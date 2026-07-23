Встроенных инструментов Android часто не хватает, чтобы понять, насколько сильно просела батарея и что сажает её быстрее всех. Специальные приложения показывают износ, реальную ёмкость и расход по каждой программе, но у каждого свои сильные стороны и ограничения. Разбираем 5 вариантов и объясняем, кому какой подойдёт.

Как приложения считают состояние батареи и почему цифрам верить нужно осторожно

Прежде чем ставить любое из приложений, важно понять главное ограничение. Все они считают ёмкость приблизительно на основе тока и времени зарядки, поэтому итоговые значения ориентировочные. Чем больше циклов зарядки приложение успело отследить, тем точнее оценка, так что сразу после установки цифрам доверять рано.

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Есть и второй нюанс: чтобы приложение корректно собирало данные, ему нужно разрешить работу в фоновом режиме и снять ограничения энергопотребления. Иначе система будет усыплять программу, и статистика окажется рваной.

AccuBattery — детальная диагностика износа и реальной ёмкости батареи

Одно из самых информативных приложений. AccuBattery раскладывает всё на четыре раздела: зарядка, разрядка, ёмкость и история. В разделе зарядки видно время старта, продолжительность, полученный заряд и скорость, а ещё приложение рассчитывает, к какому износу приведёт очередной цикл — например, зарядка от 0 до 80%.

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В разделе разрядки — сила тока, средний расход, температура и напряжение в реальном времени, плюс предсказание оставшегося времени работы и статистика по каждому приложению. Раздел ёмкости показывает текущее значение и график её падения для долгого наблюдения.

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Минусы: через пару дней появляется реклама, а часть расширенных функций спрятана в платной PRO-версии. Приложение доступно и в Google Play, и в RuStore, что удобно, если магазин Google работает нестабильно.

Battery Hero — простой мониторинг аккумулятора

Интуитивное приложение с чистым интерфейсом. На главном экране собраны ключевые параметры: оставшийся заряд, расчётное время работы, температура, тип и напряжение батареи. Оно же считывает данные о циклах зарядки и вычисляет текущую ёмкость.

Скачать Battery Hero

В блоке расхода — статистика по каждому приложению и графики за день и неделю. В разделе советов программа анализирует настройки вроде яркости и времени ожидания и подсказывает, что подкрутить. Два заметных плюса: четыре вида виджетов для тех, кому мал стандартный значок батареи, и возможность следить за несколькими устройствами на одном Google-аккаунте. Отдельный бонус — рекламы и упоминаний платной версии не обнаружено. Хороший вариант, если нужен аккуратный монитор без визуального мусора.

Батарея HD — гибкие уведомления о заряде Android

Дизайн здесь простоват, зато функций по уведомлениям и мониторингу очень много. Главный экран показывает оставшийся заряд и расчётное время работы под разные сценарии — игры, мобильный интернет, звонки. Отдельная иконка графика сводит в одно окно разряд, напряжение, температуру и активность экрана с возможностью приблизить. Собранные данные можно выгрузить в файл и отправить на почту.

Скачать Батарея HD

Главная особенность — уведомления о заряде с шагом в пять процентов и звуковой сигнал на выбор, вплоть до голосового объявления процента. Это может пригодиться пожилым родственникам, которые не следят за индикатором батареи. Есть и калибровка — она имитирует разные сценарии, чтобы точнее рассчитать время работы, но процесс может занять несколько часов. Реклама убирается только переходом на PRO-версию.

Battery One и Battery Guru — подробный анализ батареи телефона

Battery One устроен как AccuBattery — четыре блока: зарядка, разрядка, здоровье и настройки. Здесь подробная статистика по расходу в активном режиме и глубоком сне, износ в текущей сессии, графики тока и мощности. Приложение показывает самых прожорливых потребителей энергии и даже данные о процессах, мешающих телефону уснуть, — правда, для этого придётся ставить дополнительный софт Shizuku.

Скачать Battery One

Скачать Battery Guru

Battery Guru сочетает информативность с приятным дизайном. Красным подсвечиваются участки экстремального разряда, ведётся статистика запусков приложений и расхода трафика. Отдельная особенность — встроенный рейтинг автономности по моделям: можно сравнить свой аппарат с другими. Функция помечена как экспериментальная, так что к точности рейтинга стоит относиться спокойно. Удобен и диспетчер разрешений — он в один тап открывает нужные настройки телефона.