Уязвимость менеджеров паролей приводит к массовой утечке данных. Имейте ввиду

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Артем Сутягин

Менеджеры паролей играют важную роль в упрощении нашей работы в Интернете. Они позволяют надежно хранить множество учетных записей и соответствующих им ключей доступа, а также автоматически заполнять их при входе в новый сервис. Несмотря на меры безопасности, принятые Google и менеджерами паролей, развивающаяся природа мобильной безопасности означает появление новых уязвимостей. Исследователи из Международного института информационных технологий (IIIT) в Хайдарабаде (Индия) обнаружили новую проблему в некоторых менеджерах паролей на Android: вредоносные программы могут украсть или перехватить учетные данные пользователя, особенно когда менеджер паролей пытается автоматически заполнить учетные данные.

Уязвимость менеджеров паролей приводит к массовой утечке данных. Имейте ввиду. Любой гаджет можно взломать. Теперь это стало немного проще, а значит опасность для нас стала выше. Фото.

Любой гаджет можно взломать. Теперь это стало немного проще, а значит опасность для нас стала выше.

Опасно ли пользоваться менеджерами паролей

Уязвимость, получившая название «AutoSpill», была обнаружена совместными усилиями Анкита Гангвала, Шубхама Сингха и Абхиджита Шриваставы, которые, как сообщается, связались с производителями приложений для управления паролями, на которых они ее тестировали, — 1Password, LastPass, Keeper и Enpass, а также с компанией Google. Свои выводы они подробно представили на недавно завершившемся BlackHat Europe 2023 — ежегодном форуме по кибербезопасности.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Трио исследователей проводило тесты на «новых и современных Android-устройствах», сообщает TechCrunch. Однако на одном из слайдов их презентации показано, что использовались Poco F1 под управлением Android 10 и патча безопасности от декабря 2020 года, Samsung Galaxy A52 (Android 12, патч от апреля 2022 года) и Galaxy Tab S6 Lite (Android 11, патч от января 2022 года). Поскольку для тестирования этой уязвимости не использовались телефоны с Android 13 или Android 14, мы не можем исключить версию, что Google уже знает об уязвимости или, возможно, даже исправила ее в более поздних версиях Android.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Как утекают пароли с телефона

WebView на Android открывает веб-страницу внутри приложения без переключения на основной мобильный браузер. Обычно это используется при входе в приложение. Большинство пользователей хорошо знакомы с опциями «Войти с помощью Google», которые появляются при входе в сервис внутри приложения. Менеджеры паролей разработаны таким образом, чтобы получать и автоматически заполнять ваши данные для входа в систему в целях экономии времени, и именно здесь, по словам исследователей, в дело вступает уязвимость AutoSpill.

Как утекают пароли с телефона. Менеджер паролей позволяет за одним паролем скрыть все остальные. Источник: Keeper Security. Фото.

Менеджер паролей позволяет за одним паролем скрыть все остальные. Источник: Keeper Security

В беседе с TechCrunch исследователи заявили, что менеджеры паролей могут быть «дезориентированы» относительно того, куда следует отправлять данные для входа в систему, и поэтому вместо этого передают конфиденциальные данные «базовому приложению».

Когда менеджер паролей вызывается для автозаполнения учетных данных, в идеале он должен вносить их только в загруженную страницу Google. Но мы обнаружили, что операция автозаполнения может случайно выдать учетные данные базовому приложению», — рассказал TechCrunch исследователь Гангвал.

Что менеджеры паролей делают для безопасности

Между тем, 1Password заявила, что ей известно об этой уязвимости и что компания находится в процессе развертывания исправления. Технический директор Keeper Крейг Люрей (Craig Lurey) заявил, что в его сервисе предусмотрены меры «защиты пользователей от автоматического ввода учетных данных в ненадежное приложение или на сайт, который не был явно авторизован пользователем».

С другой стороны, директор по анализу угроз LastPass Алекс Кокс сообщил TechCrunch, что их сервис уже включает всплывающее предупреждение для приложений, которые пытаются воспользоваться этим эксплойтом, еще до того, как об уязвимости стало известно на Black Hat. Кокс отметил, что после нового разоблачения команда добавила во всплывающее окно более «информативную формулировку”.

Что менеджеры паролей делают для безопасности. Удобство менеджеров паролей является их уязвимостью. Фото.

Удобство менеджеров паролей является их уязвимостью.

Что касается дальнейших действий трех исследователей, то они якобы пытаются воспроизвести эту же атаку на iOS от Apple.

Как могут украсть пароль с телефона

Для ясности злоумышленник может успешно использовать AutoSpill только в том случае, если пользователь находится на WebView в неизвестном или вредоносном приложении. Кроме того, ваш личный телефон Android может не требовать автозаполнения из приложений-менеджеров паролей, особенно если вы входите в систему с помощью основной учетной записи Google на устройстве.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

По нашему опыту, менеджеры паролей не очень надежны в плане автозаполнения для входа в систему, поэтому мы в основном используем старый добрый метод копирования/вставки. Нам интересно посмотреть, что Google сделает с этим эксплойтом, ведь производители приложений для управления паролями уже подтвердили, что это действительно является проблемой.

Теги
Лонгриды для вас
Отличные игры для Android, которые никогда не стыдно посоветовать

Ни для кого не секрет, что поиграть во что-то на смартфоне сейчас сложнее, чем раньше. Многие игры стали недоступны для скачивания в России, а какие-то - сложно оплатить. Но чтобы вам всегда было во что поиграть, мы регулярно собираем для вас лучшее, что можно скачать из Google Play и поиграть почти на любом смартфоне. В этой подборке мы собрали несколько игр, в которые лучше играть на планшете. На большом экране они смотрятся просто отлично. А в конце будет пара игр, которые являются портами старых хитов, в которые многим захочется поиграть. В этом нет никаких сомнений.

Читать далее
Как установить или обновить приложение Тинькофф Банка на Android после удаления из Google Play

На протяжении последних полутора лет из Google Play постоянно удаляют российские программы. 1 августа такая участь постигла приложение Тинькофф Банка. Поэтому сейчас вы не сможете скачать, установить или обновить программу через стандартный магазин для смартфонов и планшетов на Android. Рассказываем, где теперь искать удаленное приложение Тинькофф и нужно ли предпринимать какие-то действия тем, кто успел загрузить программу до 1 августа 2023 года.

Читать далее
Несколько крутых шутеров для Android, достойных вашего внимания

Шутеры для смартфона предлагают пользователям окунуться в мир адреналина и экшена. Они позволяют вам стать героем и пройти через самые опасные испытания. В этой статье мы познакомимся с лучшими шутерами для смартфонов, которые помогут вам почувствовать себя истинным стрелком. Окончательный выбор зависит от вас, но мы приведем несколько вариантов, чтобы вам было из чего выбрать. Ведь сейчас хороших игр, которые можно скачать непосредственно из Google Play, стало намного меньше. Если вы ищете что-то интересно, то вам сюда.

Читать далее