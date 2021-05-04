Тестовая версия Clubhouse для Android готова. Но нам это не нужно

Иногда приложения, которые выходят для смартфона, становятся безумно популярными. Часть из них продолжает набирать обороты и дальше, как TikTok, а другие наоборот, уходят в никуда, и интерес, который был на волне хайпа, падает. Наверное, если спросить среднестатистического пользователя, какое приложение по его мнению самое известное за последние полгода, он назовет Clubhouse. Создатели сервиса придумали хорошую модель распространения по приглашениям и выпустили приложение только для iOS. При этом жестко карали попытки пользоваться альтернативными способами подключения. Теперь пришло время выходить на Android. И тут многие согласятся с тем, что уже не надо. Или все же надо?

Приложение Клабхаус для Андроид

Приложение для аудиочата Clubhouse действительно произвело фурор за последние несколько месяцев, но одним из самых больших недостатков сервиса является то, что это приложение предназначено только для iOS. Некоторое время назад команда разработчиков как-то очень туманно намекнула на то, что нам стоит ждать версию для Android и даже дала понять, когда это может произойти. Но если тогда нам просто дали понять, что работа ведется и начата она была не так давно, то теперь представители сервиса сообщили нам, что приложение уже существует и находится на стадии закрытого тестирования.

Clubhouse для Android должен выйти уже в мае.

Исходя из этого можно рассчитывать, что программа тестирования совсем скоро выйдет за пределы узкого круга разработчиков и станет относительно массовой, а там и до выхода релизной версии останется всего ничего.

Команда Clubhouse подтвердила в своем блоге, что запустила ”черновую” бета-версию приложения для Android, хотя и подчеркнула, что полномасштабный запуск приложения еще не начался. Так когда же тогда нам ожидать реального релиза для всех?

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать больше пользователей Android в Clubhouse в ближайшие недели, — сказала команда в блоге.

Когда выйдет Клабхаус для Android

Это не те слова, которые дают какое-то размытое представление. Все сказано более чем четко и недвусмысленно. Заявление говорит нам о том, что версия Clubhouse для Android выйдет в этом или начале следующего месяца. Примерно на такие сроки мы и рассчитывали, когда в прошлый раз представители компании заговорили о том, что работают в этом направлении.

С одной стороны, новость можно считать хорошей, и выход столь популярного сервиса был бы очень интересен для всех. Пользователи получили бы то, что давно ждали, а разработчики — столь важное для них увеличение охвата. При этом на политике ажиотажа долго ”выезжать” нельзя, и рано или поздно публика разочаруется и перестанет так стараться получить приглашения.

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Когда в Клабхаус отменят приглашения

Пока информации об отказе от этой модели нет, а стало быть радоваться пока рано. Но скорее всего, это вопрос времени и систему приглашений должны отменить. В противном случае у Clubhouse будут большие проблемы.

Не стоит забывать, что уже сейчас многие другие площадки предлагают подобные возможности, и даже Telegram дает возможность проводить такие же конференции в его голосовом чате, который можно создавать для групп. Есть что-то похожее и у других крупных игроков рынка.

Зачем нужен Клабхаус

Получается, что у пользователей Android нет нехватки в альтернативах Clubhouse. Но в любом сервисе самое важное — это контент и люди, которые его создают. То есть есть условный Rutube, которому далеко до YouTube в том числе и потому, что там есть культовые каналы известных блогеров. Если создать копию Instagram, в него не перебегут ”миллионники” из самой инсты. Примеры можно приводить долго.

Telegram получит обновление с функциями Clubhouse.

Пока козырем Clubhouse является то, что он смог набрать себе людей, которых интересно слушать и, если они не разбегутся, определенный интерес на его стороне все равно останется. Вопрос только в том, хватит ли его? А еще надо обязательно что-то делать с возможностью прослушивания ”комнат” в записи и входом по приглашениям. Но об этом мы поговорим позже.