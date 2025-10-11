Топ приложений для Android для тех, кто давно ничего не качал в Google Play

Наверняка вам надоело видеть одни и те же иконки приложений на своем смартфоне. Но идей, что скачать из приложений, как будто и нет. А еще и рекомендации Google Play не предлагают ничего полезного, из-за чего там не особо хочется появляться. В этой подборке мы собрали именно те приложения для Андроид, которые подойдут редким гостям Google Play. Здесь нет банального софта — только действительно практичные программы для самых требовательных

Топ приложений для Android для тех, кто давно ничего не качал в Google Play. Эти приложения давно хотел получить твой смартфон! Фото: nextpit. Фото.

Эти приложения давно хотел получить твой смартфон! Фото: nextpit

Самый красивый офлайн-плеер

Oto Music — наверное, самый красивый музыкальный плеер для Android. В первую очередь, из-за элементов интерфейса, которые выглядят как нативные системные. Кнопки, шрифт, списки, макет — как будто его делала Google! По удобству и простоте ему просто нет равных: помимо стандартных функций вроде создания плейлистов найдете вкладку «Популярное», где собраны самые часто прослушиваемые треки.

Самый красивый офлайн-плеер. Очень красивый плеер, который идеально вписывается в дизайн системы. Фото.

Очень красивый плеер, который идеально вписывается в дизайн системы

Наслаждайтесь музыкой без ограничений: слушайте любимые треки офлайн и без рекламы, даже когда телефон подключен к интернету. Встроенный эквалайзер позволяет настроить звучание на свой вкус, а система мгновенно сортирует песни по альбомам и исполнителям, ничего не теряя из виду.

Красивый плеер

Крутые GPS-карты без интернета

Organic Maps — это бесплатные карты с открытым исходным кодом, фишка которых — режим офлайн. Приложение работает на базе OpenStreetMap, обеспечивая пользователей подробными картами всего мира, включая специализированные маршруты для велосипедистов и пешеходов. Приложение поддерживает различные виды передвижения — от пеших прогулок до автомобильных поездок с точным построением маршрутов.

Крутые GPS-карты без интернета. Карты просты в использовании, не требуют интернета и не содержат рекламы. Фото.

Карты просты в использовании, не требуют интернета и не содержат рекламы

Особое внимание разработчики уделили защите пользовательских данных: приложение не собирает личную информацию, включая местоположение. Organic Maps не высаживает батарейку, что подтверждают отзывы пользователей, благодаря чему эти карты идеально подходят для долгих походов.

Удобные карты

Почему уже пора прекратить спорить о том, что лучше: iPhone или Android-смартфоны

Простой календарь на Андроид

Все стандартные календари на смартфонах — просто ужас. Мало того, что неудобные, так еще и громоздкие — с массой непонятных функций. Боитесь нажать не туда? Качайте простой календарь на Android, который только на первый взгляд похож на версию от Google.

Простой календарь на Андроид. Удобный календарь на телефон, в котором нет ничего лишнего. Фото.

Удобный календарь на телефон, в котором нет ничего лишнего

В остальном — в разы понятнее. Снизу вкладки «Сегодня», «Неделя», «Месяц» и кнопка добавления событий. Есть настройки отображения, смена размера шрифта, синхронизация из других календарей и даже защита паролем. В общем, больше-то ничего — и в этом сила этого приложения. Качайте и не забывайте про важные дела!

Календарь для Андроид

Приложение для ведения финансов

Наверняка вы давно задумывались о том, чтобы начать считать собственные деньги. Вместо того, чтобы опираться на не всегда понятную статистику из банковских приложений, попробуйте «Финансы — бюджет, расходы». Тут все намного понятнее: потратил — записал, заработал — внес в список, заранее выбрав тип операции.

Приложение для ведения финансов. Приложение для удобной записи финансов — что может быть лучше для смартфона? Фото.

Приложение для удобной записи финансов — что может быть лучше для смартфона?

Основные категории уже есть, но при необходимости можно добавить свои. А заодно — прикрепить фото и комментарий. Чтобы баланс средств всегда был перед глазами, можно добавить один из двух удобных виджетов. Ведение бюджета еще никогда не было настолько простым и удобным!

Ведение финансов

Где хранить скидочные карты

После отключения Google Pay и Apple Pay в России остро встал вопрос — где хранить скидочные карты. К счастью, решение все это время было на просторах Google Play — приложение Кошелек. Наверное, самое интуитивно понятное из всех существующих. Сюда легко добавить дисконтные карты путем сканирования и показывать на кассе. Ну или выпустить новые в пару касаний.

Где хранить скидочные карты. Крутое приложение для хранения карт популярных российских магазинов. Фото.

Крутое приложение для хранения карт популярных российских магазинов

В списке есть практически все популярные продавцы — от магазинов одежды до продуктовых супермаркетов и ювелирных. Помимо этого, есть промокоды, скидки и другие выгодные предложения, которые можно добавить в Избранное, чтобы не потерять. По сравнению с другими кошельками здесь почти нет всплывающей рекламы — за это лайк!

Кошелек для карт

Блокировка WhatsApp в России: все, что известно о будущих ограничениях мессенджера

После появления национального мессенджера MAX блокировка WhatsApp в России из разряда маловероятных событий перешла в статус почти неизбежных. И дело не столько в появлении отечественного приложения для обмена сообщениями, сколько в инициативах российского государства. Так, 17 июля президент Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 сентября представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование программного обеспечения из недружественных стран, а уже сегодня появились первые официальные заявления депутатов Государственной Думы о неминуемой блокировке WhatsApp.

Читать далее
Где находится меню приложений Xiaomi и как его настроить

Наследуя традиции Apple, компания Xiaomi в своей оболочке MIUI, которая затем начала называться HyperOS, решила отказаться от классического меню приложений Android, размещая ярлыки установленных игр и программ сразу на рабочем столе. Фишка удобная, но в то же время имеющая свои недостатки. Когда программ становится слишком много, бывает трудно найти нужную, да и визуально рабочий стол превращается в склад хлама. Осознавая, что такие проблемы могут возникнуть у каждого пользователя HyperOS (MIUI), разработчики сделали специальное меню приложений Xiaomi. Где его найти, как включить, настроить и при необходимости убрать — расскажем далее.

Читать далее
Несколько хороших игр для Android, которые затянут на все выходные

Рынок мобильных игр постоянно развивается, предлагая игрокам все больше качественных и увлекательных проектов. Бесплатные игры на Android занимают в этом сегменте особое место. Каждый может найти для себя что-то интересное, не тратя ни копейки. В этой статье мы собрали лучшие бесплатные игры для Android: от легендарных MOBA и карточных баталий до культовых песочниц и ярких ролевых приключений. Здесь вы найдете проекты, которые порадуют высоким уровнем проработки, разнообразием жанров и отличной оптимизацией под мобильные устройства. А главное бесплатно.

Читать далее
Что едят совы и почему среди них бывают каннибалы?
Что едят совы и почему среди них бывают каннибалы?
В корпусе складного iPhone Fold будет сразу два металла. Зачем они там нужны?
В корпусе складного iPhone Fold будет сразу два металла. Зачем они там нужны?
Аналитики прогнозируют новый этап буллрана криптовалют после свежего рекорда Биткоина. Почему?
Аналитики прогнозируют новый этап буллрана криптовалют после свежего рекорда Биткоина. Почему?