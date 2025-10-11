Топ приложений для Android для тех, кто давно ничего не качал в Google Play

Наверняка вам надоело видеть одни и те же иконки приложений на своем смартфоне. Но идей, что скачать из приложений, как будто и нет. А еще и рекомендации Google Play не предлагают ничего полезного, из-за чего там не особо хочется появляться. В этой подборке мы собрали именно те приложения для Андроид, которые подойдут редким гостям Google Play. Здесь нет банального софта — только действительно практичные программы для самых требовательных

Самый красивый офлайн-плеер

Oto Music — наверное, самый красивый музыкальный плеер для Android. В первую очередь, из-за элементов интерфейса, которые выглядят как нативные системные. Кнопки, шрифт, списки, макет — как будто его делала Google! По удобству и простоте ему просто нет равных: помимо стандартных функций вроде создания плейлистов найдете вкладку «Популярное», где собраны самые часто прослушиваемые треки.

Наслаждайтесь музыкой без ограничений: слушайте любимые треки офлайн и без рекламы, даже когда телефон подключен к интернету. Встроенный эквалайзер позволяет настроить звучание на свой вкус, а система мгновенно сортирует песни по альбомам и исполнителям, ничего не теряя из виду.

Красивый плеер

Крутые GPS-карты без интернета

Organic Maps — это бесплатные карты с открытым исходным кодом, фишка которых — режим офлайн. Приложение работает на базе OpenStreetMap, обеспечивая пользователей подробными картами всего мира, включая специализированные маршруты для велосипедистов и пешеходов. Приложение поддерживает различные виды передвижения — от пеших прогулок до автомобильных поездок с точным построением маршрутов.

Особое внимание разработчики уделили защите пользовательских данных: приложение не собирает личную информацию, включая местоположение. Organic Maps не высаживает батарейку, что подтверждают отзывы пользователей, благодаря чему эти карты идеально подходят для долгих походов.

Удобные карты

Простой календарь на Андроид

Все стандартные календари на смартфонах — просто ужас. Мало того, что неудобные, так еще и громоздкие — с массой непонятных функций. Боитесь нажать не туда? Качайте простой календарь на Android, который только на первый взгляд похож на версию от Google.

В остальном — в разы понятнее. Снизу вкладки «Сегодня», «Неделя», «Месяц» и кнопка добавления событий. Есть настройки отображения, смена размера шрифта, синхронизация из других календарей и даже защита паролем. В общем, больше-то ничего — и в этом сила этого приложения. Качайте и не забывайте про важные дела!

Календарь для Андроид

Приложение для ведения финансов

Наверняка вы давно задумывались о том, чтобы начать считать собственные деньги. Вместо того, чтобы опираться на не всегда понятную статистику из банковских приложений, попробуйте «Финансы — бюджет, расходы». Тут все намного понятнее: потратил — записал, заработал — внес в список, заранее выбрав тип операции.

Основные категории уже есть, но при необходимости можно добавить свои. А заодно — прикрепить фото и комментарий. Чтобы баланс средств всегда был перед глазами, можно добавить один из двух удобных виджетов. Ведение бюджета еще никогда не было настолько простым и удобным!

Ведение финансов

Где хранить скидочные карты

После отключения Google Pay и Apple Pay в России остро встал вопрос — где хранить скидочные карты. К счастью, решение все это время было на просторах Google Play — приложение Кошелек. Наверное, самое интуитивно понятное из всех существующих. Сюда легко добавить дисконтные карты путем сканирования и показывать на кассе. Ну или выпустить новые в пару касаний.

В списке есть практически все популярные продавцы — от магазинов одежды до продуктовых супермаркетов и ювелирных. Помимо этого, есть промокоды, скидки и другие выгодные предложения, которые можно добавить в Избранное, чтобы не потерять. По сравнению с другими кошельками здесь почти нет всплывающей рекламы — за это лайк!

Кошелек для карт