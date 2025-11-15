Telegram незаметно выпустил полезное обновление 12.2. Много новых функций для Android

За годы использования Телеграма мы уже привыкли к тому, что каждое обновление сопровождается большим материалом на сайте мессенджера. Однако ноябрьский апдейт, напичканный полезными нововведениями, вышел незаметно: обзора нет, ровно как и описания в App Store и Google Play. Видимо, у разработчиков были дела поважнее. Спасибо профильным каналам, которые нашли все новые функции Telegram 12.2 — теперь мы можем поделиться ими с вами.

Главное изменение в новой версии Telegram — дизайн Liquid Glass для Android, который в прошлом апдейте попал на iOS. Разработчики не стали дожидаться, пока производители выпустят прошивки с прозрачным интерфейсом. Новое оформление Телеграма сразу бросается в глаза при виде поля ввода текста и при навигации по чатам благодаря анимациям.

Также оно есть в хэштегах, в каналах, при пересылке сообщений. Пока не везде, но уже приятно, что не забыли распространить новый прозрачный интерфейс на Android. Новые анимации можно отключить в разделе «Энергосбережение».

Также добавили прямые трансляции в историях : запустить эфир можно во вкладке Live, а пользователи смогут оставлять комментарии и закреплять их при оплате звездами. Вести эфир можно как от лица канала, так и от себя.

: запустить эфир можно во вкладке Live, а пользователи смогут оставлять комментарии и закреплять их при оплате звездами. Вести эфир можно как от лица канала, так и от себя. Появились регулярные сообщения: если решите запланировать отправку, можно указать частоту. Например, раз в неделю, в две и так далее.

Настройки конфиденциальности для музыки: можно указать, кто ее может видеть, и добавить исключения. По умолчанию включен пункт «Все» — не забудьте поменять.

Добавление контакта с помощью QR-кода.

Также при сохранении номера отображается галочка , отвечающая за синхронизацию с телефонной книгой. Если отключить, контакт будет сохранен только в Телеграме и не добавится в память телефона.

, отвечающая за синхронизацию с телефонной книгой. Если отключить, контакт будет сохранен только в Телеграме и не добавится в память телефона. Запрет получения подарков от каналов — тоже есть в настройках конфиденциальности. Можно отключить, чтобы не нарваться на мошенников.

Полезное нововведение для тех, кто собирает лимитированные подарки — теперь для них появился аукцион в Telegram. Делаешь ставку при помощи звезд и пытаешься выиграть. Если вылетает из топа, она переносится на финальный раунд, а при проигрыше взнос возвращается. Уже опробовали нововведения? Делитесь в нашем Телеграм-чате!