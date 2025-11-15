Telegram незаметно выпустил полезное обновление 12.2. Много новых функций для Android

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Иван Герасимов

За годы использования Телеграма мы уже привыкли к тому, что каждое обновление сопровождается большим материалом на сайте мессенджера. Однако ноябрьский апдейт, напичканный полезными нововведениями, вышел незаметно: обзора нет, ровно как и описания в App Store и Google Play. Видимо, у разработчиков были дела поважнее. Спасибо профильным каналам, которые нашли все новые функции Telegram 12.2 — теперь мы можем поделиться ими с вами.

Telegram незаметно выпустил полезное обновление 12.2. Много новых функций для Android. Телеграм выпустил большое обновление. Фото: jecr.org. Фото.

Телеграм выпустил большое обновление. Фото: jecr.org

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" И УЗНАВАЙ О КРУТЫХ ТОВАРАХ ПО САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ

Главное изменение в новой версии Telegram — дизайн Liquid Glass для Android, который в прошлом апдейте попал на iOS. Разработчики не стали дожидаться, пока производители выпустят прошивки с прозрачным интерфейсом. Новое оформление Телеграма сразу бросается в глаза при виде поля ввода текста и при навигации по чатам благодаря анимациям.

Telegram незаметно выпустил полезное обновление 12.2. Много новых функций для Android. Дизайн лучше видно при светлом оформлении. Фото.

Дизайн лучше видно при светлом оформлении

Также оно есть в хэштегах, в каналах, при пересылке сообщений. Пока не везде, но уже приятно, что не забыли распространить новый прозрачный интерфейс на Android. Новые анимации можно отключить в разделе «Энергосбережение».

  • Также добавили прямые трансляции в историях: запустить эфир можно во вкладке Live, а пользователи смогут оставлять комментарии и закреплять их при оплате звездами. Вести эфир можно как от лица канала, так и от себя.
  • Появились регулярные сообщения: если решите запланировать отправку, можно указать частоту. Например, раз в неделю, в две и так далее.
Telegram незаметно выпустил полезное обновление 12.2. Много новых функций для Android. Отправка по расписанию позволяет планировать частоту сообщений. Фото.

Отправка по расписанию позволяет планировать частоту сообщений

  • Настройки конфиденциальности для музыки: можно указать, кто ее может видеть, и добавить исключения. По умолчанию включен пункт «Все» — не забудьте поменять.
Telegram незаметно выпустил полезное обновление 12.2. Много новых функций для Android. Сохраненную музыку теперь можно скрыть из профиля. Фото.

Сохраненную музыку теперь можно скрыть из профиля

  • Добавление контакта с помощью QR-кода.
Telegram незаметно выпустил полезное обновление 12.2. Много новых функций для Android. Новые функции добавления по QR-коду. Фото.

Новые функции добавления по QR-коду

  • Также при сохранении номера отображается галочка, отвечающая за синхронизацию с телефонной книгой. Если отключить, контакт будет сохранен только в Телеграме и не добавится в память телефона.
  • Запрет получения подарков от каналов — тоже есть в настройках конфиденциальности. Можно отключить, чтобы не нарваться на мошенников.

Обновить Телеграм

Полезное нововведение для тех, кто собирает лимитированные подарки — теперь для них появился аукцион в Telegram. Делаешь ставку при помощи звезд и пытаешься выиграть. Если вылетает из топа, она переносится на финальный раунд, а при проигрыше взнос возвращается. Уже опробовали нововведения? Делитесь в нашем Телеграм-чате!

Теги
Новости по теме
Роскомнадзор блокирует WhatsApp и Telegram на юге России. В чем причина?
Новый вирус Herodotus взламывает Android по всему миру. Я знаю только один способ защиты
Как отписаться от рассылки в Gmail и почистить почту от спама
Лонгриды для вас
Где скачать и как установить RuStore на Android

После удаления российских приложений из Google Play стало сложнее искать и скачивать программы на Android. Особенно это касается софта отечественных банков, в отношении которых были введены санкции. Теперь нужно либо искать APK-файлы программ на просторах интернета, рискуя наткнуться на вирус, либо использовать магазин приложений RuStore — пожалуй, единственный апстор, где можно найти любую подсанкционную программу, не переживая за безопасность устройства.

Читать далее
Какое приложение для оплаты телефоном установить на Android

Смартфон — это не только средство коммуникации, но и платежный инструмент, которым можно заменить банковскую карту и наличные деньги. Правда, чтобы использовать мобильное устройство в таком качестве, необходимо приложение для бесконтактной оплаты. После прекращения работы Google Pay в России таких программ появилось огромное множество. Разберемся, какую среди них выбрать и правильно настроить.

Читать далее
Блокировка WhatsApp в России: все, что известно о будущих ограничениях мессенджера

После появления национального мессенджера MAX блокировка WhatsApp в России из разряда маловероятных событий перешла в статус почти неизбежных. И дело не столько в появлении отечественного приложения для обмена сообщениями, сколько в инициативах российского государства. Так, 17 июля президент Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 сентября представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование программного обеспечения из недружественных стран, а уже сегодня появились первые официальные заявления депутатов Государственной Думы о неминуемой блокировке WhatsApp.

Читать далее
Новости партнеров
Apple добавила кольцевую лампу на компьютеры Mac в macOS Tahoe 26.2. Зачем она там нужна?
Apple добавила кольцевую лампу на компьютеры Mac в macOS Tahoe 26.2. Зачем она там нужна?
В Китае научились подделывать даже куриные яйца — что это вообще такое?
В Китае научились подделывать даже куриные яйца — что это вообще такое?
Эксперты рассказали, зачем долгосрочные держатели Биткоина на самом деле массово продают свои монеты
Эксперты рассказали, зачем долгосрочные держатели Биткоина на самом деле массово продают свои монеты