаются ли новые правила Google пользователей из России? Прямо — нет. По условиям решения все эти изменения завязаны на США: магазины должны ориентироваться на пользователей из Америки и быть зарегистрированы как организации. В некоторых странах, например в Великобритании, этой возможности пока нет вовсе. Так что для российских пользователей ничего в интерфейсе Google Play автоматически не поменяется.

При этом сама тенденция важна: объявление Google ориентировано на США, но оно может дать представление о будущем распространения приложений в целом. Если механику скопируют регуляторы других стран, доступ к альтернативным магазинам станет удобнее и легальнее. Россия в этом ряду занимает особое положение, так как на Google в нашей стране наложены многомиллионные штрафы, которые компания гасить не собирается. Поэтому появление сторонних магазинов в отечественном Google Play остаётся под большим вопросом.